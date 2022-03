Conforme a los criterios de Saber más

Imaginen un bosque del tamaño de todo el distrito de Miraflores. La gestión y protección de esas 916 hectáreas están a cargo de ArbioPerú, una ONG liderada por mujeres: Tatiana Espinosa Quiñones (44) y sus hermanas Rocío y Gianella. Aquella concesión en Madre de Dios, que Tatiana solicitó al Estado y le fue entregada el 2006, estaba siendo otorgada para reforestación, propósito inviable dado que es zona de árboles centenarios, entre ellos el gigante de la selva, el shihuahuaco. “Lo principal era tener presencia permanente en campo, construimos una cabaña y contraté una persona para que vigile. Ahora tengo tres guardaparques en campo, ya está demarcada el área, hay caminos internos para patrullaje, y dos embarcaciones para traslados por río”.

La ingeniera forestal a veces siente que las fuerzas no le alcanzan para visibilizar un problema enorme y profundo, como un gran hueco marrón sobre el frágil ecosistema amazónico, que a veces hemos visto en fotografías aéreas. “El daño no es solo la deforestación, sino también la degradación del bosque, que no se ve así nomás: abren carreteras, el bosque pierde humedad, diversidad. Eso sucede dentro de concesiones maderables, pero como aparentemente sigue siendo bosque, no lo cuentan como deforestación”, explica a Somos.

Hablar y coordinar con comunidades aledañas fue su objetivo desde un inicio. Eso la llevó a conocer a sus mujeres, líderes y preocupadas por lo realmente importante: una posta de salud que no tienen, educación, salud, alimentación sana para sus hijos. “Hemos hecho baño seco (que no usa agua), capacitaciones, un vivero chiquito de plantas medicinales. Ellas tienen las cosas más claras. El problema es que ahora está de moda el shihuahuaco, tiene mucho valor comercial, y los hombres ya se pusieron a cortar esos árboles. Los hombres, madereros de corto plazo, ven a Tatiana como el enemigo y han llegado a prohibir a las mujeres que le hablen. “Pero siempre estamos en contacto, ellas son mis aliadas. Las mujeres, los jóvenes y los niños”.

Tatiana ha logrado unir a un grupo de empresas con compromiso de apoyar en la conservación de hectáreas de bosque. Además, lleva adelante el programa Adopta un shihuahuaco. (Foto: archivo personal)

El 2010, tras culminar un postgrado en Costa Rica sobre manejo y conservación de bosques tropicales, Tatiana volvió a Madre de Dios y observó de cerca la gran degradación y deforestación causada por la construcción de la carretera Interoceánica. “Si no hacemos algo ahora, de acá a 20 años, este bosque que me han dado, en la cuenca del río Las piedras, a 30 km de distancia de la Interoceánica, va a estar degradado. Mi objetivo es hacer que estos bosques sean lo más resilientes posible frente a los impactos negativos de las carreteras en la Amazonía”.

Espinosa investigó su bosque de árboles de madera dura y lento crecimiento. “Lo que estudiamos en la facultades de biología y forestales es la madera, no al árbol como un ser vivo, con la edad y ciclo de vida”, señala. Pronto advirtió que se estaban cortando árboles milenarios de la Amazonía (15% de la población de shihuahuacos pasan los mil años y demora más de 300 años en llegar al diámetro mínimo de corte). Es, desde entonces, la gran protectora de esta especie, el sostén y equilibrio de todo el ecosistema amazónico. Y por eso pasó a ser también una persona “incómoda” para los madereros. “En mi generación hemos tenido muchos errores, los forestales no hemos sabido hacerlo. Nos enseñan a ver el bosque como un recurso que hay que aprovechar. Pero la Amazonía nos da todo, y cualquier cosa que hagamos tiene que ser con cuidado, está entrando en un punto de colapso. Confío y tengo esperanza en que los jóvenes y las mujeres harán un cambio”.

Tatiana ha logrado unir a un grupo de empresas con compromiso de apoyar en la conservación de hectáreas de bosque. Además, lleva adelante el programa Adopta un shihuahuaco (100 dólares por año, sea una hectárea o un árbol). “No dependo de grandes fondos, menos del Estado, es una plataforma de microfinanciamiento. Algunas empresas se están sumando y son aliadas, ya no estoy sola. Hay que hacer comunidad, un movimiento fuerte, que llame la atención. Los que luchamos contra la corriente… es dificilísimo. Cuántas veces queremos tirar la toalla… Necesitamos redes de apoyo, sentir que no estamos solos, para poder continuar”.

Mientras tanto, cada vez que puede da charlas en universidades, a donde lleva un mensaje clave: no todo lo legal es sostenible. “Si queremos madera, hay que plantarla, para luego cosecharla, pero no estar sacando árboles que la naturaleza puso ahí hace 800 años. Hay 8 millones de hectáreas en Perú donde puedes reforestar, deja tranquilo al bosque natural amazónico. Hay que tener más sentido crítico y no aceptar todo lo que nos dicen”.

