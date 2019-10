Es verdad que los jóvenes son la clave para el futuro. Es verdad también que en ocasiones, sus ideas son cuestionadas o, peor, ignoradas. Lo cierto es que tienen mucho por decir, aportar y definir. No debería sorprender ese espíritu activista por cambiar y mejorar la sociedad en la que viven.

Cada 23 de setiembre se celebra en Perú la llegada de la primavera y, también, el día de la juventud. Aprovechamos la efeméride para preguntarle a 10 jóvenes (entre 19 y 29 años) qué preguntas tienen sobre los tiempos actuales y, por qué no, el futuro.

Violencia contra la mujer, cambio climático y corrupción fueron los temas más recurrentes que afligen a esa juventud. Especialistas responden a esas inquietudes que -también- debería preocupar a los adultos.

Claudia Manini, 25 años

Comunicadora

¿Cuánto tiempo más tendrá que pasar para que en nuestro país exista la igualdad de género, sin discriminación ni violencia?



Responde Lorena Álvarez

Periodista. Autora de ‘Primero muerta. Asesinos de mujeres en el Perú’ y ‘No te mato porque te quiero’.

Aunque suene duro, pasarán décadas. Por un lado el ala conservadora del Perú está estratégicamente ubicada en puestos de poder político evitando reformas urgentes en la educación y la salud. Desde el enfoque de género hasta la planificación familiar. Tenemos cifras de espanto de violaciones infantiles y embarazo adolescente y no estamos haciendo nada. La equidad de género no la vamos a alcanzar mientras no rompamos estereotipos asociados a qué es masculino y qué es femenino. Fuerza y dinero asociada a hombres, sometimiento y sacrificio asociados a mujer. Otro punto es cambiar nuestra concepción del amor, dejar de asumir que para siempre es sinónimo de éxito en una relación. No menos importante, que la salud mental sea una política pública de libre acceso a los ciudadanos.



Harry Bazán, 22 años

Periodista/redactor creativo

¿Cuándo los países de América Del Sur se preocuparán por el medio ambiente y la conservación de áreas naturales?



Responde Ximena Guardia Muguruza, vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR)

América del Sur, que tiene a 5 de los 10 países más biodiversos del planeta y cuenta con abundantes recursos minerales y energéticos, vivió por muchos años bajo la comodidad de la explotación primaria de dichos recursos, sin mayores motivaciones por mejorar sus estándares productivos, ambientales y de responsabilidad social. Con el pasar del tiempo, las economías de mercado, regulaciones internacionales y acuerdos adoptados, motivaron a implementar un marco regulatorio e institucional más robusto en términos ambientales en los diferentes países de la región. Lamentablemente, la mayoría de medidas y el marco regulatorio existente hasta el momento tienen un carácter sectorial, de corto plazo y voluntario, que ha generado que no se vean grandes avances en términos de disminución de la contaminación e implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Lo que solemos hacer es reaccionar ante emergencias, crisis ambientales, climáticas o energéticas; es decir, actuamos cuando el problema está frente a nosotros y sí y solo sí, este problema nos afecta de manera directa, pues si solo involucra a poblaciones vulnerables o aisladas, este no cobra importancia frente a las decisiones nacionales. En ese sentido, los gobiernos de América del Sur, en especial el gobierno peruano, deben adoptar políticas de Estado claras de gestión ambiental y desarrollo sostenible, basándose en un sistema de planificación que involucre todos los sectores y niveles de gobierno, así como los diferentes actores de la sociedad civil, el empresariado, las industrias y organizaciones no gubernamentales.La Sociedad Peruana de Energías Renovables tiene como uno de los principales pilares de trabajo la promoción de una matriz energética sostenible en el Perú y apuesta por el desarrollo de energías renovables como la energía solar, eólica, geotérmica, mareomotriz, de biomasa e hidroeléctrica. Trabajamos en conjunto con diferentes empresas del sector, así como con representantes de la academia y grupos estudiantiles, en la difusión del conocimiento de estas tecnologías, pero también colaboramos de manera activa con los diferentes actores del gobierno en pro de aportar soluciones para la problemática ambiental y energética del país.



Valeria Guzmán, 20 años

Estudiante de negocios internacionales en la UPC

¿En algún momento nuestra generación le pondrá más atención a disfrutar de los momentos y dejará de aparentar en redes sociales?



Diana Díaz Moreno, profesora de Psicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

No sé si dejar de aparentar porque las personas, en todas sus construcciones sociales, -hayan redes sociales o no- siempre han aparentado ciertas cosas: por medio de un carro, de la pareja, etc. Eso te puede dar una visión externa como símbolo de felicidad. Sin embargo, ya hay un cuestionamiento. Las redes sociales han puesto el problema sobre la mesa. Las comparaciones siempre han existido, pero ahora es más palpable. Estamos en un momento de crisis mundial: o nos destruimos o resurgimos. Con este cambio de paradigma de que todos somos importantes, influye mucho el sistema social en el que vivimos. No nos podemos desgranar del sistema económico en el que vivimos y las apariencias que lo requieren.



Fabrizio Carbajal, 19 años

Estudiante de Gestión y alta dirección en la PUCP

¿Cómo estará el ecosistema peruano en el futuro?



Responde María Quintana, jefa de la Carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

En diversos estudios se menciona en primer lugar los beneficios de los ecosistemas a la economía local, regional y global, sobre todo para las familias pobres rurales, así como los costos que se generan producto de su degradación. Sin embargo, no se esta tomando en cuenta la relación de los ecosistemas con el bienestar humano, siendo la tendencia a que los pastos y bosques actuales sean transformados debido a la expansión de la agricultura, el aumento de la población, el crecimiento de las ciudades y las infraestructuras. Por lo que el cambio de los ecosistemas dependerá directamente de la evolución futura de la población, la riqueza, el comercio y la tecnología. Bajo estos cambios que se vienen dando en nuestro país se prevé, que los diferentes ecosistemas pierdan hábitats terrestres lo cual conducirá, a una fuerte caída de la biodiversidad local de especies nativas y de los servicios asociados. El número de especies de plantas podría reducirse en un 10-15% como consecuencia de la pérdida de hábitats. Algunas especies desaparecerán cuando se modifique su hábitat mientras que otras podrán resistir durante décadas o siglos, adaptándose a los cambios. Estudios de Imarpe, también apuntan a los posibles cambios sobre el ecosistema de afloramiento costero del Perú y sus recursos pesqueros, que podrían producirse por el cambio climático y la concentración de oxígeno sobre su superficie.



Otras preguntas:

​Andrea Bustamante, 19 años

Diplomado en educación

¿En cuánto aumentará la tasa de extinción [de especies protegidas] en el país?



Eduardo Medina, 25 años

​Estudiante de ciencias políticas

​¿Algún día las carreras artísticas serán igual de valoradas que las tradicionales como medicina, derecho o ingeniería?

Juan Diego Peralta, 20 años

Estudiante de Ingeniería

¿Algún día tendremos un país libre de corrupción?



Sebastián Espinoza, 23 años

Analista de cuentas

¿Está realmente preparado Perú para albergar a tantos migrantes?



Daniela Cabrera, 26 años

Administradora

¿Cuándo dejará de estar bien visto trabajar “horas extra” sin remuneración alguna? Especialmente cuando recién iniciamos en el mundo laboral.



Katherine Alegre, 21 años

Estudiante de negocios internacionales

¿Los practicantes deben pagar derecho de piso? ¿Por qué?