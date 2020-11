Conforme a los criterios de Saber más

En la ventanita del zoom que le corresponde, allí donde se le ve con lentes grandes y chompa naranja, se lee: “rodolfopaez”. Tal cual está escrito. Sin mayúsculas, tildes, espacios. El cantautor, músico y cineasta argentino de 57 años es amable, saluda por nuestro nombre a cada uno de los cinco periodistas que estamos conectados allí para conversar con él. Quiere hacernos sentir cómodos y lo consigue. Él también lo está. Va a hablar sobre un proyecto que lo ha sacado de su zona de confort, práctica que siempre encuentra estimulante. Es, pues, el narrador de la serie documental ‘Sobrevolando’, la cual explora desde el aire, con toda la tecnología proporcionada por los drones, la geografía, la historia y la cultura de ocho regiones de América Latina. Esta, producida por Nat Geo, se halla disponible ya en la plataforma de streaming Disney+.

La dinámica es la siguiente: cada viernes se estrenará un capítulo referido a alguna espectacular zona. Puede tratarse de la Patagonia argentina o la península mexicana de Yucatán. El Perú, con tremendo patrimonio natural, material e inmaterial, no está ausente. Somos tuvo acceso a dos episodios grabados sobre el querido terruño: uno se concentra en los Andes (Cusco, Puno y Arequipa); y el otro, en la costa (Lima, Ica y las zonas arqueológicas del norte del país). Lo cierto es que el contenido emociona, deja con la boca abierta. Demasiada belleza en pantalla. Demasiada libertad. Una inyección de orgullo a las venas con fondos músicales orquestales de película de Disney que producen genuinos deseos de querer volar. Machu Picchu, el lago Titicaca, la Reserva Nacional de Paracas y la Huaca Pucllana. Todos los lugares de siempre, pero con perspectivas únicas.

“Acepté la propuesta por varios motivos. Primero, porque me daba mucha curiosidad ver cómo todo iba a estar grabado con drones, ya saben que soy amante del cine. Y en segundo lugar porque me tentaba la idea de probar las nuevas técnicas que me dio mi profesor de canto. Locutar no es tarea sencilla”, cuenta Páez desde su casa en Buenos Aires. Está sentado en la misma oficina donde exhibe sus cinco Grammy Latinos.

El artista, quien recientemente ofreció un gran concierto virtual, aclara que no intervino en la composición de la música de los episodios; que tampoco los vio previamente a la grabación de la locución, sino que fue casi en simultáneo, por lo que varias veces tuvieron que parar porque sus ojos no podían creer lo que se le iba revelando.

ENCUENTROS. Uno de los episodios de la serie documental se centra en la costa del Perú. Esta toma, hecha con drone, corresponde a la Reserva Nacional de Paracas.

EXPRESIONES. Además de vistas geográficas, Sobrevolando registra desde el aire diversas manifestaciones culturales de las sociedades latinoamericanas. Aquí una escena de la procesión del Señor de los Milagros.

La Huaca Pucllana, Miraflores.

“Es importante decir que Nat Geo no solo se mete de curioso a mostrar la naturaleza. Detrás, me parece a mí, hay un fin humanista. Muestra la maravilla, pero también cómo el ser humano puede convivir con ella. Creo que esta ‘docuserie’ es un gran instrumento para tomar conciencia del lugar donde vivimos”, señala el rosarino.

Fernando Semenzato, líder de Desarrollo y Producción para National Geographic & Nat Geo Kids, también presente en el zoom, revela que la elección de Páez para locutar el proyecto tuvo que ver con la particularidad de su voz –con el acento argentino bastante neutralizado, hay que decirlo–. “Escuchas la primera palabras y sabes que es Fito. Además, él es un artista completo. No leyó los textos, los interpretó. Eso contribuyó a que toda la experiencia fuera mucho mejor”, indica.

TRABAJO SIN RESPIRO

‘Sobrevolando’ no es lo único que ha tenido ocupado al rockero en estos últimos meses. “Afortunadamente, no he tenido tiempo para deprimirme con la pandemia. He estado aprovechando las miles de mi oficio, que implica necesitar de silencio, reflexión y soledad, por lo que estuve trabajando mucho desde el día uno de la encerrona. Completé el guion de un filme y hasta compuse los huesos de las canciones de mi próximo álbum que saldrá en febrero del 2021. Igual, no voy a negar que el confinamiento es una sensación desagradable, pero tenía una casa, una ducha y dos comidas al día. Con eso ya estábamos”, finaliza el nuevo integrante de la familia Nat Geo, aquella que le dio la chance de incursionar en otra rama de las artes. De probar, como a él tanto le gusta. //

