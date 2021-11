Conforme a los criterios de Saber más

En el colegio Los Cielos todos los estudiantes son aves. De hecho, son aves endémicas del Perú. Está comenzando el año escolar y en el tercer grado de primaria el entusiasmo está al tope. Los amigos se reencuentran, la campana vuelve a sonar. De pronto, un rostro nuevo se descubre. Se trata de una gallita de las rocas que acaba de inscribirse en la escuela. Todo iría bien hasta que se sabe que ella no puede volar, por lo que sería víctima de burlas y acoso por parte de algunos de sus compañeros, especialmente de la parihuana Catalina. Ello desataría una serie de inesperados y, finalmente, esperanzadores sucesos en la clase. De eso va el libro infantil “Radha vuela alto” (Editorial Caja Negra), escrito por Sheela Sharma, autora del blog de maternidad y estilo de vida mommystaleblog. Un relato que reflexiona sobre la amistad, la fraternidad y el bullying escolar del que hoy damos cuenta a propósito del Día Universal del Niño.

El libro ha sido editado por Caja Negra.

“Creo que esta historia puede ser una herramienta para los padres o maestros que deseen abordar un tema que puede llegar a ser muy difícil. Pienso que el bullying escolar es un tópico que hay que hablarlo temprano con los niños y niñas, no esperar a que tengan 13 o 14 años. He querido hacer especial hincapié en la actitud de los amigos que no son maltratados, ni los maltratadores, los que muchas veces se quedan callados. Eso a partir de una experiencia propia. En la escuela me pasó que yo veía esa situación y no decía nada. Hoy pienso que hay germinar en los chicos tener una postura cuando son testigos de una situación que está mal, cuando hay un abuso que no se puede permitir”, señala Sharma desde Canadá, país a donde fue a radicar hace unos meses.

La autora es periodista, aunque ejerció el oficio solo pocos años. Durante mucho tiempo se dedicaría a trabajar en la agencia de viajes de su familia, y fue ahí, de hecho, que conoció el fascinante mundo del birdwatching o avistamiento de aves. Sucede que turistas extranjeros llegaban al Perú en gran cantidad para practicar esta actividad.

“Esta idea de las aves peruanas se quedó en mi cabeza y la usé en mi primer cuento ‘La estrella brillante’, publicado en abril de este año, que abordaba la temática de los prejuicios. Pero me ha servido, además, para ‘Radha...”. Varios padres me han comentado que ellos mismos han aprendido sobre los hermosos ejemplares que tenemos en el país al leer el cuento con sus pequeños”, indica la también madre de dos pequeños.

Mientras ella sigue creando contenido para sus redes sociales, especialmente Instagram, no pierde el objetivo de publicar en inglés con los cuentos mencionados. “Qué maravilla sería hablar sobre todo esto en Canadá. Esperemos que se concrete”, finaliza.





VIDEO RELACIONADO





TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: