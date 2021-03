Conforme a los criterios de Saber más

“Estoy tan emocionada, he esperado bastante tiempo. Así que estoy muy feliz por poder recibir mi dosis de Moderna hoy y quiero decirles a todos que también deberían hacerlo. He cambiado una de mis canciones a propósito de la ocasión”, dice Dolly Parton en un video que compartió en su cuenta de Twitter y se volvió tendencia. Acto seguido entonó una nueva versión de su famoso tema ‘Jolene’ con un pequeño cambio en la letra: “Vacúnate, te lo ruego, no lo dudes. Vacúnate, porque una vez que estás muerto es un poco tarde”.

Se puede decir que la estrella de música country ha recibido la primera dosis de su propia medicina. Y es que, en noviembre pasado, se supo que la cantante estadounidense figuraba en el informe preliminar de la vacuna de Moderna como una de las principales inversoras de la investigación científica, gracias a una donación de un millón de dólares. “Me siento muy orgullosa de haber sido parte de ese pequeño capital inicial que, con suerte, se convertirá en algo grandioso y ayudará a sanar este mundo. ¡Dios sabe que lo necesitamos!”, dijo hace unos meses en una entrevista con la BBC.

Dolly gets a dose of her own medicine. @VUMChealth pic.twitter.com/38kJrDzLqC — Dolly Parton (@DollyParton) March 2, 2021

No es la primera vez que Dolly Parton causa furor en redes. A inicios del 2020 se volvió tendencia el ‘Dolly Parton Challenge’ , luego de que la intérprete publicara una imagen con cuatro fotos suyas, cada una con un look distinto y con el nombre de una red social: Linkedin, Facebook, Instagram y Tinder. La idea fue tomada por distintas celebridades y se convirtió en un reto viral alrededor del mundo.

Dolly Parton, nacida en 1946 en Tennessee, Estados Unidos, es la artista de música country más galardonada de todos los tiempos: ha vendido más de 100 millones de copias de sus álbumes y ha tenido 47 nominaciones a los Premios Grammy. Se ha mantenido vigente por casi medio siglo y, como hemos visto, su vida sigue acaparando titulares. En el 2017 fue protagonista del libro “Dolly on Dolly. Interviews and Encounters with Dolly Parton”, editado por Randy L. Schmidt, que recopila las entrevistas que la artista ha dado a lo largo de su carrera. Muchas de las revelaciones sorprendieron a sus fans. Aquí cinco de ellas.

1.-Dolly Parton fue la mayor de doce hermanos y tuvo una infancia marcada por la pobreza. La publicación revela los serios problemas económicos que pasó su familia en Sevierville, su ciudad natal. Compartía la cama con cuatro de sus hermanos y dependiendo de la estación, sea invierno o verano, se bañaba en el rio o en una pila. Ella describió la situación humilde de su familia en sus primeras canciones: Coat of Many Colors y In the Good Old Days (When Times Were Bad).

2.- Estuvo a punto de suicidarse. El libro relata un episodio en el que la cantante llegó a sostener una pistola en su mano con la idea de quitarse la vida, a finales de los ochenta, luego de sufrir una decepción amorosa. Cuenta que fue su perro quien la salvó. “Los golpes de sus pasos me devolvieron a la realidad y de repente me congelé. Bajé la pistola. Luego recé. Creo que Popeye fue un mensajero espiritual de Dios. Ahora que he pasado por ese momento terrible, puedo entender las posibilidades de que eso se le pase por la mente a alguien fuerte si el dolor es lo suficientemente grave”.

3.- Sobre sus intervenciones estéticas, Dolly Parton asegura que nunca se ha puesto implantes mamarios, pero sí admite haberse hecho liposucciones así como inyecciones de colágeno. “Nunca he pensado en mí misma como un sex symbol y no quiero tener que ser una mujer bella como Raquel Welch”, comenta. De su característico estilismo con ropa ajustada, tacones altos y un peinado que parece tener vida, asegura que siempre ha querido que los demás sepan quién es cuando la ven llegar e irse.

Grammy 2019. Miley Cyrus cantó en un homenaje a Dolly Parton. Foto: AFP.

4.- Dolly Parton siempre se ha sentido una mujer libre. Y eso es algo que ha trasladado a distintos ámbitos de su vida. “Siempre he tenido una mente abierta sobre el sexo. Toda mi familia la tenía. No era algo vulgar”, ha dicho. “Siempre he amado el sexo. Nunca he tenido una mala experiencia”, añade. La cantante está casada con el cantante y compositor Carl Thomas Dean desde 1966 y, a diferencia de muchos matrimonios de artistas de élite, este se ha mantenido sólido, a pesar de que algunas veces definió su relación como “libre”.

5.- Dolly Parton es una mujer de armas tomar. Cuando era una joven de 21 años, la cantante y una amiga se dirigían a un cine de Manhattan, Nueva York, cuando un hombre las confundió con prostitutas. Mientras la estaba sobando y ofreciéndole dinero, Dolly sacó una pistola de su bolso y le amenazó con disparar si la volvía a tocar. “Eso lo congeló y se largó”, reveló la estrella de la música. Toda una ídola. //

