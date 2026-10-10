Narelle Casabonne (13)

IG: @narelle_casabonne

La actriz y creadora de contenidos Narelle Casabonne vive maravillada con la historia y la arqueología peruana. Aquí la vemos recorriendo el camino asignado por el Museo de Sitio Pucllana. Una de sus pasiones es divulgar a través de sus redes sociales cómo vivieron las culturas preshipánicas, así como reflexionar en el cuidado del medioambiente. / © Icónica Estudio

No es la primera vez que Narelle Casabonne (13) ingresa al Museo de Sitio Pucllana donde nos encontramos. De hecho, es asidua visitante de los rincones de nuestra historia y los paisajes naturales de nuestro país. “Me encanta el trabajo de los arqueólogos, pero amo la actuación. Siento que al actuar puedo incluir el tema de la arqueología y con mis redes publicitar esta causa y ayudar a concientizar a las personas sobre cómo cuidar las huacas y los sitios arqueológicos”, nos dice Narelle con mucha emoción sobre sus múltiples intereses.

Narelle Casabonne tiene una trayectoria en el teatro y la televisión peruana. En esta imagen la vemos en una escena de "Pituca sin lucas". / Archivo Personal

Bajo el lema personal “disciplina y diversión” y el soporte de su familia, ella puede dedicarse a desarrollar sus talentos. Destaca como actriz: ha participado en la novela “Pituca sin lucas”, actualmente está en el musical “Annie” y en el programa de YouTube “Chiki Toonz” con millones de seguidores. Además, su interés por la historia peruana la ha llevado a visitar museos en distintas regiones: está convencida de que es importante salir a conocer dónde sucedieron los hechos y revivirlos, y no solo memorizar las fechas de paporreta. Narelle participa activamente en la defensa del medioambiente. Su mamá, la bióloga marina Kerstin Forsberg, la lleva desde pequeña a sus viajes a Tumbes, donde trabajan con los pescadores, sus familias y escolares en la conservación del mar y sus especies como la mantarraya. “Siempre me ha encantado viajar por todo el Perú y aprender las culturas. He ido a Huaraz, Cusco, Iquitos y más lugares; me encanta ver a los animales en libertad, entender que ellos deben vivir libres es algo bonito”.

Desde sus redes tiene una voz en la defensa de los derechos de las mujeres: “Hice una colaboración con el Ministerio de la Mujer para enseñar cómo proteger a las chicas. Adoro leer libros sobre chicas superpoderosas en la vida real y que cambiaron el mundo”, dice Narelle destacando el valor de tener referentes y visibilizar a mujeres peruanas que inspiren a las próximas generaciones de niñas. Por supuesto, aún tiene sueños por cumplir: atravesar el Camino Inca y llegar a Machu Picchu por lo alto, como lo hicieron los antiguos peruanos, aprender danza de tijeras y actuar en los escenarios de Broadway son algunos de ellos. //

Estrella Marina Vásquez (13)

TikTok: @estrellamarina2508

Estrella Marina limpia las playas y recicla todos los sábados en San Bartolo plásticos y microplásticos con un grupo de voluntarios y su familia que siempre la apoya. / © Icónica Estudio

Su nombre cuenta su propia historia: “Mi papá eligió mi nombre porque él y mi mamá limpian las playas y aman el mar. Decidieron ponerme Estrella Marina porque las estrellas son parte del mar y también del cielo”, nos cuenta Estrella Marina Vásquez Quispe, quien también es poeta y artista. Vive junto a sus padres y su pequeña hermana, Arena Mar, en Santa María, al lado de San Bartolo. Es recorriendo sus playas que se enamoró del océano y se dio cuenta, al mismo tiempo, de cómo lo estamos contaminando. “Desde chiquita, mis padres (él pescador, ella artesana) me incentivaron a tener empatía y ser solidaria, así como a tener conciencia ambiental. Cada vez que vemos botellas o bolsas en el piso, las recogemos. En mi colegio, Virgen Inmaculada del Rosario, este compromiso creció”. Era una actividad recurrente salir a limpiar las playas.

