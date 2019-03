Diego Boneta, el 'otro' Luis Miguel y el esperado anuncio de su primera visita al Perú

Hay algunos consensos entre quienes hemos conocido fugazmente a Diego Boneta. El chico, para empezar, es muy educado. De aquellos que saludan a absolutamente todos cuando entra en un salón, así sean 20 personas. Aunque esté cansado, aunque tenga calor. De los que se paran de la mesa cuando alguien hace lo propio y no se sienta hasta que estén todos listos. De los que usan con frecuencia las palabras ‘gracias’ y ‘disculpa’. Se nota que el asunto es de casa. Los papás ingenieros parecen haberle enseñado bien.

Es, coincidimos también, bastante gentil. Trata a quienes están a su alrededor de ‘hermano’ y ‘compadre’ y no niega un solo pedido de videosaludo con el celular para la amiga, la cuñada, el esposo de la prima en tercer grado, la hija que cumplirá 15 en el 2034. Ni un solo selfie, tampoco. De hecho, los toma él mismo (aunque eso responda, quién sabe, a una práctica cada vez más usada por los artistas, tigres en conocer sus mejores ángulos). De que podría creerse la última Coca-Cola en el desierto, el hueco del keke, podría. Y no solo por el apoteósico éxito que le dio protagonizar en Netflix el año pasado Luis Miguel, la serie. En el 2012, filmó en Hollywood Rock of Ages, con Tom Cruise, Alec Baldwin, Catherine Zeta-Jones y Paul Giamatti. Ahorita nomás, en el 2018, lo hizo con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton para la sexta versión de Terminator. Y con Milla Jovovich en Monster Hunter. El actor mexicano de 28 años, empero, en un hotel de Santiago de Chile, un último día de enero, no es más que buena onda.

Él, yo y varios nos hemos reunido allí porque ha sido presentado como la nueva imagen de tiendas Paris. Al día siguiente de ese encuentro, incluso, grabaría comerciales con figuras chilenas y peruanas, entre las últimas, la conductora y modelo Natalie Vértiz y la influencer de moda Carolina Braedt. “¿Sa’ss qué...? Déjame quitarme el chicle pa’que no esté masticando...”, dice antes de empezar la charla. Pone la golosina en una servilleta, se excusa y la guarda en el bolsillo. Está estrenando ropa en ese momento. Se nota porque una de las presillas del pantalón por donde suele pasar el cinturón todavía tiene el plástico. La camisa es azul, el pantalón tobillero beige, las medias y las zapatillas blancas. Dos cadenas: una de oro y otra de plata. Un anillo en el anular de la mano derecha; un reloj clásico en la izquierda. Las pestañas arqueadísimas, como si hubiese estado rizándolas por horas con una cuchara de té. Y los ojos, pues, entre pardos y verdes, no queda claro. Apuesto, cómo no, aunque más menudo de lo que sale en pantalla.

El artista atiende a la prensa nacional por la tarde, después de haber concedido varias entrevistas. Puede ser por eso que se va en automático con algunas respuestas. Para los cuestionamientos que se salen del guion, en cambio, se muestra juicioso. Achina los ojos, se lleva la mano a la barbilla partida, piensa bien qué va a decir y suelta. Entonces aún no se sabía que iba a interpretar al Gato Negro, el primer superhéroe latino, concebido en los cómics, para una serie de MGM de la TV estadounidense. De ahí se entendería, luego, su incidencia durante la conversación, respecto de la nueva mirada hacia lo latino en la industria gringa. Pero, además, habla del rol que le ha cambiado la vida, de ese que no puede ni quiere soltar; de la segunda temporada de la serie biográfica que todos están esperando; su regreso a la música y su próxima visita al Perú.

