Diego Maradona Jr., como lo suelen llamar, dice que lo que más atesora en su memoria son los recuerdos de su viejo. “Yo tuve la suerte de vivir con él. Mirábamos fútbol juntos, hablábamos de fútbol, pero sobre todo conversábamos de lo que nos pasaba. Esos momentos íntimos que compartimos son un regalo que me dio la vida”, comenta. Lamentablemente, afirma, no guarda ningún objeto de valor que tenga relación con su papá. “Cuando murió, prácticamente no encontramos nada. A mí, personalmente, no me gustaban las personas de las que estuvo rodeado sus últimos días de vida”, asevera.

La exposición está dividida en seis áreas. Cada una está diseñada para sumergir a los visitantes en la vida y carrera de Maradona.

Después del fallecimiento de su progenitor, por causa de una insuficiencia cardíaca, a Maradona Jr. le costó aceptar que el ‘10′ argentino ya no estaba entre nosotros. “Fue muy duro enterarme de lo que pasó. A veces, hasta el día de hoy, se me hace difícil entender cómo se dieron las cosas”, comenta. Por eso, cuando le hablaron de la posibilidad de sumarse al proyecto Diego Vive, Maradona por Siempre, el primer parque inmersivo del mundo dedicado al legendario futbolista, sintió, de alguna forma, que podía estar cerca de él. “Para mí es muy importante mostrar la faceta humana de mi papá, más allá de cómo fue como futbolista. Como hombre, nos dejó mucho a nosotros. Me emociona bastante que la gente, gracias a este proyecto, lo pueda conocer de una manera distinta”, explica.

La muestra inspirada en Maradona contará con una serie de fotos inéditas sobre su vida. En la imagen, cargado en hombros, tras ganar el mundial méxico 1986. / Etsuo Hara

Diego Vive, Maradona por Siempre le ha permitido reunirse con sus otros hermanos y hermanas —Dalma, Giannina, Jana y Dieguito Fernando—, así como dejar sus diferencias de lado para honrar la memoria de su padre. El reencuentro se produjo en mayo de este año en Nápoles, ciudad en la que se inauguró la muestra debido a la huella que dejó Maradona durante su paso por el club Napoli, entre 1984 y 1992. Luego, este parque temático itinerante llegó a Israel, Arabia Saudí, Argentina y, el 20 de setiembre, aterrizará en el Perú, para el deleite de todos los fanáticos del fútbol.

BARRILETE CÓSMICO

Producido por Feel Entertainment, el primer y único parque temático sobre la vida de Maradona ofrecerá una visión única de los momentos más emocionantes y significativos que lo inmortalizaron: desde sus humildes inicios en Villa Fiorito, Buenos Aires, hasta sus triunfos en el Mundial de México 1986 con la selección argentina. Desde la producción del evento, nos cuentan que habrá una serie de atracciones, divididas en seis áreas principales.

En una de las áreas se ha implementado la humilde habitación de diego maradona en Villa Fiorito, cuando era niño.

En la primera de ellas se podrá hacer un recorrido a través de una muestra fotográfica con los momentos icónicos de la vida de Diego. Aquí, además, los visitantes podrán explorar la tienda de ‘merchandising’, el sector de juegos gratuitos y la zona gastronómica. La siguiente área nos conducirá a un holograma de un joven Maradona que soñaba con ser estrella del fútbol mundial, mientras que en el tercer sector podremos apreciar en pantalla grande sus mejores jugadas y los 345 goles que marcó en su carrera, así como réplicas de premios, camisetas y balones.

Este parque temático, además, ofrecerá juegos de realidad virtual y un espectáculo inmersivo 360.

Luego nos adentraremos en el cuarto de la infancia del ‘Pelusa’, un espacio que simboliza sus orígenes, sueños y esperanzas de convertirse en el mejor futbolista de la historia. En la quinta sala, nos esperará un espectáculo inmersivo 360, con imágenes inéditas de su trayectoria, fuera y dentro de las canchas, que conectarán con nuestros sentidos. Y, finalmente, tendremos la opción de convertirnos en Maradona por un día. A través de juegos de realidad virtual, podremos emular el famoso “gol del siglo” que les anotó a los ingleses y lo elevó a la categoría de dios del fútbol.

Hoy más que nunca, Diego Maradona vive entre nosotros. Y sus fieles seguidores peruanos estarán ahí para redescubrir su grandeza, su historia y su invaluable contribución para que el fútbol sea considerado el deporte más lindo del mundo. //