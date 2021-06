Conforme a los criterios de Saber más

Greg tiene una vida repleta de amor. Está enamorado de Manuel y juntos son felices. Sin embargo, sus padres no conocen de esto aún. Él va a mudarse de ciudad y ellos están arribando a su casa para despedirlo. Quiere contarles lo que le pasa, pero no sabe cómo. Teme. Y mucho. Serán, finalmente, su cachorro y un poco de magia, quienes lo ayuden a encontrar la forma. Esa es la trama de Out, el cortometraje de Disney que relata una historia que celebra la diversidad y que puede verse hoy por su plataforma de streaming. Es, además, uno de los contenidos que la compañía está promoviendo efusivamente en junio, Mes del Orgullo LGBTQ+. Sucede que, desde hace pocos años, el conglomerado del entretenimiento viene abrazando la causa, invitando a sus audiencias a celebrar el respeto, el amor y la identidad a través de historias. Este 2021, sin embargo, lo han dicho con voz bastante alta . Quieren que todo el mundo se entere.

EXPERIENCIAS COMPARTIDAS. El cortometraje Out es uno de los diversos contenidos con temática LGBTQ+ que puede encontrarse en la parrilla de Disney+. (Foto: Disney+)

¿Y por qué? Hay una cuestión de responsabilidad en el asunto. Belén Urbaneja, directora de RSE, gestión de marca y diversidad e inclusión de The Walt Disney Company Latin America, se lo explica a Somos desde Argentina: “ Siempre hemos intentado llegar a todas las audiencias, ser inclusivos con quienes reciben nuestros contenidos. Sin embargo, también hemos visto, con el transcurrir del tiempo, que no estábamos haciendo las cosas tan bien y que teníamos mucho por mejorar. Por eso hemos empezado a trabajar con mucho más empuje estos temas. Si bien ya veníamos buscando contar historias que fueran inclusivas y respetuosas, nos dimos cuenta de que teníamos mucho trabajo que hacer hacia dentro y para afuera. Ahora somos más explícitos para decir qué es lo que estamos haciendo ”.

DECISIONES Y ACCIONES

La intención se hace hoy bastante evidente en la parrilla de Disney+, por ejemplo. Además de Out, se pueden ver ahí otros cortometrajes, documentales, series y más (ver recuadro).

Asimismo, cada país está realizando acciones especiales de conmemoración por el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTQ+. En el Perú, un grupo de comunicadores e influencers miembros de la comunidad pintaron un mural y grabaron un video para celebrar la efeméride. Entre ellos se encuentran la activista Javiera Arnillas y el comediante Adriano Canella. Y es este:





ALIANZA Y COMPROMISO

Ya a nivel regional se ha lanzado la colección de ropa Rainbow (aquí se halla en Falabella y Ripley). Parte de las ganancias están destinadas para la ONG It Gets Better Perú, la cual trabaja en inspirar y acompañar a jóvenes LGBTQ+, principalmente a través de la narración de historias, la educación y el apoyo a la salud mental.

Lucy Ibáñez, presidenta de la organización, explica la relevancia de este apoyo a su labor. “Es un esfuerzo en conjunto que quiere visibilizar a la comunidad de forma positiva. Gracias a esta alianza se puede brindar, por ejemplo, el servicio de un chat psicológico para que jóvenes de la comunidad que están pasando por etapas difíciles puedan ser escuchados”. Asimismo, recalca la importancia de que la empresa esté empeñada en compartir narrativas sin prejuicios y con respeto. “Para la gente joven LGBTQ+, esto da una sensación de afirmación positiva en su valoración personal. Si hay empresas que siguen, voceros o marcas que admiran y se expresan adecuadamente de la comunidad, eso empodera”, detalla.

Como cualquier otra gran empresa, no ha faltado quien critique a Disney aduciendo que quieren sacar ventaja de la fecha. Belén Urbaneja replica: “Nosotros estamos concentrados en escuchar para aprender. Creemos que si una compañía lanza una campaña sobre el Día del Orgullo y hay demasiada crítica, eso significa que la audiencia no está viendo que está realmente comprometida con ese tema. Andamos siempre muy atentos a eso. Queremos ser auténticos con los valores. Para nosotros, por ejemplo, es importante que el target infantil esté expuesto a la riqueza de familias diversas [...]. Esto, además lo trabajamos todo el año, no solo por una fecha. Las críticas no las rechazamos, las recibimos y aprendemos y sobre eso siempre vamos a buscar contribuir”, finaliza.

CONTENIDOS PARA VER

En Disney+ pueden verse los cortometrajes Out y El princesito .

y . Asimismo, los documentales La revolución del género y Howard .

. Las otras marcas de la compañía también se suman a la emisión de la temática LGBTQ+. National Geographic emitirá los documentales American Transgender, Explorer Investigation-Cuerpos perseguidos, Original Sin: How Sex Changed the World-the New Normal, entre otros.

