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Resumen

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El viento golpea con fuerza en el Morro Solar. Desde lo alto, Lima se extiende hasta perderse en la neblina, mientras decenas de ciclistas recorren senderos de tierra y piedra. Es uno de los puntos más concurridos para la práctica del downhill en la capital, un lugar donde la velocidad y la técnica se ponen a prueba en cada descenso. Entre ellos están Diego (39) y Pacífico Sarmiento (10). Padre e hijo comparten algo más que el apellido: una pasión que los ha llevado a recorrer parajes extraordinarios y a compartir incontables aventuras sobre dos ruedas.

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