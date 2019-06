God Level 2019: el día que Perú ganó un mundial y los 6 momentos que el público no olvidará

La sorpresa que se hizo realidad. Había que cerrar en casa el mundial de rap freestyle God Level y Perú no defraudó a las más de 10 mil personas que se dieron cita en la Plaza Arena de Lima el último sábado 1 de junio. Las largas colas ya se hacían notar desde las 9 a.m. Banderas, camisetas y chalinas de Perú le daban color a una tarde nublada, donde lo mejor estaba por llegar.



El no poder acreditarme como prensa no iba a impedir que me pierda este evento que llegaba por primera vez a nuestro país. Lo viví como un hincha más: salté y grité todas las rimas. A miles de kilómetros, en Madrid, mientras que Liverpool se quedaba con la Champions League; en Lima, amigos de todas las edades, parejas, y padres junto a sus hijos alentaban a todo pulmón a nuestros máximos representantes raperos: Jaze, Choque y Nekroos. Emblemáticos cantos como el "vamos peruanos… que esta noche tenemos que ganar" o el "cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, mi país bendito que me vio nacer" retumbaron más allá de Plaza Arena. Era una verdadera fiesta, con un público que alentó en el momento correcto, pero que también respetó las actuaciones de todas las selecciones rivales.



Al ver cada presentación del Team Perú, y cómo avanzaban de ronda, los asistentes se convencían de que solo era cuestión de minutos para sacarnos ese nudo de la garganta y decir que por fin éramos campeones mundiales. Una vez que el jurado nos dio como ganadores sobre España, en una reñida final, la historia del freestyle escribía su capítulo más importante de los últimos años. Un premio al esfuerzo y humildad de tres raperos nacionales, sobre todo en una escena muchas veces criticada injustamente.



¿Con qué me quedo de una de las noches más vibrantes de mi vida? Estos son los seis momentos del mundial de freestyle que jamás olvidaremos:



-La frase “¿Nos van a ganar? ¿Nos van a ganar? ¿Nos van ganar?” que se volvió un himno



Cuando soltaron esta ingeniosa rima en semifinales ante el Team España (conformado por Chuty, Skone y Force) en la primera fecha de la God Level México, nadie imaginó que se iba a convertir en el mejor punchline del tridente peruano para sacar adelante sus batallas. Incluso, se hizo viral en redes sociales, convirtiéndose en un meme para reflejar cualquier situación. Repitieron el plato en los cuartos de final de Chile, sorprendiendo una vez más a los europeos con esta irónica pregunta en coro. Y tampoco podían cerrar su participación en Lima sin decirla ante todo su público una última vez más: “¿Nos van a ganar? ¿Nos van a ganar? ¿Nos van a ganar? Bienvenidos a Perú, el nuevo campeón mundial”. Los miles de peruanos presentes gritaron esta acción con la misma intensidad que el gol que nos llevó a Rusia 2018.



-El reconocimiento a un público peruano que gritó las rimas de todos los países



Misionero, host oficial del evento, aplaudió en todo momento el buen comportamiento de los asistentes. “Son un ejemplo, son geniales”, dijo el argentino mirando a la cámara que trasmitía el evento a nivel mundial por YouTube. Asimismo, los raperos de Chile y España -equipos que Perú enfrentó en la semifinal y final, respectivamente- dejaron en claro que la hinchada peruana fue la más respetuosa de las tres fechas de la God Level (18 de mayo en México, 26 de mayo en Chile y 1 de junio en Perú). Se alentó a cada equipo que pasaba por el escenario, sin importar la nacionalidad. No hubo pifias y las batallas se pudieron desarrollar sin contratiempos. Cero localía (aunque muchos haters quieran negarlo). Nuestro país se reivindicó del papel mostrado en el 2016, cuando en la final internacional de Red Bull Batalla de Gallos, en Lima, se vivió un clima tenso, donde no se gritaban las rimas de los rivales peruanos, e incluso se lanzó una botella de agua al exponente mexicano Aczino. En el 2019, y en una cita de talla mundial tan importante como esta, Perú demostró que aprendió de la lección y lo mejor de todo: ganó el freestyle.



-El título y la tercera victoria consecutiva contra el Team España



No podemos negar que durante los últimos años los raperos de España han tenido de 'hijos' a los representantes peruanos, por lo que ganarles en una reñida final en nuestra propia cancha era un momento que muchos amantes del freestyle esperábamos con ansias. Si en God Level 2018 nos fuimos en primera ronda, eliminados por España, este año el equipo inca, liderado por Jaze, se dio el lujo de derrotar a los europeos en las fechas desarrolladas en México y Chile, demostrando un nivel altísimo en improvisación. En las tres jornadas, el tridente peruano fue muy superior, incluso estas batallas han sido consideradas como las mejores del certamen. La frase más ovacionada de la última fecha: “dicen que son buenos en este país, Jota hay algo que te tenemos que decir: ya terminamos el puente que empezaste a construir”, haciendo referencia al título de Red Bull Batalla de Gallos que se le escapó de las manos en el 2016. Ya esperamos un nuevo clásico, buenas rimas no van a faltar.



-Jaze volvió a usar una mochila durante una batalla



Cuando se inició en las batallas de rap, Jaze siempre usaba una mochila mientras soltaba sus mejores rimas. Por esta razón, se ganó el apodo de MC Mochila, y aunque en más de una entrevista ha dicho que no le molesta que lo llamen así, este es usado como un recurso por sus rivales para decirle que la gente lo recuerda más por un objeto, que por su nombre. Durante una réplica contra Kaiser del Team Chile, en la réplica para disputarse el pase a la final, uno de los asistentes lanzó su mochila al escenario y el joven freestyler no tuvo mejor idea que colgársela al hombro para soltar una ingeniosa respuesta: “que porque no tenía la mochila acá iba a perder, ahora tengo la mochila, qué excusa vas a poner”, desatando la euforia de la gente.

(Minuto 14)

-Las rimas de los raperos extranjeros que usaron platos típicos y jergas peruanas



Aprender del país donde será cada competencia de rap es clave para tener apoyo del público y que las rimas se griten el doble. Por ello, los equipos de España, Argentina y Chile improvisaron mezclando jergas nacionales como 'causa', platos como el pollo a la brasa o haciendo referencia a grupos de hip hop como Rapper School o Callao Cartel. También se habló de la cantidad de venezolanos que entran al día a nuestro país. Esto con la finalidad de demostrar que el 'team' Venezuela se sentía de local. "En Perú entran mil peruanos al día, así que conmigo funciona la localía", dijo su representante Lancer Lirical. En cuanto a políticos peruanos, la familia Fujimori también fue parte de las rimas.



-Las increíbles batallas de Wos contra Chuty y Teorema



El rapero argentino Wos, actual campeón internacional de Red Bull Batalla de los Gallos, demostró todo su talento en el escenario. Fue uno de los extranjeros que más cariño recibió de parte del público peruano. Primero regaló una épica batalla en semifinales contra el español Chuty, donde el flow y las rimas ingeniosas fueron las más celebradas. Ya en el duelo por el tercer lugar, el chileno Teorema le hizo frente, dejando en claro que es el mejor exponente de la movida chilena en la actualidad. Perdí la cuenta de todos los contundentes punchlines que soltó cada freestyler.