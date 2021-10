Conforme a los criterios de Saber más

Creadores de contenidos dedicados a viajes y salidas existen muchos en el Internet local. Pero Yazmín Alvarado y Hugo López no son como la mayoría. Lejos de solo darle la vuelta al celular y hablarle a la cámara en un eventual paseo a Cieneguilla, ambos realmente se van en busca del Perú y el mundo, siempre junto a sus mellizos Marcelo y Leonardo (8). Papis por primera vez es el nombre con el que puedes encontrarlos en Instagram, Youtube y Facebook, con los mejores datos y recomendaciones para vivir experiencias memorables.

Este verano, por ejemplo, rentaron una casa rodante y se fueron a buscar el aire libre recorriendo toda la costa norte del Perú, desde Lima hasta a Tumbes. Unas semanas después estuvieron en Pucallpa disfrutando de la compañía de delfines rosados en el río. Pero también se mueven por Lima yendo de un lugar interesante a otro. Todo sin evadir ninguna responsabilidad: ese es su trabajo a tiempo completo, mientras que los chicos no pierden sus clases on-line. Un hit por donde se vea.

Pues bien, hace poco estuvieron en Orlando durante los primeros días de la celebración por los 50 años del parque más emblemático de Disney: Magic Kingdom, la misma que se extenderá por 18 meses. Es decir, se tiene un año y medio para planear y preparar ese viaje en familia que tanto hace falta. Para ello les pedimos que compartieran con Somos 11 de sus mejores recomendaciones -de veras, pocos saben de Disney tanto como ellos-. Y estas son:

1. Tener los papeles en regla. Parecería obvio saberlo, dice Yazmín, pero es increíble la cantidad de personas que no tienen claro que necesita un permiso para entrar a los Estados Unidos. En este momento la embajada de ese país no está otorgando visas en la categoría turista, por lo que se debe tener una de antemano. Lo mismo sucede con el pasaporte, este debe estar vigente. Una vez resueltos estos requerimientos, recién se pueden programar fechas y comprar los pasajes. “Si se pueden adquirir con anticipación, mucho mejor. Esto es básico cuando hablamos de ir a Disney, porque comprar un ticket de ingreso la misma semana que se piensa ir puede costarte 20 dólares más por persona. Además en Magic Kingdom, que es el parque más solicitado siempre, se paran cerrando las reservas. Con anticipación, todo es mejor”, sugiere la creadora de contenidos.

2. Evalúa la posibilidad de hospedarte en algún hotel del complejo Disney, al menos por una noche. Existen infinidad de opciones para quedarse a dormir en Orlando, pero los Papis por primera vez recomiendan probar hospedarte, aunque sea una noche, en uno de los hoteles que pertenecen al mismo conglomerado. “Al hacer esto, vas a poder tener la chance de entrar media hora antes a Magic Kingdom y ver a las 8:30 am el show que acaban de estrenar el 1 de octubre. En él Mickey y sus amigos te dan la bienvenida. Así que no solo evitas colas para entrar, sino que disfrutar de ese único espectáculo”.

3. Bajarte y estudiar la aplicación My Disney Experience. “Te va a brindar información de suma utlidad para que programes el paseo en todos los parques. Hay un mapa y los tiempos que toman las atracciones e inclusos las colas para entrar a estas. Te dice, por ejemplo: ‘en este juego hay una cola de 15 minutos, en este de 30′”, detalla Hugo.

4. Ya in situ, busca las estatuillas doradas del aniversario 50 colocadas en los cuatro parques. En honor a la efeméride, se han erguido 50 de estos pequeños monumentos a los personajes más representativos del mundo Disney. Se pueden hallar en Magic Kingdom, Epcot Center, Hollywood Studios y Animal Kingdom. “Son preciosas y vale la pena tomarse una foto con ellas. Algunas están escondidas, entonces se vuelve un juego buscarlas”, explica Yazmín.

5. Comprar aunque sea un souvenir de los 50 años. “Aunque sea el más baratito. Todos son memorables”, afirma Yazmín. Se trata de productos que se venderán durante el tiempo que duren las celebraciones por el aniversario 50 de Magic Kingdom, es decir, 17 meses más; pero siempre es grato poseer un artículo que con los años se volverá de colección. Se pueden conseguir en la tienda Emporium del mismo recinto (esta se ubica sobre la Main Street que lleva al castillo). “Uno puede ir eligiendo cosas en la web de shopdisney.com, pero allí no colocan todo el merchandising, así que si tienen la oportunidad de ir a la tienda, mucho mejor”. Asimismo, si uno no quiere perder tiempo en el parque comprando, Yasmín recomienda ir a Disney Springs, un espacio fuera de los parques, pero dentro del complejo, donde hay muchas novedades.

