Uno de los paquetes de imágenes que envía a la redacción el reconocido fotógrafo Morfi Jiménez se titula “Susel Paredes”. En este, una toma llama poderosamente la atención. Sentados en el suelo de un patio de colegio, se le ve riendo cómplice junto a la funcionaria de la Municipalidad de La Victoria. Él tiene su cámara en una mano y gotas de sangre sobre la sien: en búsqueda de un gran retrato ella le ha metido un pelotazo sin querer y lo ha herido mínimamente, pero lo suficiente como para atesorar una gran anécdota que contar. Cuenta Jiménez, sin embargo, que más allá de eso, lo que no podrá olvidar de aquella sesión con la también activista LGTB+ es su extraordinaria energía y su alentadora historia de vida, una que parte de haber sido una bebe muy deseada y que pasa también por haber sido bien palomilla en su escuela Mater Purissima. Pero, además, por haber experimentado una niñez llena de dudas, injusticias y soledad solo por no pertenecer a la mayoría. Captar su perseverancia en los sueños y su triunfo sobre la adversidad fueron, pues, los objetivos de Jiménez al disparar el obturador, los cuales cumplió a cabalidad con el retrato que finalmente se terminó eligiendo para la exposición Mujeres del mañana, inaugurada esta semana en el Museo Metropolitano de Lima para conmemorar el Día Internacional de la Niña.

[...] La infancia de una niña lesbiana está llena de preguntas sin resolver y una gran soledad. Por eso, pequeña Suselita, te digo, saldremos adelante contra la estupidez, la ignorancia y el prejuicio. Ahora, 56 años después, conservamos esa sonrisa, porque el amor que recibimos fue más grande que los prejuicios y ahora estoy aquí para cuidar a otras Suselitas, para que sientan nuestra compañía y nuestra protección”. Susel Paredes A TODO METER. Susel Paredes es abogada, gerenta de Fiscalización y Seguridad Ciudadana de la Munipalidad de La Victoria y activista de la comunidad LGTB+. Este año hizo noticia por enfrentarse a las mafias delincuenciales del distrito. Susel Paredes

Aquel relato gráfico asociado a la infancia no fue el único. Otros 24 pertenecientes a mujeres peruanas emblemáticas procedentes de diversas esferas de la sociedad –la política, el deporte, la ciencia, las humanidades, las artes, el activismo, la gastronomía y la labor social– también se recogen en esta muestra organizada por El Comercio, patrocinada por Telefónica del Perú, con el auspicio del BCP y el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El fin último de la iniciativa: inspirar a las nuevas generaciones, a las niñas que vienen detrás a estudiar, esforzarse y no dejar de proyectarse. De soñar.

Además de los retratos fotográficos tomados por Jiménez en las últimas semanas, a cada una de estas mujeres emblema se le encomendó la entrañable y difícil tarea de mirar hacia atrás en sus propias vidas. De verse a sí mismas cuando eran niñas. Es por eso que a su vez podrán observar en el museo registros fotográficos de entonces. Igualmente se les encargó la empresa de escribir una carta imaginando que las destinatarias son ellas a los siete u ocho años. Extractos de las misivas podrán ser leídos en la exposición, mientras que la totalidad de ellas a lo largo del siguiente mes en www.elcomercio.pe.

[…] Quiero despedirme de ti contándote que tuve miedo muchas veces de que perdieras la fe, la esperanza. Pero recordando todos esos momentos amargos, otros tristes y otros muy alegres, puedo decirte que todos valieron la pena, porque maduraste y creciste muy rápido. No había de otra. Vivías o sentías que tu entorno era hostil, pero tu mente positiva pudo más y decías ‘mañana será mejor’ […]”. Cecilia Tait

A continuación, solo dos fragmentos. Uno compuesto por Sonaly Tuesta, comunicadora y conductora del programa de TV Costumbres: “Marielita, así te dicen en casa, pero claro, cuando cruzas la puerta y llegas al colegio, te llaman Sonaly. Acostúmbrate a empezar de nuevo. No te entristezcas cuando vuelvan a mudarse. Tu papá es profesor y anda cambiando de plaza a cada rato. Es bueno adaptarse a los cambios, conocer otras personas, sentir el frío y el calor sin priorizar ninguno. Reconocer la diversidad de los lugares y sacar de ellos lo más bonito. Date tiempo y comprenderás que sé de qué te estoy hablando [...]”. Y el otro, por Liliana Mayo, fundadora y directora del Centro Ann Sullivan del Perú. “¡Qué gusto poder escribirte! Quisiera decirte que no te preocupes por no poder pronunciar la erre ni por tener dificultades para distinguir la izquierda de la derecha. Vas a ver que esto pasará; más bien, concéntrate en las habilidades que tienes y haz bien todo el trabajo que te encomienden. Tú sabrás si has puesto tu mayor esfuerzo o no. [...] Busca siempre una oportunidad para ayudar en casa, en el colegio o en tu comunidad. No te imaginas la alegría que le dará al que ayudes, pero tú te sentirás más feliz todavía; tanto, que saltarás de alegría. Puedes empezar desde ahora, no esperes a ser grande. Mami siempre decía: ‘No tengo lo que heredé; lo que gané, lo perdí; solo tengo lo que di’ [...]”.

[…] Acabas de entrar al mundo del ajedrez y eso es para ti tan emocionante como demandante. Las jornadas son ir al colegio, luego al Estadio Nacional para estudiar estrategias de esta disciplina tan especial y después enrumbar con tu hermano Jorge a la Plaza Francia a practicar más y más”. Deysi Cori

Además de las mencionadas, en la exhibición se podrán conocer las historias de infancia de la generala de la Policía Nacional Elizabeth Hinostroza; la periodista y escritora especializada en violencia de género Lorena Álvarez; la presidenta del Concytec, Fabiola León-Velarde; la hermana Hermilia Duárez, directora de un hermoso proyecto social para niños humildes del Vraem; la defensora de los derechos de las mujeres indígenas Tarcila Rivera; la cantante Dina Páucar; y la investigadora gastronómica y cocinera Isabel Álvarez.

También las de la CEO de Laboratoria, Mariana Costa; la historiadora Carmen McEvoy; la ex voleybolista y subcampeona olímpica Cecilia Tait; la directora de teatro infantil Gloria María Solari; la arqueóloga Ruth Shady, la artista visual Claudia Coca; la actriz Wendy Ramos; y la administradora y ejemplo de excelencia académica Margareth Velazco. Y por último, las de la fundadora del voluntariado Kúrame, Patricia Barrios; la tres veces campeona mundial de ajedrez Deysi Cori; la fondista nacional Inés Melchor; la campeona parapanamericana de taekwondo Angélica Espinoza; la cofundadora del grupo Yuyachkani Teresa Ralli; la activista por los derechos de los pueblos afrodescendientes Mónica Carrillo; y la dos veces campeona mundial de surf Sofía Mulanovich.

[…] Ruth, también he visto que en tu casa las plantas están muriendo por falta de agua. Aunque ellas no pueden hablar, son seres como nosotros, que sienten y sufren, y eso te hará daño a ti. Tienes que querer a las plantas y los animales para que puedas vivir bien. Conversar con la naturaleza y con todos los seres vivos”. Ruth Shady

El ingreso al Museo Metropolitano de Lima es libre y la muestra va hasta el 10 de noviembre. No se lo puede perder. //

