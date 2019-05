DJ Koh: "No se preocupen, hallaremos el problema con el Galaxy Fold y lo lanzaremos pronto"

DJ Koh es un tipo realmente afable. Cae bien. Es simpático. Y ahí está su gancho. Esas virtudes tienen que ser, definitivamente, algunos de los motivos por los cuales la poderosa Samsung ha hecho de él su rostro más emblemático. El nativo de Seúl, de 58 años, es, nada más y nada menos, presidente de la división de móviles inteligentes de la firma en el mundo, y si se tiene en cuenta que esta ostenta el primer lugar en la fabricación de smartphones a nivel global, saque la línea el tamaño de responsabilidad que cae sobre sus hombros. En el mundo techie y geek, es una suerte de celebridad, debido a que, en rol estelar, es quien nos presenta a todos nosotros, mortales, los últimos equipos que la compañía lanza cada año. Ya saben, en estos certámenes que casi casi parecen conciertos de U2. De ahí que sea muy común que la gente –periodistas especializados en tecnología, generadores de contenidos, youtubers, influencers y fans de la marca– le pidan fotos y selfies para Instagram, si tienen la chance de topárselo. Clic, clic, clic.

El ritmo de vida que tiene un ejecutivo de ese nivel no le permite conceder muchas entrevistas. Por eso, cuando supimos de su disposición para hablar con un medio peruano en una visita reciente y fugaz a Lima, no dejamos pasar la oportunidad. Había que preguntarle sobre la coyuntura: ¿qué era lo que realmente había ocurrido con el Galaxy Fold, el teléfono plegable cuya venta ha sido puesta en pausa debido a fallas registradas por especialistas estadounidenses? Pero también por los 10 años de la popular serie Galaxy S; sobre cómo se prepara para dirigirse en vivo a millones de personas en estas famosas presentaciones de celulares e inteligencia artificial; y sobre su muy poco conocido pasado personal y profesional.

-VIDA Y OBRA-

“Yo pertenezco a la cuarta generación de una familia nacida enteramente en Seúl, lo cual no es muy común allá. Éramos de clase media, mi padre vendió vegetales toda su vida. Seguí ingeniería industrial porque hace más de 40 años era una carrera que estaba en ascenso. Y también porque me apasionaba. Lo estudiado tendría gran impacto, luego, en mi trabajo en la compañía, porque se trata de una ciencia que modela tu manera de pensar al estar pendiente, a la vez, de varios elementos o circunstancias en beneficio de la optimización de un sistema”, revela Dong Jin Koh, también creador de los Galaxy Note. Él ingresó a Samsung en 1983, motivado por su deseo de ayudar en casa. Era el menor de seis hermanos y las cuentas estaban en rojo, por lo que se decidió a ganar el pan para todos. Así fue obteniendo experiencia en diversas áreas, hasta que en el 2015 fue ascendido a la posición que ocupa hoy.



A nuestro país llegó, por primera vez, por casi 24 horas. Venía de Corea del Sur. Se iba a Corea del Sur. Su casi frenético estilo de vida no le da chance de pasar mucho tiempo con la familia – está casado y tiene dos hijos; uno trabaja en Estados Unidos y el otro estudia en Gran Bretaña-, pero la tecnología, cómo no, le permite estar conectado con ellos a través de un chat familiar. “Tengo buenos chicos. A su mamá la llaman al menos dos veces a la semana. A mí solo me escriben mensajes (se ríe), pero siempre están reportándose”, señala. Uno de ellos, de hecho, es quien lo ayuda a practicar su inglés para las populares presentaciones de móviles que él estelariza.

Le pregunto, a su vez, si es una leyenda urbana aquella que dice que para hacer estas apariciones, los ejecutivos como él reciben un entrenamiento casi militar; si se pone nervioso al salir al escenario. “Me tocó hacerlo por primera vez en el 2016, con la revelación del Galaxy S7 en el World Mobile Congress. Todos a mi alrededor estaban preocupados, pero yo no. Antes de presentarme en escena, oré y pedí que todo saliera bien en aras de proteger nuestros trabajos y el producto. Una vez fuera, todo fluyó y hasta lo disfruté. Eso sí, practiqué mucho. Para el Note 7 lo hice por dos horas al día durante un mes”. Ahora, agrega, se siente más cómodo, pero cuando recibe la información sobre la que va a disertar la escucha 30 veces.