6. Conseguir la tarjeta de avanzada. Una vez que se compran las entradas, ingresas al parque y debes intercambiarlas, en otro punto, por una tarjeta de plástico que te da acceso a las atracciones. Para evitar la cola que puede ser fastidiosa, la creadora de contenidos recomienda obtenerlas antes si se tiene el tiempo. El lugar dónde hacer eso: Disney Springs. Por los 50 años, los diseños de estas tarjetas vienen alusivos a los 50 años, así que también se pueden coleccionar.

7. No te puedes perder los nuevos parades. Uno de ellos es Mickey Celebration Cavalcade, en el que los personajes está luciendo sus trajes de gala. Otro es el de Tinker Bell and the Lost Treasure y The Royal Princess Processional, en el que las princesas, cómo no, son las protagonistas del show. Estos shows aparecen cada 15 minutos en la main street de Magic Kingdom. Y, por último, hay que ver sí o sí el Disney Enchanted, el nuevo espectáculo de fuegos artificiales que se produce frente al castillo cada noche. “Algunas personas lo han criticado, diciendo que el anterior era mejor, pero la verdad es que a Hugo y a mí nos emocionó mucho. El mensaje es de empoderamiento porque incide en que la magia está en cada uno. Vale totalmente la pena”.

8. ¡Tampoco los nuevos shows! “En Animal Kingdon se acaba de lanzar un show diurno que se llama Kyte Tales. Son cometas grandes en donde se ven a personajes de El Rey León, El libro de la selva. Luego, en Epcot Center, han estrenado el show nocturno más grande que ha creado Disney. Se llama: Harmonious. Es uno de luces y fuegos articiales que se desarrolla en la laguna de Epcot. Es alucinante”, dice Yazmín.

9. Es obligatorio disfrutar de este juego. Uno de los recién estrenados que está llamando mucho la atención es Remy’s Ratatouille Adventure en Epcot Center. “Súper interactivo, todo en 4D, en el recorrido te ponen olores. Es increíble. Este es el único juego al que puede subirte si has hecho reserva en la app de My Disney Experience”, dice Yazmín.

10. Tomarte una fotografía con alguno de los clásicos personajes. Por la pandemia se frustró la oportunidad de abrazar a Mickey o a alguna princesa para la toma de rigor, pero Yasmín cuenta que desde el 1 de noviembre estos estos estarán más cerca de los visitantes. “No creo que se puedan tocar, pero ya no van a estar en un balcón en la lejanía. Lo que sí ocurrirá es que van a abrir ciertos espacios específicos para esto. Por ejemplo, las princesas estarán en el Princess Fairytale Hall de Magic Kingdom. Mickey Mouse con su atuendo especial por los 50 años estará en el Town Square del mismo parque. Ahora, en Hollywood Studios vas a poder tomarte con Minnie en la zona el Red Carpet Dreams. Las estrellas de Disney Junior también podrán verse en ese recinto, pero en el parque de animaciones”, explica.

11. No bajar la guardia en los cuidados contra el COVID-19. “Disney ha decidido extender las celebraciones por los 50 años de Magic Kingdom durante 18 meses. Ello para darle la oportunidad a muchas personas de programar un viaje que resulte memorable y para cuidarnos todo del COVID-19. La idea es que la gente no se desespere en ir en 12 meses, ahora el plazo es más largo. Si uno va hoy en día, de todas formas va a encontrar mucho público, es innegable. Pero nuestra sugerencia es usar la aplicación de Disney Experiencia para estar al tanto de los tiempos, eso los va a ayudar muchísimo. Y también ir evaluando en el camino. Si quieres subir a un juego donde la cola es muy larga o con mucha gente, te vas a otro donde se vea más rápido entrar, y luego regresas. Hay que ir sondeando y sorteando un poco las multitudes”, detalla Hugo. Aclara que las mascarillas son obligatorias cuando uno participa de cualquier atracción, ya sea en interiores o exteriores.

