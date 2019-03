Con música son hits, sin música te darán vergüenza | VIDEO

Por Vanessa Cruzado y Celeste Pérez

​#EstamosHartas.



Dicen que eres lo que escuchas. A partir de esa lógica, ¿qué somos los peruanos? Un rápido buceo en el aplicativo de música por excelencia, Spotify, puede tener una respuesta. En la lista Éxitos Perú, que se forma a base de las reproducciones de los usuarios, el género que más predomina es el reggaetón. Probablemente, en el imaginario del oyente, asomen nombres como J Balvin y Daddy Yankee. No debe causar extrañeza pues cada uno tiene 21 millones y 19 millones de suscriptores, respectivamente, en YouTube. Quien los sigue es Maluma, con 18 millones. Pero hagamos un alto aquí.

El cantante colombiano ganó recientemente el premio a Compositor del Año por parte de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP). Causa extrañeza pues el artista ha estado envuelto en controversia precisamente por las letras de sus canciones. Pero, ¿por qué? Hicimos un experimento social sobre dos canciones que son hits en la radio pero cuando los escuchas sin música son dos puñetes.

Evaluemos uno de sus más grandes éxitos: Cuatro Babys. La canción supera los 860 millones de reproducciones en YouTube. Se posicionó en el puesto 15 del ránking latino de Billboard. Recibió, además, el triple platino de la Asociación de la industria discográfica de América (RIIA, por sus siglas en inglés) por las 300 mil ventas solo del single. Musicalmente hablando, todo un hit. La letra, sin embargo, es otra historia...



Dos son casadas

Hay una soltera

La otra medio pyscho y si no la llamo se desespera

La primera se desespera

Se encojona si se lo echo afuera

La segunda tiene funda

Y me paga pa’ que se lo hunda

La tercera me quita estrés

Polvos corridos, siempre echamos tres



Pasemos a otro género. Un ritmo caribeño. El segundo más escuchado en Perú, de acuerdo a un estudio realizado por la encuestadora GFK en 2017: la salsa. Probablemente esta canción haya sido entonada por muchos. Especialmente en los conciertos la orquesta Zaperoko, que volvió a darle popularidad en los últimos años. Nos referimos a Mala Mujer, que originalmente fue de Sonora Matancera, con Jorge Maldonado en la voz.

Pensaba que me querías y tú nunca fuiste buena,

las cosas que me decías sabiendo que me engañaba,

las cosas que me decías sabiendo que me engañaba

Mala mujer no tiene corazón (repetir 4 veces)

Mátala (repetir 4 veces)

Con el amor no se juega, el querer es la verdad,

Tantas veces he querido y ahora me toca llorar,

Tantas veces he querido y ahora me toca llorar

Mala mujer no tiene corazón (repetir 4 veces)

Mátala

Mátala

Mátala

Mátala



Sin la pegajosa melodía, es evidente el -errado- mensaje que transmiten estas canciones. ¿Es algo que solo las mujeres notan? Reunimos a seis varones de distintas edades y diferentes profesiones. Respondieron a la siguientes interrogantes: ¿Qué sientes luego de leer la letra? ¿Por qué nos dejamos llevar por la melodía y no analizamos el mensaje? Si estas canciones aún se cantan en la actualidad, ¿qué dice eso de nosotros?

Lo que comentan es –quizás- más importante que lo que los autores de estos singles han dicho en décadas.