Día de la Mujer: el testimonio de tres destacadas peruanas que cuentan cómo alcanzaron el éxito.

Son mujeres admirables. Y son muchas más.

Cómo es ser vicerrectora de una de las universidades más influyentes del país, por Milagros Morgan

[Vicerrectora académica y de investigación de la UPC, Doctora en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña]



Para nosotros el trato entre damas y caballeros es igual: no sentimos que haya una diferencia detrás, el trabajo es muy fluido. Hablo a nivel docente, administrativo, de estudiantes. Desde que yo entré a la universidad, hace 25 años, esto ha sido así: nunca hemos tenido que luchar por una situación de desigualdad o esforzarnos porque se escuchen nuestras voces, en lo absoluto. Siempre hubo un trato de mucho respeto desde los dos lados. ¿Hay diferencias? Sí. Me parece que los hombres, como un rasgo que puedes encontrar con mayor frecuencia, son más directos. Nosotras, en cambio, contamos la historia. Esa combinación es necesaria, ideal. Y de mutuo aprendizaje.



Lo interesante de la estructura de la UPC es que se ha mantenido esa idea desde que se fundó. Pasaron muchas personas desde entonces. Me gustaría contar, por ejemplo, sobre mi equipo: me reportan 8 directores, y tengo 4 hombres y 4 mujeres. Bueno, yo hago la diferencia porque soy la quinta mujer. La matemática fue natural, nunca ponemos en las convocatorias o en las entrevistas ningún tema de este tipo. Lo que sí es que existen profesiones que, por historia, en nuestro país ha predominado la población masculina. Ingeniería, por ejemplo. Una universidad como la nuestra debe ser plural y abierta a que lo que importa es el talento, las ganas y los resultados. Nosotros estamos aquí para formar personas y, más que eso, para que cada quien encuentre su camino. Lo importante es que seamos felices en este proceso.



El día es así: tengo mi familia, mi hija, mi esposo: temprano me voy al gimnasio. Luego a la universidad, en el camino va mi hija a la facultad (estudia psicología) y mi esposo a lo suyo. Somos un equipo, así nos vemos nosotros. El día pasa mientras tenemos directorio, ensayos, lo que tengo que escribir y revisar. Yo soy un líder que ayuda a que ellos sean mejores líderes, esa es mi misión. Me gusta que se preparen para sus sueños. Siento que mi trabajo no es rutinario ni aburrido, al contrario, me divierto. Luego, viene el aprendizaje, nosotros aprendemos de los alumnos y ellos también de nosotros. Con reglas, límites, bordes, porque estamos formando personas. Eso es lo más importante de la cultura de la UPC. Estoy muy orgullosa.

​

Cómo es ser vicerrectora de una de las universidades más influyentes del país, por Milagros Morgan.

Cómo es administrar una de las cadenas hoteleras más influyentes de mundo, por Clavel Garibay

[Directora de ventas y marketing JW Marriott en Perú]





En mi opinión la mejor forma de administrar la fuerza de ventas de Marriott en el Perú es rodearme de gente talentosa, mucho más talentosa que yo. Darle oportunidad a los jóvenes para aprender de ellos y ellos aprendan de la experiencia de sus compañeros.

Mi mayor fortaleza es mi equipo, ya que ellos son los que ejecutan el trabajo, yo los motivo, lidero, enseño, apoyo y los guío. Ser líder de un equipo de ventas es contagiarles mi pasión, mi lucha y mi entrega a una empresa que ha creído en mí y me ha entrenado para llegar hasta donde estoy.



Marriott es una empresa que confía en mujeres talentosas, fuertes y exitosas. Uno de los factores más importantes de esta compañía es que brinda un balance vida trabajo adecuado entendiendo mi condición de madre y esposa. Ha creído en mí y me ha desarrollado, por este motivo mi meta es retribuir haciendo lo mismo con toda la gente talentosa que trabaja a mi alrededor.



Mi día de trabajo comienza con mucha actividad porque me encanta hacer ejercicios diariamente, esto me llena de energía para poder realizar mis funciones en el trabajo. Tengo reuniones en los cuatro hoteles de los que estoy a cargo, en la semana puedo tener una reunión en el JW Lima por la mañana, almorzar en el Courtyard para una reunión de estrategia de Ventas, y al final del día una llamada con el Gerente General del JW Cusco. Usualmente, estoy todo un día completo con el equipo de ventas del Sheraton realizando planes de acción.

Cómo es administrar una de las cadenas hoteleras más influyentes de mundo, por Clavel Garibay

Cómo es tener un programa de TV en el Perú con responsabilidad social, por Rocío Oyanguren

[Directora de la agencia Comunicación Activa y conductora de Cocina con Causa, por TV Perú]



Soy feliz de estar en este espacio, donde pongo en práctica mi experiencia como profesional, y sobre todo como mamá. Yo recuerdo claramente que mi madre hacía malabares para alimentar a cuatro niños, así que me tocó aprender desde muy pequeña junto a ella, primero a ahorrar, y también aprender a cocinar platos ricos y nutritivos pero con muy poco dinero. Y como puedes notar, esta vida está llena de matices, pues hoy me toca incluso promover y recomendar platos saludables para los niños, y lo hago con amor.



Definitivamente es un gran reto pues hablamos de un tema tan sensible, y que afecta hoy en día a cuatro de cada diez niños en nuestro país. Desde que asumí esta responsabilidad, siento que tengo la misión de llegar a la mayor cantidad de familias peruanas, a esa mamá, al papá, a la abuelita, a la persona que ayuda en casa, en un lenguaje ameno, sencillo y directo, enseñándoles de manera práctica, a alimentar a sus niños, evitando que sufran de anemia y combinar de manera correcta los insumos que tenemos en casa. Detrás de "Cocina con Causa", existe un gran misión, un gran trabajo, y aunque parezca sencillo pararse frente a cámaras, no lo es, porque detrás de cada programa existe el trabajo de un gran equipo, averiguando, indagando, investigando y validando la información.



Muchas personas, no saben la responsabilidad que recae en ‘Cocina con causa’, que más que un programa, es un gran movimiento impulsado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, y con un objetivo claro: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición durante la primera infancia, y promover la agricultura sostenible al 2030. Eso, sí es una gran responsabilidad, y yo me siento comprometida a lograrlo.



En "Cocina con Causa" se comparten recetas nutritivas, sanas y sabrosas, conservando la sazón y el sabor que ha llevado nuestra gastronomía a ocupar un destacado lugar en el mundo.