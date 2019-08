Día del Niño: 20 sorprendentes preguntas que ellos se hacen y casi nunca tenemos respuesta

Este domingo 18 se celebra en el Perú el Día del Niño, una efeméride para repensar sus curiosidades y también las desalentadoras cifras sobre infancia en nuestro país. Pedimos a 20 niños hacernos 20 preguntas sobre el mundo en que vivimos. Esto fue lo que pasó.

Los niños deben preguntar, jugar, conversar. Nacieron para querer, soñar, imaginar. Necesitan amar, inventar, contar. Pueden reclamar, cuestionar, denunciar. Saben saltar, comer e invitar. Reconocen lo que es amar, recordar y abrazar. Quieren hablar, pintar y, sobre todo, reír.

Cuando no hacen ninguna de estas cosas y, en cambio, deben trabajar, defender y llorar, ya no son niños: son adultos.

Este domingo 18 es el Día del Niño en el Perú. Una celebración respaldada por la Asamblea General de Naciones Unidas y que en el país debería ser algo más que ir de shopping por más juguetes: según un informe de Unicef y publicado en su sitio oficial en Internet, el 73,8% de niñas y niños de 9 a 11 años refieren haber sido víctimas de violencia psicológica o física. Violencia para unos pequeñitos que, frío o calor, solo necesitan un abrazo.

A 20 de ellos les pedimos hacernos preguntas. Estas son sus reveladoras dudas, algunas de las cuales hemos respondido esperando que ayuden a disiparse.

1. ¿Tienes las instrucciones para hacer un carro con alas?

Facundo Viacava, 5 años.



[Responde Daniel San Román. Director de Márketing en ISIL y ex periodista de Ruedas y Tuercas]

El auto con alas ya existe y en el 2020 debería estar en las calles. Se parece a un insecto y es un auto al que, con solo apretar un botón, en tres minutos, le salen alas. Este auto podrá volar 750 kilómetros sin parar y tendrá una velocidad que te permitirá ir volando de Lima a Ica en solamente dos horas. El nombre de este auto que tanto esperas se llama el AeroMobil.

2. ¿Cómo se puede vivir sin Internet?

Mateo Villegas Cornejo, 7 años

[Responde Arturo Goga. Experto en tecnología (arturogoga.com)]

Todavía estamos en una época en la que podemos vivir sin Internet. Necesitaremos caminar hacia bibliotecas en lugar de consultar con Wikipedia, llamar por teléfono a un taxi o pararlo en la calle en lugar de a través de una app, y enterarnos qué están haciendo nuestros amigos a través de conversaciones en persona o por teléfono en lugar de ver su feed en Instagram o Facebook. De hecho, hacer este tipo de cosas ‘a la antigua’ es refrescante y útil para recordarnos que no todo lo que hacemos o conversamos debe hacerse online.

3. ¿En qué pensaba Shakira cuando escribía sus primeras canciones?

Brisa Arce, 6 años



[Responde Óscar García. Periodista en Somos, crítico musical]

Las primeras canciones de Shakira son tan antiguas que las compuso a los ocho años. En esas épocas, la niña cogía un papel y escribía lo que pensaba. Así nació Tus gafas oscuras, dedicada a su papá, como consuelo por la muerte del hermano de Shakira. Empezar nunca es sencillo, pero a ella le fue todavía más difícil en el mundo de la música: a los 17 años estuvo por dejarlo todo, tras los fracasos de sus dos primeros discos, que hoy nadie conoce. Con ese ánimo de revancha con la vida compuso los temas de Pies descalzos (1995), pensando que se jugaba su última carta y que si no funcionaban esos temas sobre viejas amistades, desamor e inconformismo (Estoy aquí, Pies descalzos, sueños blancos), probablemente tendría que dedicarse a otra cosa. Para su suerte, su estilo de pop rock alternativo pegó en todo el continente. Y no ha dejado de crecer.

4. ¿Por qué PPK ya no es nuestro presidente?

Marcelo Calderón Zubiate, 8 años.



