En su foto de whatsapp aparece junto a Diego Maradona, ambos sonrientes, festejando en el camerino luego de una victoria. Danilo Carando jugaba en el Al Fujairah de Arabia Saudita, era el ‘9’ del equipo y se había roto la ceja luego de hacer el gol del triunfo. “Vení para acá, animal del área, vamos a sacarnos una seflie”, le dijo Maradona a Carando con su característico tono bonachón. Para el jugador de Cusco F.C., esa imagen es uno de sus recuerdos más preciados con el legendario futbolista argentino. “El fútbol hoy está de luto, hay una tristeza enorme. El vacío que nos deja difícilmente será ocupado por alguien”, comenta Danilo vía telefónica.

¿Cómo recuerdas a Maradona?

Yo de Diego me llevo los mejores recuerdos, conmigo fue una persona muy solidaria. Me ayudó en todo, tanto a mí como a mi familia. Era un tipo humilde, muy generoso con el jugador y con todo el entorno de trabajo. Lo que más rescato es su personalidad, su temperamento, su idea ganadora de querer ir siempre al frente y no guardarse nada. Así era su manera de ver el fútbol.

Supe que te dio mucha confianza para que seas su 9

Él siempre confió en mí. Él quería que yo sea el nueve de su equipo. La presión que yo tenía era con él. Simplemente mi mentalidad era rendirle a Maradona y conseguir los objetivos que nos habíamos planteado. Algo que finalmente logramos.

¿Cuál es la mayor enseñanza que te dejó?

Para el delantero siempre es importante marcar. Maradona me enseñó que en el fútbol no hay que dudar uno mismo y la importancia de rebelarse ante las situaciones difíciles. Es normal que falles, que la gente te cuestione, pero si uno sabe del profesionalismo que tiene, no hay que dudar. Si las cosas no salen bien en este partido, saldrán bien en el otro. Pero siempre dejando todo en la cancha.

¿De niño querías ser como él?

Nunca lo vi, pero desde chiquito mi viejo me mostraba a Maradona. Siempre me hablaba de él. En casa todo era Maradona, Maradona, Maradona. Recuerdo que de chico tuve unos chimpunes Puma con el número 10 en la lengua. Todos los pibes queríamos tener esos botines. Lo que generaba en nosotros era muy único.

Gracias por todo, Diego. No te vamos a olvidar jamás! Te llora el mundo. pic.twitter.com/anPgbwN7Gj — Danilo Carando (@danilocarando9) November 25, 2020

Un día antes de la muerte de Maradona, Danilo Carando había anotado un gol en un partido ante César Vallejo. Al enterarse de la noticia, compartió un sentido mensaje en su cuenta de Twitter. “Gracias por todo, Diego. No te vamos a olvidar jamás! Te llora el mundo”, se lee en la publicación.

¿Qué tan grande es para ti la figura de Maradona?

Diego es muy grande en el mundo. Vos nombrás fútbol y el sinónimo es Diego Armando Maradona. Lo que generó Diego no lo hizo nade más: durante el Mundial de México había un golpe de estado en Argentina y él se puso el equipo al equipo al hombro para que seamos campeones. Yo tuve el privilegio de saber qué piensa, qué opina. No sea guardaba nada, te decía las cosas por más que te duelan. Era parte de su genialidad. //

