Lo que dijo Peter Diamandis en su conferencia en el SingularityU Perú Summit

Peter Diamandis, el reconocido filántropo y co fundador de Singularity University, ofreció este miércoles su esperada videoconferencia en el marco de la primera edición de SingularityU Perú Summit, el mayor evento tecnológico y empresarial en Lima. Desde algún lugar del mundo, Diamandis, conocido por ser pionero en el campo de los viajes espaciales privados, habló a lo largo de una hora sobre los retos que debe afrontar todo aquel que quiera innovar o hacer un cambio significativo en mi vida.



Estas fueron algunas de las frases que dejó.



“Cada persona necesita encontrar lo que en Singularity University llamamos el propósito fundamental masivo. Necesita descubrir que es lo que en verdad ama. Necesitas saber que es lo que quieres hacer en el mundo para ser feliz, que es lo que te motiva a despertarte en la mañana, aquello que te inspira, y trabajar en eso. Mi propósito masivo de niño eran los viajes espaciales y a eso me dediqué”.



“Hacer algo grande y valiente requiere tomar el gran riesgo de fracasar. No hay que tenerle miedo al fracaso. Cuando lancé el Premio X en los años noventa [para llevar a personas al espacio] fueron años de años de tocar puertas y recibir siempre un no por respuesta. Pero si crees en algo, con tu corazón y mente, solo queda seguir”.



“Si quieres hacer algo realmente innovador, tienes que estar preparado para fracasar y empezar de nuevo”.



“Si estás en un trabajo porque tus papás te dijeron que estés ahí y no te gusta, si solo lo haces por el dinero, es tu responsabilidad decidir si ya fue suficiente. Sal de eso, ve y toma el riesgo de hacer lo que te gusta, porque la recompensa es una vida llena de significado”



“Una compañía que no abraza el fracaso, no avanzará al siguiente nivel. En la India hay premios a las ideas que fracasan, porque se reconoce el potencial innovador de las ideas. Reconocen el potencial de las personas que toman riesgos mas que el de quienes juegan a lo seguro”.



“El Perú necesita, a nivel de marca, decidir por qué cosas quiere ser reconocido a un nivel internacional. Que es lo que alguien en Silicon Valley debería pensar cuando le mencionan a Perú. Tiene que pensar en una cosa o dos, no diez, y enfocarse en ellas”.



“La automatización del trabajo va hacer que mucha gente se enoje. Vamos a tener que potenciar las habilidades de estas personas ante el cambio que se nos viene”.