[Responde Rafaella León. Editora de Somos. Autora de Vizcarra (Debate, 2019)]

Pedro Pablo Kuczynski estaba siendo investigado por supuestos actos de corrupción relacionados a la empresa brasileña Odebrecht (que construyó puentes y carreteras en el Perú, pero haciendo trampa para ganar más dinero). Así que algunos congresistas reunieron firmas para despedirlo (eso se puede hacer porque está permitido por la Constitución). No todos los congresistas estuvieron de acuerdo, así que esa vez PPK se salvó. Pero meses después (marzo del 2019) se inició un nuevo proceso para sacarlo de la presidencia. Congresistas amigos de PPK habían estado negociando con los que querían sacarlo, ofreciéndoles algunas cosas a cambio de no hacerlo. Todo eso fue grabado y los videos y audios, difundidos. Al día siguiente, acorralado y solo, Kuczynski renunció. Gobernar no es fácil. Hay que tener buenas ideas para mejorar la vida de la gente, saber defenderlas de quienes las ataquen y, lo más importante, jamás haberle hecho daño a nadie.

5. ¿‘Orejita’ Flores escucha mejor que todos en el mundo?

Mia Cecilia Otoya Calderón, 5 años



[Responde Miguel Villegas. Periodista de Somos]

Mia, querida. Estoy seguro de que, de no estar en pleno entrenamiento, Edison habría respondido tu pregunta. Es el futbolista más noble que conozco de esta selección. Y aunque tiene un pie fantástico, una sonrisa de bebé y unos gestos de noble meme, escucha como todos cuando le gritan en el estadio, en la calle, que lo quieren y lo admiran. Aunque nunca se sabe, si desde aquí gritamos fuerte su nombre, le decimos “Escúchame, ‘Orejitas’”, él, Edison Flores, nos escuche allá en México y nos responda por email.

Más preguntas...

6. ¿Dónde viven los superhéroes?

Leo Tinker Rocca, 4 años.



7. ¿Cómo es Plutón?

Matías Hirano Ganiku, 7 años.



8. ¿Cuántos enamorados tuviste antes de mi papá, mami?

Macarena Naka, 8 años.

9. ¿Dónde volaría si tuviese un pony?

Camila Rivera, 4 años.



10. ¿Por qué debo ir a dormir antes que los mayores?

Amelie Tinker, 8 años.



11. ¿Quién inventó los deportes que hemos visto en Lima 2019?

Gonzalo Aguilar, 9 años.

12. Mamá, ¿qué hacías cuando te gustaba un chico?

Rafael Almeida Calderón, 11 años.

13. ¿Por qué se ocasionan los ataques de asma?

Sebastián Morales, 9 años.



14. Mamá, ¿por qué tienes que trabajar tanto?

Micaela Calderón Zubiate, 6 años.



15. ¿Cómo entró la semillita a la barriga de mi mamá?

Gianluca Manunta, 5 años.

16. ¿Qué quieren ser los niños cuando sean grandes?

Ariadna Isla Benavente, 4 años.



17. ¿Cuándo podremos ir de vacaciones a otro planeta?

Francesco Manunta, 8 años.



18. ¿Por qué si existen los narvales no existen los unicornios?

Camila San Román, 7 años.

19. Mamá, ¿quién es más grande: Jesús o Hulk?

Mia Cecilia Otoya Calderón, 5 años.



20. ¿Por qué en Perú no venden juguetes que hay en otros países?

Leonardo Arca Valdivia, 5 años.

-LOS NIÑOS Y LAS CIFRAS QUE PREOCUPAN-

27 millones de bebés fueron atendidos en centros de salud.

65,5 millones de niños recibieron tres dosis de la vacuna pentavalente.

4 millones de niños que padecían malnutrición aguda grave recibieron tratamiento.

Fuente: Informe UNICEF 2018

73,8% de niñas y niños de 9 a 11 años de edad refieren haber sido víctimas de violencia psicológica o física.

8.748 menores de edad vivían en instituciones en 2012. Se sabe que por cada año que una niña o niño menor de 3 años vive en una institución pierde 4 meses de desarrollo.

832.000 niñas y niños de 6 a 13 años trabajaban en 2011.

40% de las víctimas de trata fueron menores de edad, mayoritariamente niñas, en 2014.

Fuente: Informe UNICEF 2018