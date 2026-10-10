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Resumen

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Estrella Marina de 13 años en el malecón de Chorrilos. Nos muestra los trabajos que realiza con plásticos reciclados y microplásticos encontrados en las playas de San Bartolo.
Estrella Marina de 13 años en el malecón de Chorrilos. Nos muestra los trabajos que realiza con plásticos reciclados y microplásticos encontrados en las playas de San Bartolo.
/ © Icónica Estudio
Por Diana Gonzales Obando

IG: @narelle_casabonne

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