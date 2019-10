En el Perú, el mayor coleccionista de camisetas se llama Héctor Chumpitaz. Le decimos todos el Capitán de América. Allí, entre sus recuerdos, conserva tres chompas que cuida con la dedicación con que se protege un bonsái: puro amor y delicadeza. Una es de Brasil 1970 –la de Carlos Alberto-, otra modelo adidas del equipo Resto del Mundo –que cambió con Johan Cruyff– y una última, igual de preciada: la camiseta de Argentinos Juniors del primer Diego Armando Maradona. “Estos son mis recuerdos y se quedan conmigo”, dice él, cuando abre la puerta de su casa.

Es, naturalmente, una fortuna en algodón viejo, invaluable como el clóset de un diseñador. ¿Cuánto podría costar la camiseta azul Le Coq Sportif, digamos, con la que Diego Armando Maradona le marcó los dos goles a los ingleses? La que usó Pelé en México 70 fue vendida en 92.834 euros (unos 136.924 dólares) en una subasta celebrada en la firma Christie’s en Londres. Era noviembre del 2007.

Durante años, la camiseta con la que Diego le cambió la vida a los argentinos durmió en un ático lleno de polvo.

Steve Hodge era un mediocampista inglés con más que 300 partidos hasta 1986. Después de ese 22 de junio todo cambió: no solo participó de un involuntario pase atrás para el gol de Maradona con La Mano de Dios, al final del partido, mientras Argentina celebraba el pase a la final de México; también intercambió la camiseta con Diego. Nunca había sido tan reconocido que después de ese episodio. Se convirtió, para envidia, en The Man with Maradona’s Shirt, como el título de su libro autobiográfico, publicado en 2010.

“La gente me hace más preguntas por la camiseta de Diego Maradona que por otra cosa. Nunca la lavé, todavía tiene sus transpiración y su ADN en la tela”, dice Hodge -hoy con 53 años- en el libro “Argentina-Inglaterra 1986: el partido”, del periodista e hincha de River Plate. Andrés Burgo. Luego agrega:

–Tuve ofertas para venderla pero no quise hacerlo: es el gran momento de mi carrera, y un recuerdo del mejor futbolista que jugó este deporte.

El fútbol es más que fútbol, aunque mucha gente no lo crea.

La camiseta está hoy en el nuevo Museo Nacional del Fútbol, en Manchester. En Twitter, la red social que permite lo imposible en breve-, el periodista argentino Santiago Peluffo publicó hace un tiempo una foto que en sí misma, es un tesoro. Con despachos para DPA, La Nación e ITF, Peluffo tuitea como leyenda de la imagen: “La camiseta sigue sin lavarse”. Esta colgada en una vitrina, sobre un un folleto en el que se lee ‘Hand of God’.

Y es inevitable pensar que fue Dios el que ha permitido que se conserve así esa camiseta, con todos los recuerdos intactos de esa tarde en México.

