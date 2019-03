Diez libros de poesía peruana que todo adolescente debe leer

Este jueves se celebra la poesía a nivel mundial. Una fiesta que cumple 20 años y en la que el Perú tiene su lugar separado, y bien ganado a lo largo del siglo XX – para ser más preciso –, con nombres importantes como José Santos Chocano, César Vallejo, José María Eguren, Emilio Adolfo Westphalen, Blanca Varela, Jorge Eduardo Eielson, José Watanabe, entre tantos otros poetas que hoy ya no están.



¿Pero, qué sucede hoy con la poesía?, ¿Cuántos poetas escriben ahora? ¿Se lee poesía en nuestro país? "Es difícil", "No la entiendo", "Son cosas de mujeres", "Me toma mucho tiempo…", estas son algunas respuestas que suelen brotar en conversaciones con amigos y conocidos sobre la poesía y que juran tener un hábito de lectura, pero que al momento de enfrentarse a un poema, las piernas les comienzan a temblar.



Hay que ser conscientes que se trata de una expresión que provoca respeto y hasta miedo. No es casual. A diferencia de otros géneros literarios, este se ha encargado de escarbar en lo más profundo del ser humano, de acercar al hombre a lo divino, de que abandone su cuerpo y se reconozca en un estado de sueño, un estado de asombro o en una relación con la naturaleza. Es un arte que combina lenguaje, ritmo, imagen, pero sobre todo es un acto, una experiencia, como refiere Octavio Paz.



“La experiencia poética es una revelación de nuestra condición original. Y esa revelación se resuelve siempre en una creación: la de nosotros mismos”, dice el nobel mexicano en su libro El arco y la lira, y añade que “el acto mediante el cual el hombre se funda y revela a sí mismo es la poesía”. Entonces, cómo no tenerle miedo, o respeto, si te pones frente a la poesía, frente a ese gran abismo. Puede que no te guste lo que vayas a encontrar. Sin embargo, siempre es mejor dar el gran salto.



- Poetas grandes, poetas pequeños -



Puede que en la mayoría de casos, el primer contacto con la poesía que uno tiene ocurra en el colegio, en clase de literatura, agitando los brazos de un lado a otro y pronunciando fuerte cada palabra de un poema. No es la mejor de manera pero es un primer paso (también es buena la intimidad de la lectura).



Ese contacto se da con ‘los poetas grandes’, una frase que escuché el año pasado en la Casa de la Literatura Peruana, durante un debate sobre la situación actual de la poesía. Acudieron varios poetas conocidos y editores. El siglo XX fue la época de los ‘grandes poetas’, hoy estamos en la etapa de los ‘pequeños poetas’, decían en ese momento. Aunque, ¿cuán grande pudo ser Vallejo mientras estuvo vivo? ¿Cuántas veces las editoriales debieron haberle cerrado las puertas a Hora Zero? ¿Cuántas veces debieron haber archivado sus poemas Blanca Varela y otras mujeres poetas?



Hoy, la poesía peruana está viva, jubilosa, se mueve por todos lados, hay movimientos poéticos y recitales para todo gusto, de jóvenes, de viejos, inclusivos, solo para mujeres, solo para homosexuales, académicos, urbanos, insulares, colectivos, regionales, capitalinos, y muchos más. No hay excusa para no leer poesía, para no hacer poesía.



Por ello, esta breve nota la acompaño de una lista subjetiva y reducida de libros y poetas ‘grandes y pequeños’ para dar ese gran salto. No se trata de un ABC de la poesía peruana. Es mi arbitraria educación en la poesía. Mi particular compendio para regalar, como tips para salvarse la vida.



En realidad se trata de leer todo lo que se encuentre.



1. ‘España aparta de mí este cáliz’, de César Vallejo

2. ‘Concierto animal’, de Blanca Varela

3. ‘Noche oscura del cuerpo’, de Jorge Eduardo Eielson

4. ‘Habitó entre nosotros’, de José Watanabe

5. ‘En los extramuros del mundo’, de Enrique Verástegui

6. ‘Breve historia de la música’, de Eduardo Chirinos

7. ‘Ya nadie incendia el mundo’, de Victoria Guerrero

8. ‘Tequilaprayers’, de Julia Wong

9. ‘Placlitaxel’, de Mario Morquencho

10. ‘Matrioska’, de Valeria Román Marroquín