¿Cómo nos damos cuenta de que una persona es sorda? Si no intentamos comunicarnos con ella, o ella no intenta comunicarse con nosotros, no hay forma de que podamos deducirlo. Quizá esta poca visibilidad sea una de las razones por las que esa, la sordera, es una de las discapacidades menos atendidas en nuestro país.

Unas 550 mil personas con discapacidad auditiva hay en el Perú, con todos los derechos y deberes de cualquier peruano, pero con menor acceso a ellos. Por eso, proyectos como el que presentó esta semana la operadora de telefonía móvil Entel Perú deberían ser emulados por todas las empresas de servicios. Durante dos meses y medio, un grupo de trabajadores de esa compañía participó en el programa Señas que Conectan, a través del cual estudiaron y se prepararon en la lengua de señas peruana. Tras esta experiencia ya pueden ofrecer atención personalizada a todas las personas sordas que lleguen a varios de sus establecimientos.

Esta primera promoción de once trabajadores de Entel que pueden hablar con las manos se ofreció voluntariamente a llevar el curso y, durante ese proceso, fueron conscientes también de que muchas veces en el Perú, por desconocimiento o falta de empatía, se discrimina a las personas con esta discapacidad al momento en que se acercan a solicitar un servicio. A partir de ahora ya no sucederá esto en los locales de Entel.

Las tiendas de Mega Plaza, San Isidro y Trujillo serán las primeras en contar con asesores de atención al cliente capacitados de la mano de MAW, organización que promueve la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva. “Solo hace falta el deseo de aprender a comunicarnos con ellos”, señala Ramiro Lafarga, gerente general de Entel.

La meta es contar con asesores de servicio capacitados para este tipo de atención en todas las tiendas Entel del país. Dado que el 7,6% de las 3’051.612 personas con algún tipo de discapacidad en el Perú presentan alguna limitación permanente para oír (según el último Censo Nacional), se debe aplaudir este tipo de iniciativas y esperar un compromiso similar de parte de otras empresas de servicios. //