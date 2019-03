Las mujeres que dejaron huella en el mundo pero que la historia no menciona

Un breve ejercicio: ¿Sabes quién fue la primera persona en llegar al espacio? ¿La primera en interesarse en la política, en ganar un premio Nobel, en recibir un Óscar? O simplemente la primera persona en hacer algo trascendental, digno de conocer y reconocer. Los primeros nombres que vengan a la mente sean de varones. Y es que en los libros de historia -o en las páginas web- predominan las hazañas del sexo masculino.

A muestra un botón: respondamos a la primera pregunta. Busquemos “primer humano en el espacio” en Google. Automáticamente sale el nombre de Yuri Gagarin, quien estuvo a bordo del Vostok 1 que se puso en órbita desde la Unión Soviética en 1961. Lo que no se cuenta, sin embargo, es que la primera mujer en viajar al espacio lo hizo dos años después de Gagarin.

Su compatriota Valentina Tereshkova marcó un hito a los 26 años. La hazaña tuvo lugar el 16 de junio de 1963, en plena competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por “conquistar” el espacio. Fue elegida entre 400 candidatas nada más ni nada menos que por Nikita Kruschev, el máximo líder soviético. El país norteamericano no tardó en querer frenarla exigiendo que “los aspirantes a astronautas deben tener una experiencia de 1.000 horas de vuelo en aviones militares a reacción”. Ella los ignoró y hoy es una leyenda.

La historia, por desgracia, no solo fue ingrata con Valentina.

Eran los años 30, cuando aún no teníamos derecho al voto y una escritora decidió entrar a la política. Su anhelo: convertirse en presidenta. En su plan de gobierno promovía los derechos de la mujer, el apoyo a los sindicatos, la honradez en la administración pública, la libre expresión y el respecto por la libertad de cultos, entre otros puntos. Propuestas que, en la actualidad, no vendrían mal. Sin embargo, la ridiculizaron por su género, por ser madre soltera e indígena.

Pasó a la historia de El Salvador como "Prudencia, la Loca". Sin embargo, hoy se le recuerda como Prudencia Ayala, la primera mujer en América Latina que aspiró a la presidencia de un país. Adelantada a su época, la activista ya hablaba de equidad de género: "el hombre y la mujer forman el cauce del mundo: los dos forman el hogar, los dos forman la sociedad, los dos deben formar el concepto ciudadano y construir las leyes democráticas contra la esclavitud, los dos deben formar el gobierno", publicó en la editorial del diario Redención Femenina, en Guatemala en junio de 1930.

Que la reflexión de Prudencia sirva, especialmente en el Día de la Mujer, recordar -o conocer- a aquellas que marcaron un hito. En la galería de arriba, algunos ejemplos.