En tiempos donde lo íntimo y lo público conviven más que nunca, las creadoras de contenido Tana Rendón y Diana Ibarra nos recuerdan que la maternidad también puede vivirse en equilibrio: como un acto de amor propio, estilo personal y conexión colectiva.

Para Diana Ibarra (@dolceplacard), este ansiado episodio es algo que se permite vivir sin filtros. Con todas las emociones a flor de piel.

“No fue un inicio romántico”, confiesa. “Había tenido pruebas positivas antes, y nunca llegaron a buen término. Cada día era uno más, lo llevábamos con cautela. Era nuestra forma de protegernos”, añade sobre las primeras semanas de su embarazo, un sueño hecho realidad que ha elegido llamar Jaime Gael.

Esa vulnerabilidad inicial —el miedo constante, las náuseas, el silencio forzado, la espera larga— hizo que el momento de compartir la noticia en diciembre pasado fuese aún más significativo. “Una parte de mí tenía miedo de publicar ese reel, pero el amor que recibí fue indescriptible. Me sorprendió la cantidad de energía hermosa. Sentí una celebración colectiva, y entendí el poder de comunidad que hemos construido”.

Diana Ibarra (@dolceplacard) y Tana Rendón (@tanarendon) se conocen hace casi una década, gracias al mundo de la moda. hoy en día, han ampliado su universo con marcas propias y podcasts. (Foto: Victor Idrogo) / © Estelar Retratos

Para sumar más ilusión a su espera, el embarazo de Diana —conocida en redes como ‘Didi’— coincide con el de otras figuras queridas en las redes sociales.

“Nos sentimos acompañadas en el camino, más cerquita que nunca. Eso sí, siempre tengo en cuenta que todas tenemos experiencias distintas, cada cuerpo es diferente y merece ser celebrado, tratado con paciencia. Eso es clave”, expresa.

Una de ellas es Tana Rendón (@tanarendon), pionera en creación de contenido de moda en el Perú, que congrega una comunidad de más de 310 mil seguidores en Instagram.

Mamás multifacéticas Con un aura que conquista a cientos, Tana y ‘Didi’ apuestan por otras plataformas (además de las redes sociales) a punta de talento y carisma. La primera, brilla como diseñadora en su propia marca de ropa, Le Coquelicot (@lecoquelicotshop), mientras que la segunda resalta en el mundo de los podcasts con los programas: “Bebé, escúchame” (@bebeescuchamepodcast) y “Jala la palanca” (@jalalapalanca), este segundo liderado con la comunicadora Macla Villamonte.

Con la serenidad y dulzura que la caracterizan, Rendón confiesa que poder compartir este capítulo de su vida en redes sociales es algo que toma con responsabilidad, dedicando vistazos de su nueva faceta sin dejar de lado su pasión por la moda y el diseño.

“Siempre he tratado de mantener mi vida privada bastante al margen, no por misterio, sino porque hay momentos que atesoro solo para mí. Pero me encanta que esta etapa traiga nuevas vivencias con mi comunidad, de manera orgánica”, precisa. “Lo conté cuando tenía cinco meses. Quería hacerlo de la manera más natural posible. Fue un momento bonito. La verdad, me costó caer en cuenta de que era real hasta casi el cuarto mes”, añade sonriente, sobre el reel que anunciaba la llegada de Silvestre. Tana, espera darle la bienvenida al mundo aproximadamente en quincena de mayo, pocos días después del Día de la Madre.

"Siento una responsabilidad enorme al traer un niño a este mundo. estoy enfocada en criarlo con empatía, amor y amabilidad", recalca Rendón. (Foto: Victor Idrogo) / © Estelar Retratos

EMOCIONES COMPARTIDAS

El camino a la maternidad tiene distintos matices: aunque la buena noticia puede llegar en un primer intento, hay quienes se embarcan en una verdadera montaña rusa de emociones.

Para este par de amigas influencers, poner el tema sobre la mesa ha permitido exponer un mensaje que muchas mujeres cargaban en silencio. A través de comentarios, su impacto se traducía en un consuelo, un mensaje de ánimo y la fuerza para seguir intentando. “Yo lo conté cuando tenía cinco meses. La verdad, me costó caer en cuenta de que era real hasta casi el cuarto mes. Antes de Silvestre, tuve una pérdida, así que me propuse vivir esta etapa con más cuidado y tranquilidad. No fui corriendo al ginecólogo ni nada. Esperé semanas. Esta vez me tomé el tiempo”, asegura Tana.

