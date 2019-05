Día de la Madre: algunas de las mamás más recordadas del cine y la televisión peruana

Día de la Madre | Aquí ocho mamás del cine y la televisión peruana que seguramente viste en algún momento. En vivo o en YouTube, pero todas son recordadas.



FAUSTA

La actriz Magaly Solier da vida a Fausta, una madre invadida por el miedo y los recuerdos de una terrible violación. Ella lucha con la idea de que la leche materna que le da a su hija le transmite todos los sufrimientos que ella ha vivido. La película ganó diferentes premios nacionales e internacionales. Pero lo más importante es que fue nominada a Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar.

DOÑA CHABELA

De no ser por ella, nunca hubiera existido la saga de Carlos Alcántara. Isabel Vilar fue la inspiración de 'Cachín' para crear un unipersonal que se transformó en tres películas con taquillas millonarias. Ana Cecilia Natteri es la actriz encargada de interpretar a la mamá de un 'Cachín' que le dio más de un dolor de cabeza en su juventud. "A pesar que lo castigaba, era respetuoso. No me puedo quejar", dijo alguna vez la madre de Alcántara.

MAMÁ ANTONIETA

Wendy Ramos es la mamá de Tony (Carlos Carlín) en Pataclaun. Sus apariciones eran muy divertidas, aunque no para su hijo, quien tenía que soportar sus bromas pesadas y exageradas, así como una serie de órdenes. Estaba obsesionada con la limpieza y se mostraba siempre controladora. El que sí la quería era Machín; el resto se mostraba un poco temeroso. Eso sí, todos le hacían caso.

CHARITO

Uno de los personajes principales de quizá la serie más exitosa de los últimos años: Al fondo hay sitio. Mónica Sánchez interpreta a una mujer natural de Huancayo que llega a Lima junto con sus hijos para buscar mejores oportunidades. Charito es una madre responsable, abnegada y dedicada totalmente a sus tres hijos. Representa a la ama de casa de perfecta y vivió muchas decepciones amorosas.

DOÑA NELLY

Más conocida como la matriarca de la familia Gonzales de Al fondo hay sitio. Mamá de Lucho y un sargento en la casa. Irma Maury interpreta de forma sensacional a Doña Nelly durante seis temporadas. Se le recuerda como una mamá controladora, chismosa, irónica y con una rival de toda la vida: Francesca. Con su esposa era dominante, se hacía lo que ella decía. No le gustaban los vagos y no aceptaba a cualquier enamorada o enamorada de sus nietos.

MAMÁ TERREMOTO

Olga Zumarán es recordada, entre cosas, por ser la mamá de las 'chicas terremoto' en la serie Mil oficios. Ellas eran Sandra Arana (Giannina) y Vanessa Jerí (Carola), quien alborotan el barrio. Zumarán representaba a una mamá joven, soltera, sexy y que llamaba la atención a los más adultos de la serie. Tenía una personalidad fresca, no era controladora con sus hijas y le gustaba divertirse.

ISABEL

¿Quién no recuerda la novela "Travesuras del corazón"? Ésta cuenta la historia de Isabel (interpretada por Patricia Pereyra), una actriz con mucho futuro que un día encuentra un bebé abandonado en la puerta de su casa. Ella lo rescata, lo cría y le pone el nombre de 'Isabelita'.

LEONELA

En 1997 se emitió en nuestro país la telenovela "Leonela, muriendo de amor". Trata de la historia de una mujer que fue violada justo antes de casarse y concibe al hijo pese al alejamiento de su futuro esposo y amigos. El niño nace y ella lo entrega en adopción. Con el paso de los años, ella intenta recuperar desesperadamente a su hijo y, además, termina enamorándose de su padre.