Hace algunos años cubrí para Somos el despegue de un cohete de Space X en Cabo Cañaveral. Era una mañana de invierno en Florida. La nave no estaba tripulada y llevaba alimentos y suministros para los hombres y mujeres que trabajaban en la Estación Espacial Internacional que orbita el planeta. La torre de lanzamiento estaba a kilómetros mío, siempre dentro de la misma base de la NASA, pero no pude evitar sentirme dentro del vehículo. Me lo imaginaba vívidamente. Conmovida. Será que uno quiere formar parte de los libros, de la leyenda. Incluso los habitantes de la vecina comunidad de Cocoa Beach -sí, la misma de “Mi bella genio”- fracasan en acostumbrarse a presenciar tamaño espectáculo que, de tanto en tanto, ocurre sobre sus cabezas. Es así. Tiene que ver con ir más allá de lo conocido esto de prendarnos de hechos y relatos ligados a la conquista del espacio. Con la aventura. La hazaña. El universo ha sido desde tiempos inmemorables una de las grandes incógnitas de la humanidad y, descifrarlo, una de las misiones más excepcionales. De ahí que conocer las historias de quienes han arado en el cosmos para acercarnos a este siempre nos resulta fascinante. Una nueva oportunidad para saciar este interés ocurre desde que National Geographic estrenó a través de Disney+ la nueva serie original, “Los elegidos de la gloria”.

Basada en el best seller de Tom Wolfe, Los elegidos de la gloria (The Right Stuff, 1979), la serie brinda una mirada sobre los inicios del programa espacial de los Estados Unidos, así como la increíble historia de los primeros astronautas de ese país, a quienes se les conoció como los “Mercury Seven”. Hombres ordinarios que lograron lo extraordinario en tiempos convulsos. El contexto es el siguiente: en 1959, en plena Guerra Fría, la Unión Soviética domina la carrera espacial y los Estados Unidos temen ser una nación en caída. La reciente formada NASA tiene la tarea de enviar al hombre al espacio y sus ingenieros calculan que les tomará décadas lograrlo. Les dan dos años. A través del proyecto Mercury, el programa recluta y entrena a siete hombres elegidos entre los mejores pilotos del ejército. A tan solo días de haber sido presentados al mundo, ellos se convierten de inmediato en celebridades. De estos, dos lucharán por ser el primer humano en llegar al espacio: el mayor John Glenn, miembro de la Marina y un comprometido hombre de familia, y el teniente comandante Alan Shepard, uno de los mejores pilotos de la historia de la Armada.

La trama se sitúa en Florida. El año es 1959. Siete de los mejores pilotos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son reclutados para viajar al espacio por un programa denominado NASA. (Foto: Disney+)

La historia vinculada a la carrera espacial también aborda el drama de las esposas y familias de los astronautas. (Foto: Disney+)

Drama estelar

Somos logró conversar con dos miembros del elenco antes del estreno del show. Se trata del actor irlandés Colin O Donoghue -conocido por su papel como Garfio en la serie de TV, Once upon a time- y la actriz estadounidense Eloise Mumford. Él interpreta a uno de los siete, el teniente Gordon Cooper, y ella a su esposa Trudy Cooper, una piloto consumada que debe dejar de lado sus propias ambiciones en pos de dar una imagen de familia feliz.

O Donoghue y Eloise Mumford en escena. (Foto: Disney+)

Ambos miembros del elenco fuera de las grabaciones.

“Creo que este show puede ser fascinante, aun si no estás muy involucrado con los temas del espacio, porque está enmarcado en la historia de la carrera espacial, y si bien este es el vehículo de la trama, el corazón de la misma está en los personajes, qué pasa con ellos. Van a conmoverse con el drama humano. Mi personaje, Trudy Cooper, es piloto. Nunca fue al espacio por quedarse apoyando al esposo. Hay un relato de amor ahí, pero también se ve su batalla contra el sexismo de la época”, explica Mumford por el zoom.

O Donoghue complementa: “Nuestros celulares ahora tienen una tecnología mucho más avanzada de lo que tenía NASA cuando esta se creó. Me parece entretenido e importante contar el logro que significó que enviaran a alguien al espacio con todas las limitaciones y al presión que había en la época”.

Ambos, asimismo, adelantan los perfiles de sus personajes. ”Yo interpreto a Gordon Cooper. Él fue el más joven de los ‘Mercury Seven’ y el último de ellos en volar. Este es un hombre complicado, no fue fácil retratar a un superhéroe estadounidense. Tiene una relación difícil con su esposa, sus hijos. Muchas cosas pasaban detrás de la puerta de la casa. Ellos se separaron cuando él entró a la NASA, pero debían permanecer juntos alimentando la mentira de una familia feliz”, detalla el artista.

Mumford narra en tanto: “Ella era también piloto. La única del grupo de esposas que tenían esa formación y habilidad. Ambos se conocieron en la universidad al integrar un club de vuelo. Él ascendió y ella no pudo continuar. Para mí hay una gran responsabilidad en contar, a través de su historia, la de miles de mujeres que no pudieron tener acceso a sus sueños como los hombres. No ha pasado hace tanto tiempo. Las mujeres y las personas de color no podían hacer las cosas que los hombres blancos sí. Entonces me parece importante retratar su pasión, su resiliencia, así como su lucha”.

Recuerde, la serie original de National Geographic podrá verse desde el 5 de febrero a través de Disney+.//

