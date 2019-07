'Divorce': Thomas Haden Church le cuenta a Somos lo que se viene en la tercera temporada 

El nombre de Thomas Haden Church podrá no ser tan popular en nuestro país, pero sí su rostro y talento. Fue el villano de films como "George of the Jungle" ( 1997) o "Spiderman 3" (2007), protagonista de series de TV como "Wings" (1990) o "Ned and Stacey" (1995) y hasta nominado al Óscar por su participación en la película "Entre Copas" (2004). Dedicado totalmente a la pantalla grande hasta hace tres años, hoy podemos verlo junto a Sarah Jessica Parker en la serie tragicómica de HBO, “Divorce”, que el 5 de julio estrena su tercera temporada. A propósito de ello, el actor estadounidense de 59 años conversó recientemente con Somos.

“Divorce” da cuenta de la historia de Robert (Haden Church) y Frances (Parker), un pareja de esposos maduros, padres de dos hijos, que viven en los suburbios de Nueva York. Es ella quien decide pedirle la separación al marido tras mucho tiempo de dudar si seguir o no con un matrimonio que no la satisfacía. El quiebre finalmente se da y ambos entran en una lucha por encontrar una nueva paz y tranquilidad desde sus respectivas posiciones.

Por el teléfono, el actor se muestra conversador, afable, paciente por la fallas técnicas en la comunicación. Parece tener genuinamente un buen sentido del humor. Comienza contando que él nunca se ha casado, pero que sí ha vivido en carne propia lo doloroso que es terminar una relación significativa con alguien. En ese sentido explica entender lo que ha atravesado su personaje – “cómo resolver el tema de la custodia de los chicos, yo tengo dos...”, “transar los acuerdos financieros...”-, así como también lo pueden haber hecho muchos espectadores de la serie desde el 2016 en que esta se estrenó.



La tercera temporada de la serie se estrena el 5 de julio en América Latina. Puede verse por HBO y HBO Go.

Sobre la evolución de su personaje a lo largo de las tres temporadas comenta: "En la primera, Robert y Frances tienen que enfrentarse a la realidad y a entender que sus problemas son más profundos de lo que parecen. Él es financieramente irresponsable con su familia, pero a la vez, se siente traicionado por ella. Luego, en la segunda, él está preocupado por el estado emocional de sus dos hijos. Además, al igual que su ex, se ve envuelto en una nueva relación sentimental. Al conocer a Jackie -la nueva novia-, Robert se estabiliza financieramente porque se hace también su socio. Pero, para la tercera temporada, él comienza a dudar. Comienza a ver que es mejor socia en los negocios que con los sentimientos. En términos de evolución, Robert es un hombre que recién está madurando. Lo vamos a ver mucho más seguro y con con confianza en sí mismo".

El artista explica que fue la misma Sarah Jessica Parker, también productora ejecutiva del show, quien lo invitó a protagonizar el mismo. "Sarah Jessica es una mujer muy generosa personal y profesionalmente. Ya había trabajado con ella, hicimos una película y nos llevamos muy bien. Entonces, cuando me llamó para preguntarme si estaba interesado, le dije automáticamente que sí. Me cae tan bien, es muy dedicada a su familia y a sus amigos. Y como productora ejecutiva es lo máximo. Ella es una de las cabezas del programa, pero no la ves diciendo a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer. Se preocupa por mantener una atmósfera pacífica y de unión todo el tiempo. Ella trata a todos por igual, así seas un miembro estelar del elenco o si solo vas a trabajar por un día. Y eso para mí es muy importante".

Haden Church dejó de hacer TV en 1997. Hasta el 2016 orientó su carrera al desarrollo de proyectos en la pantalla grande. Así, actuó, escribió, dirigió y produjo. "Es posible que me guste más hacer cine, pero debo decir, ahora que he regresado y tengo cuatro años en la TV, que esta ha evolucionado bastante. La industria es muy distinta a como se hacía en los 90. De hecho, ahora estoy considerando oportunidades de trabajo en proyectos como miniseries o películas para televisión", puntualiza.

Otro de los puntos que lo tiene deslumbrado de esta transformación en las dinámicas de hacer TV en Estados Unidos es la cada vez mayor participación de mujeres a la cabeza de proyectos. "Cuando hice 'Ned and Stacey' con Debra Messing, solo cinco o seis mujeres dirigieron capítulos de los 50 que se grabaron. Hoy la situación está cambiando. Con 'Divorce' se han grabado 24 episodios en total y la mayoría han sido dirigidos por mujeres. Los seis de esta tercera temporada, todos por mujeres. Eso grandioso y tan distinto a cuando empecé en donde solo predominaban fuertes egos masculinos", finaliza.

