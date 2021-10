Conforme a los criterios de Saber más

Nuestra relación con la muerte ha cobrado nuevas dimensiones con la pandemia. Las generaciones a las que pertenecemos, sobrevivientes del 2020 y lo que va del 2021, nunca hemos estado antes tan cerca de esta. De hecho, la renombrada psicoanalista peruana Matilde Caplansky dice que lo más preciso es señalar que ella no ronda en la proximidad, sino que “está encima de nosotros”. Así, aplastando. No obstante, la mayoría no quiere hablar del tema como tal, a menos que uno esté atravesando por un proceso que la involucre. Es como si solo pensarla pudiera atraerla, qué va de reflexionar sobre ella en voz alta.

La comunicadora peruana María Isabel Gonzales forma parte de esa minoría que lo hace, y para eso tiene un podcast: Un día a la vez, el cual recientemente obtuvo, por su naturaleza de servicio a la comunidad, el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) de Estados Unidos. En los episodios que lo componen, disponibles en plataformas como Anchor o Spotify, diversos especialistas son invitados a hablar sobre los caminos por los que transita el duelo, así como de las herramientas que puede tomar cada uno para que continuar viviendo sin tener a un ser querido al lado sea menos doloroso.

El formato, además, tiene un componente adicional: la experiencia de vida de la misma María Isabel, quien perdió a su esposo hace dos años y medio. De ahí la sensibilidad y sensatez con que se abordan las charlas.

EMISORA. María Isabel Gonzales investiga, escribe los guiones, locuta y produce Un día a la vez. (Foto: Archivo personal)

“Después de la partida de Juan Carlos me tomé un año para procesar el duelo. Pensé que debía vivirlo completo porque el que se había ido era mi esposo. Fue un golpe durísimo. Ese tiempo trabajé mucho en mí misma, lo conversé en terapia y con los amigos. Muchos de ellos, tiempo después, me sugerían hallar una forma de compartir lo que iba aprendiendo, lo que me iba funcionando. La idea me atraía, pero no sabía cómo hacerlo”, detalla la periodista. En esas elucubraciones andaba, a la par que iba regresando a la rutina, cuando el coronavirus metió al planeta entero a su casa.

“Lo veía por televisión y me entristecía. El COVID-19 no estaba dejando a la gente despedirse de sus seres queridos, no permitía que cumplieran con los rituales del luto, que se dieran abrazos de consuelo. Si ya en circunstancias ‘normales’ ver partir a alguien es durísimo, no me imaginaba lo que estaba suscitando la pandemia”, explica María Isabel, quien decidió aplicar todo el conocimiento que adquirió sobre cómo crear contenidos para podcasts en un curso durante el confinamiento.

El proyecto arrancó en marzo de este año y, pocas semanas después, ya estaba siendo seleccionado para recibir fondos de parte de la ICFJ para su desarrollo.

“No soy terapeuta ni coach. No pretendo decirle a la gente qué hacer, pero sí reúno a expertos para hablar sobre el duelo y la importancia de vivirlo con plena conciencia para que a fin de cuentas todo se convierta en un proceso saludable y no patológico”, dice.

Qué hacer por alguien que está de duelo, cómo hablarlo con la familia, qué viene después, qué es un sistema de apoyo, qué son los cuidados paleativos. Esos son algunos de los temas conversados. Además, hay en las redes sociales del podcast el testimonio personal digerido, libros recomendados. Todo lo que pueda servir para acompañar y contener a quien lo esté necesitando. //

Un día a la vez puede oírse en las plataformas Anchor o Spotify. Los oyentes pueden compartir sus propias historias escribiendo a undialavez@gmail.com. También en sus cuentas de Facebook e Instagram.