Los padres de Estrella Marina le enseñaron del amor al mar y el activismo medioambiental. Su pequeña hermana, Arena Mar, sigue sus pasos. / © Icónica Estudio

Ahora, Estrella tiene su propio proyecto. Con Juntos Ayudamos al Mar convoca en San Bartolo cada sábado a las 8 a.m. a voluntarios para recolectar microplásticos y desechos desde hace más de un año. Además de su familia, se suman sus amistades, compañeros del colegio y vecinos comprometidos. Para solventar este fin, Estrella tiene una empresa de venta de adornos y piezas artísticas (Micromaryplast) creadas por ella con microplásticos, que vende su mamá en San Bartolo, al lado de la iglesia y en el muelle de pescadores. Con el dinero recolectado compra guantes para protegerse de los objetos punzantes, así como alcohol, bolsas de basura, mallas de lavandería y coladores. Sigue sus actividades en su TikTok @estrellamarina2508 y únete a su causa. //

Almudena García (13)

IG: @almu_te_cuenta

/ Archivo Personal

El amor por la lectura de Almudena García ha crecido junto con ella. Frente a la pantalla se dedicó desde los ocho años a comentar sus lecturas, recomendar libros, asociando la ficción con la realidad y comentando sus ideas: “Aprendí que leer significaba pasarla bien, descubrir e imaginar. Un día en pandemia decidí con mi mamá que quería hacer un video sobre algunos libros que había leído y me daba cuenta, mientras más posteaba, de que los libros te pueden hacer pensar en cosas que no habías pensado antes”, recuerda Almudena sobre esta fascinación. “Me encanta pensar qué pasaría si lo que cuenta el libro me pasara a mí”, comenta.

Quizá ponerse en los zapatos del otro y hablarle a una pantalla la acercaron a ese gusto por la actuación, convirtiéndose también en actriz de televisión y teatro. Dice que probablemente se dedique a la actuación cuando sea grande, pero también está explorando la escritura, una actividad que practica constantemente. “También me gustaría enseñar, siento que es una profesión que se está perdiendo”, afirma Almudena. En la actualidad, además de los libros, continúa comentando sus ideas sobre temas todavía tabú en la sociedad peruana, como la higiene menstrual, el aborto terapéutico y los derechos LGBT+. Además, es activista por los derechos de niñas y niños, y llama a despertar como sociedad para proteger a nuestras infancias. //

Micaela Vera (11)

Micaela Vera de 11 años está interesada en los estudios de astronomía. / IGP

En febrero último, Micaela Vera, de 11 años, quizá comenzó a trazar su futuro. Se convirtió, por todo un día, en la jefa del Instituto Geofísico del Perú (IGP) al ocupar el primer lugar en el concurso Investigadora Científica por un Día, en el cual compitieron 70 niñas de entre 8 y 12 años de todo el Perú. Su pasión por los cielos y las estrellas la llevó a participar enviando un video de un tema complejo para cualquier mortal, pero que ella entiende muy bien: tormentas solares.

Desde un viaje familiar a Ica, con un cielo tan limpio y lleno de estrellas y constelaciones, Micaela no dejó de pensar en ellas. Al conocer el Qorikancha en Cusco, que funcionaba como un centro astronómico y religioso del Imperio Incaico, y enterarse de que los incas tenían sus propias constelaciones, la curiosidad se incrementó. “Estoy pensando en irme a Estados Unidos a ver, por ejemplo, las diferentes estrellas con un telescopio”, comenta Micaela sobre el futuro. Además de la astronomía, también tiene interés en la sismología y vulcanología, disciplinas que conoció en el IGP.

Micaela en uno de sus viajes por el Perú. Fue aquí, en Cusco, donde aprendió que los incas también conocían e interpretaban el cielo y sus constelaciones. / Archivo Personal

En el concurso Investigadora Científica por un Día también destacaron Andrea Jiménez, de 10 años, y Francesca Medina, de 8, quienes, al igual que Micaela Vera, comparten un genuino interés por las ciencias y una curiosidad innata que, como sociedad, debemos procurar sostener en el tiempo, visibilizando a más mujeres referentes en distintas disciplinas y trabajando en disminuir las brechas de género. //