Junto a su esposo Nicola Devéscovi, Tana Rendón espera ilusionada la llegada del pequeño Silvestre. Espera dar a luz a mediados de mayo. (Foto: IG @Tanarendon / Jacques Ferrand)

La travesía de Ibarra es tan compleja como acogedora. Desde sus primeros años en redes, ‘Didi’ siempre compartió su sueño de ser madre. Sin embargo, año tras año, su comunidad fue testigo de sus pérdidas. Hablando sin filtros, la influencer convirtió en más de una oportunidad su plataforma en un espacio para exponer el tema sin filtros, para sostener a quienes pasaban por lo mismo y llenarse de amor para seguir luchando.

"Las redes, con todo y sus matices, me ayudaron a no sentirme sola. Me escribían mujeres diciéndome: ‘Yo también pasé por eso’, y era como abrir una puerta que antes estaba cerrada", apunta Ibarra. (Foto: Victor Idrogo) / © Estelar Retratos

“Las redes, con todo y sus matices, me ayudaron a no sentirme sola. Me escribían mujeres diciéndome: ‘Yo también pasé por eso’, y era como abrir una puerta que antes estaba cerrada. Eso ha sido lo más lindo de todo este viaje, poder crear un espacio para hablar de lo bueno y lo malo, para llorar, para que muchas mujeres sientan que no están solas en esto”, reflexiona.

Lejos de esconder los días difíciles, Diana y Tana hablan abiertamente también de la parte incómoda y cruda del embarazo: la fatiga, las molestias físicas, el miedo constante, el ‘baby brain’ que desconecta ideas y palabras. Pero también dan espacio a la inmensa alegría de traer un bebe al mundo, además del gozo de saberse acompañada por amigas cercanas, fuera y dentro de pantallas.

CRIANZA RESPETUOSA

Futuras mamás de niños, para estas amantes de la moda la crianza recae con un más responsabilidad. Ambas, tienen una perspectiva clara de las madres que quieren ser, y el impacto que dejarán en el legado de Silvestre y Jaime Gael.

“Tengo que asegurarme de criar a mi hijo de una manera en la que sume, no reste. Que sepa lo que es el consentimiento, el respeto, el amor propio. Que poner límites no es grosero, es necesario”, dice Ibarra.

Diana Ibarra y su esposo, Jaime Sotomayor, no pueden ocultar la emoción de la llegada de Jaime Gael que está programado para nacer entre el 23 y 25 de mayo. Es un sueño hecho realidad tras varios años intentando. (Foto: IG @dolceplacard / Ale Behr)

En tanto, Rendón defiende una crianza con la empatía y amabilidad como pilares: “Siento una responsabilidad enorme al traer un niño a este mundo. Me emociona guiar sus pasos y enseñarle a respetar su entorno, la naturaleza, que impacte en su vida de manera positiva”. Su visión va más allá de los pañales y cunas que pronto inundarán sus redes sociales: habla de valores, de ejemplo, de educación emocional. Una maternidad consciente que no teme reconocer los errores ni romantizar lo duro. “Estoy segura de que me voy a equivocar mil veces, pero estoy dispuesta a pedir perdón, a mejorar. Quiero que él aprenda también que equivocarse está bien si se hace con amor”, dice Diana.

“Esta etapa exige muchísimo, emocional y físicamente. Estar cansada es inevitable, pero el agotamiento mental puede sumarse si no lo manejas. Sé que hay muchas cosas que simplemente no van a estar en mis manos. La maternidad te obliga a ser flexible, a vivir el presente y dejar ir la idea de perfección”, medita Rendón.

(Foto: Victor idrogo) / © Estelar Retratos

Si hay algo que Tana y Diana dejan claro en esta nueva etapa es que están listas para vivirla con los pies en la tierra, la mente despierta y el corazón lleno. ¿Por qué no?, regalándonos un vistazo en redes sociales. //