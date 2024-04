Son muchas las razones que nos pueden motivar a leer un libro o comprarlo, y mucho mejor cuando están en oferta o a buenos precios. Por ello, encontrar cada día más espacios competitivos como ferias del libro, festivales culturales y nuevas librerías resulta saludable en un panorama como el Perú, con déficit de bibliotecas y donde leemos menos de dos libros al año según la Encuesta Nacional de Lectura 2022, realizada después de la pandemia.

En ese sentido, para Boris Espezúa, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, le es grato anunciar que este mes de abril se emitirá el reglamento de la Ley del Libro, una norma que ha permitido bajar los precios de los libros: “Si no tuviéramos esta exoneración del 18%, el libro se encarecería tremendamente en impresión y en la venta. Este es un factor que todavía favorece y con la nueva ley se ha ampliado la vigencia de esta exoneración”, nos comenta Espezúa.

Con formatos como los libros digitales y los audiolibros, cuyo consumo está cada vez más presente en los nuevos lectores y audiolectores, el ecosistema librero se sigue enriqueciendo. Vayamos a librerías y a las ferias de Lima y las regiones, ellos hacen el esfuerzo de trasladar este objeto a las manos de todos para que surta la magia frente a sus ojos. //

Datos actuales sobre la lectura en Perú

Fuentes: Biblioteca Nacional del Perú, Cámara Peruana del Libro y Encuesta Nacional de Lectura 2022

44%

de los peruanos y peruanas lee por placer, mientras que un 33% lo hace por asuntos de estudio, y un 27% lee por su desarrollo personal, según la Encuesta Nacional de Lectura 2022.

Encuesta Nacional de Lectura (ENL)

Se realizó por primera vez en 2022 por el Ministerio de Cultura y el INEI como parte de la implementación de la Política Nacional de la Lectura.

58%

no lee por falta de tiempo, principalmente. Un 18% de peruanos declaró que no coge un libro porque no le gusta leer.

13

millones de ejemplares con registro ISBN se contabilizaron en 2023 según la Agencia Peruana de ISBN. Para ser exactos, fueron 13′112.398. En cuanto a títulos, en 2019 se registraron 8.158; en 2020 (durante pandemia), 5.699; en 2021, 7.885; en 2022, 8.310; y en 2023, 8.317.

1,9%

de libros en promedio al año leen los peruanos alfabetos entre los 18 y 64 años. Se están considerando libros impresos y digitales.

Ferias regionales

Solo en el año 2023 se llevaron a cabo 42 ferias del libro en todo el territorio nacional, según un informe de la Cámara Peruana del Libro. Se situaron en Áncash, Cajamarca, Piura, San Martín, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Loreto, Huánuco, Junín, Ica, Lima y Callao.

¿Qué leemos?

Los 5 primeros temas de interés, en 2022, fueron literatura (novela, cuento, poesía, historieta); textos escolares o universitarios; religión; libros infantiles; y autoayuda.

¿Quiénes publican más?

En los últimos tres años la BNP, como parte de la sistematización de las colecciones, ha registrado 7.210 nuevos autores peruanos, de los cuales 4.040 son hombres y 3.170 mujeres.

102

bibliotecas locales fueron creadas por la Biblioteca Nacional del Perú el año pasado. Cuarenta de ellas se implementaron y se encuentran en funcionamiento.

Feria La Independiente

La feria itinerante La Independiente del Ministerio de Cultura, creada en 2017, ha beneficiado ya a las regiones Arequipa, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, San Martín y Ucayali.

Feria La Independiente en el Ministerio de Cultura.

Soporte digital

Las publicaciones digitales han decrecido desde pandemia. En 2021, se publicaron 2.704 libros digitales, mientras que en 2022 y 2023 se publicaron 1.848 y 1.465 libros, respectivamente.

ISBN

Muchos se preguntan qué significa este código situado en la página de créditos de los libros. Se trata de un sistema internacional que permite identificar al libro en el mundo. Facilita su comercialización y distribución.

Depósito legal

Al momento de publicar un libro, obligatoriamente los autores o editores deben dejar 4 ejemplares en la BNP por concepto de depósito legal. Estos ejemplares se distribuirán en las bibliotecas del país.

Distribuidores

Son parte del ecosistema del libro. Los distribuidores se encargan de posicionar los libros en las librerías, y de su importación para entrar al mercado.

389

libros digitales del título “Investigar y escribir con APA 7″, publicado por la UPC, lidera el top 10 de ventas de esta universidad. Le siguen “Apuntes de diseño de interiores” y “Cómo leer y escribir en la universidad”.

2

peruanos, Issa Watanabe (“Kintsugi”) y Diego Trelles (“La lealtad de los caníbales”), encabezan la lista de los más vendidos este 2024 en la librería Book Vivant, de Dasso, en San Isidro.

“En agosto nos vemos”

La novela póstuma de Gabriel García Márquez es la más vendida en El Virrey en lo que va del año. Le siguen “Contra la amenaza fantasma” de Farid Kahhat y “Desprecio” de José Carlos Agüero.

3,9%

libros al año leen jóvenes de nivel universitario, de los cuales 2,2 son libros impresos y 1,7 libros digitales.

Encuesta en Somos*

Le preguntamos a nuestros lectores: ¿Qué es lo que más les gusta leer? De 143 votos, el 59% respondió novelas, 20% biografías, 13% autoayuda y 8% ensayo.

A la pregunta: ¿Cuánto es lo máximo que estarías dispuesto a gastar en un libro? De 128 votos, un 36% pagaría hasta S/25 y el 28% hasta S/45. Otro 36% sí tendría la posibilidad de gastar más de 45 soles en un libro.

¿Cuántos libros (no académicos) compraste el año pasado? El 44% respondió que no ha comprado ningún libro de ficción. Sin embargo, el 46% de nuestros lectores sí compró más de un título. El 10% llegó a comprar solo un libro.

*Encuesta realizada los días 16 y 17 de abril de 2024 por la red social X y en la cuenta de Instagram de Somos.