“Para la vez 25 o 27, la palabras ya están en mi cabeza. Y en mi corazón. Luego puedo improvisar sin problema. También hago ejercicios con mi voz unas 10 o 15 veces, hasta que tengo el mensaje totalmente absorbido. El lenguaje gestual y corporal también vienen me salen del corazón. La división de móviles de Samsung es una compañía global. Tiene 140 mil empleados, muchos de ellos tienen como lengua materna el inglés, así que practico mucho en mi pronunciación por respeto a ellos. Son mi prioridad número uno. Si ellos están contentos, también los consumidores y la audiencia”, manifiesta.

DJ sostiene que esta preocupación permanente por las personas que están a su alrededor –su familia, los empleados de la empresa, sus clientes, sus socios- fue heredada de su madre, Nan- Ho Park, y de su padre, Duk-Soon Koh. “Ella falleció el año pasado. Cuando nuestra familia pasaba por tiempos económicos difíciles se puso a trabajar como corredora de seguros para sacarnos adelante. Tenía 55 o 56 años, eso es bastante inusual en Corea. Mi padre, por otro lado, era amable, diligente. No tomaba, ni fumaba. Toda su vida se dedicó a llevarle el pan al hogar. Luego, cuando se hicieron de dinero fueron muy generosos con sus amigos y vecinos. Todo eso influyó mucho en mí. Aún sin notarlo, cuando digo algo, pienso que debo honrar la palabra de cada uno de ellos”.

Volvemos a conversar sobre las presentaciones:



- ¿Se ha sentido alguna vez ansioso porque alguno de los productos que se prueban en el escenario, frente a millones de personas, falle?

- Alguna vez, pero buscamos estar seguro de todo funcione. Lo cierto es que yo no interfiero a ese nivel. Esa es tarea del equipo de marketing, entonces no me estreso mucho. El estrés debe ser ellos.



DJ Koh confiesa que en estos cuatro años en el cargo, todos los días son difíciles. No obstante, hubo una crisis más seria que otras. “Cuando ocurrió lo del Galaxy Note 7 [en el 2016, se reportaron más de 100 casos de baterías que explotaban, por lo que se suspendió la venta del producto]... entonces tuvimos días muy difíciles. Fue un caos, dormí en mi oficina unos 20 días. Puse todo mi tiempo y esfuerzo en investigar qué había sucedido. Luego aprendí la mejor lección de mi vida: debo darles la vuelta a estas situaciones para convertirlas en oportunidades”.

Otro contexto complicado, pero no comparable a lo sucedido con el Note 7, según él mismo explica, es el que actualmente se viene resolviendo con el Galaxy Fold, el teléfono plegable cuya salida al mercado se detuvo, luego de que algunos periodistas especializados reseñaran que se estaban presentando problemas con la pantalla. “Sucedió que se removieron de estos dispositivos unos componentes esenciales, creyéndose que eran protectores de pantalla. Los equipos que enviamos eran para ser revisados y no para la venta, por lo que no había una advertencia de que no debían ser removidos. Ahora podremos ser más claros. De todas formas, estamos revisando el Galaxy Fold exhaustivamente. Hallaremos el problema. No se preocupen por ello”, detalla Koh. La nueva fecha de salida al mercado se anunciaría en las próximas semanas.



Noticias más felices se relacionan al aniversario 10 de la popular serie Galaxy S. “Ha sido un largo viaje del que he participado desde el inicio en la parte de planeamiento, manejo e incluso en las conversaciones con Google. Ha habido dificultades, pero siempre hemos tratado de avanzar más allá de las barreras. Siempre pensando en hacer lo que no se puede hacer. Esa ha sido nuestra filosofía en la última década. Será difícil seguir siendo los principales innovadores en la generación de nuevas experiencias debido a la competencia, que no existía antes, pero estamos seguros de que manteniendo la mutua relación de respeto con nuestros socios podremos conseguirlo”, afirma.

Continuar siendo innovadores en la generación de nuevas experiencias, apuntalados por la tecnología 5G y la inteligencia artificial, es donde se centra la visión que tiene DJ Koh del futuro de la compañía. “Y no solo me refiero a smartphones. La firma quiere ser líder de los dispositivos inteligentes en la próxima década. Samsung Electronics también tiene televisores, refrigeradoras, lavadoras... la conectividad entre todos estos aparatos proporcionará una experiencia inédita, la cual tendrá un impacto nunca antes visto”, finaliza Koh, quien raudamente se deja hacer un par de retratos. Debe volver pronto a Corea del Sur, a casa. Y a trabajar. //