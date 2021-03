Conforme a los criterios de Saber más

En el marco del Día Mundial del Teatro, el Británico Cultural presenta la lectura teatralizada en vivo de “Julio César”, obra de William Shakespeare. “En el contexto político contemporáneo que estamos viviendo, esta puesta en escena, lamentablemente, nos sigue diciendo cosas. Digo lamentable porque seguimos en las mismas, a pesar de que han pasado varios siglos desde que se escribió ese texto”, comenta Alberto Ísola, quien forma parte del elenco junto a un grupo destacado de actores y actrices, entre ellos Montserrat Brugué, Salvador del Solar, Norma Martínez, Gonzalo Molina, Ebelin Ortiz, Anaí Padilla, Fiorella Pennano y Ricardo Velásquez. La dirección recae en Lucho Tuesta y el costo para ver el espectáculo, hoy sábado 27 a las 7:30 pm., es de ocho soles. Lo recaudado será destinado a una olla común gestionada por la ONG ‘Juguete Perfecto’.

–¿Cómo te has conectado con el teatro en este año en pandemia?

Yo el próximo año cumplo cincuenta años haciendo teatro y es la primera vez que he parado en todo ese tiempo. Ni si quiera en la época de la violencia interna había parado. Yo agradezco mucho a mis alumnos y alumnos de mi taller porque gracias a ellos me he mantenido vinculado haciendo lo que me gusta. Cuando hicieron su presentación por Zoom para mí fue todo un descubrimiento. Las plataformas virtuales y el streaming han abierto una serie de posibilidades que a mí me entusiasman. Lo que toca es adaptarse y entender que hoy en día hay nuevas formas de hacer teatro. Evidentemente me gustaría estar sobre un escenario con público, pero no creo que eso ocurra pronto.

–¿Y a nivel personal cómo la has pasado?

Ha sido difícil, como para la mayoría de personas. Yo paro metido en mi casa, no salgo. He leído muchísimo. He pensado muchísimo. Ha sido casi como un retiro obligado y de mucha reflexión. También me he sentido ansioso por saber cuándo es que va a ir pasando todo, lo cual es imposible.

–¿Cómo ha sido para ti integrarte a la obra “Julio César”?

Me parece muy interesante que Lucho Tuesta y el Británico hayan apostado por una lectura interpretada, con cada uno en los actores en su propio espacio. Es un gran texto. Y me encanta la idea de hacer la obra con este grupo. Probablemente sin pandemia habría sido difícil juntarnos todos nosotros por nuestras agendas… Mientras ensayábamos nos reíamos de cómo ciertas cosas de la obra todavía se aplican en nuestra realidad.

Alberto Isola en la obra "Conferencia sobre la lluvia". Foto: Centro Cultural PUCP

–Hoy es el Día Mundial del Teatro, ¿cómo definirías la influencia de Shakespeare en las artes escénicas?

Shakespeare sigue siendo un paradigma para bien y para mal. Digo para bien porque felizmente lo tuvimos, y para mal porque cada escritor o escritora que aparece tarde o temprano va a terminar siendo comparado con él, lo cual no me parece muy justo. Pero sigue siendo una fuente de no solamente de admiración, sino de sorpresa. Cada una de 36 obras es un compendio de sabiduría, de inteligencia, de contemporaneidad. Es inexplicable cómo esa persona ha sido capaz de hacer eso.

–En “Julio César” se tocan temas como la política y el poder. ¿Dirías que la política peruana en estas elecciones es una comedia o una tragedia?

Lo que está pasando no alcanza a ser una tragedia. La tragedia es algo demasiado sublime. Y tampoco diría que es una comedia. La verdad es que no sabría cómo catalogar lo que está pasando. Me desconcierta. Me preocupa lo que estamos viviendo.

–Una de las cosas que la pandemia ha hecho es poner en evidencia la precariedad de la industria del teatro en el país.

Primero hay que decir que la industria del teatro nunca existió. Había un teatro muy visto pero con grandes precariedades. El hecho que dos o tres teatros tuvieran mucho público no garantizaba un boom. Creo que una de las cosas que debemos hacer como gente de teatro es reconocer precariedades e ir en busca de una mayor descentralización y profesionalización del gremio.

"Realmente el discurso cultural de los candidatos es inexistente. En algunos casos es bien intencionado, pero seguimos pensando que la cultura no es importante", dice Ísola.

–Ahora que estamos en campaña, ¿sientes que se ha tocado debidamente el tema de las políticas culturales?

Muy poco. Realmente el discurso cultural de los candidatos es inexistente. En algunos casos es bien intencionado, pero seguimos pensando que la cultura no es importante. Esa es la triste verdad. La cultura es fundamental y eso sigue sin cambiar. Lamentablemente es un tema pendiente.

–¿Cómo te imaginas el futuro del teatro post pandemia?

No creo que sea fácil volver. Es imposible que el teatro vuelva a ser como antes. No en el sentido fatalista, sino en el sentido de que evidentemente vamos a tener que plantearnos muchas cosas. Nos va costar a todos. Pero sí creo que la relación con los espectadores va a crecer. Esta idea del streaming me parece bien fascinante, pues da la posibilidad de llegar a mucha más gente.

–¿Y qué otras cosas te gustaría hacer?

Justo ahora voy a comenzar con mi doctorado en Literatura Hispanoamericana, que me tiene muy entusiasmado. Me gustaría volver a enseñar presencialmente, pero eso no sabe cuándo ocurrirá. El año pasado, antes que nos encierren a todos, iba a estrenar la obra “El Cuidador” en el Británico. Estábamos listos y contentos. Yo quisiera hacer ese espectáculo. Bueno, yo siempre tengo ganas de hacer cosas y de seguir adelante. //

