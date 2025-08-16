Criaturas increíbles: el refugio en San Isidro donde puedes conocer animales exóticos como serpientes, geckos y tarántulas

Un accidente que lo dejó entre la vida y la muerte hizo reflexionar al peruano Moisés Paredes sobre el verdadero propósito de su existir. “Luego de eso, que ocurrió hace unos diez años, reconecté con algo que me encantaba desde niño: los insectos”, comenta en diálogo con Somos.

Hoy, el creador de la popular Artrotheca y Morphotheca, ubicadas en la avenida Canaval y Moreyra en San Isidro, recuerda que su primer acercamiento a este mundo fue a través de las mantis religiosas. “No estudié Biología ni Zootecnia, pero fui autodidacta y me metí por completo a conocerlas, a cuidarlas. Fue sanador”, precisa Paredes.

Moisés Paredes es la mente detrás de Artrotheca y Morphotheca. Su amor por los insectos y especies exóticas se inició con las mantis religiosas. (Foto: Diego Moreno/ Somos) / Diego Moreno

A ello le siguieron viajes a la selva, donde pudo conocer más sobre otras especies exóticas, anfibios e insectos. “Pero ahí también me topé con la cruda realidad de la contaminación, la depredación de la selva, el comercio ilegal, y quise hacer algo”, reflexiona.

Así, empezó a gestar una suerte de refugio que acercase a las personas a los animales exóticos del mundo, con responsabilidad y profundidad. “La idea era que conocieran a estas especies, sus necesidades y cuidados. El comercio ilegal ya existe y es duro. Los animales sufren, son comprados sin responsabilidad de por medio ni asesoría, no hay seguimiento y un gran porcentaje muere”, indica.

Algunas especies en exhibición también pueden ser adoptadas legalmente, como los hurones. En la foto, la pequeña 'Pam', engreída del centro. (Foto: Diego Moreno/ Somos) / Diego Moreno

Licenciado por Serfor, este espacio ofrece guiados para conocer de cerca animales del Perú, Indonesia, Malasia, Madagascar y más. Algunos de ellos son rescatados del comercio ilegal, mientras que otros son traídos mediante convenios legales. “Todo está validado por los diversos gobiernos, sin poner en riesgo a las especies”, expresa Paredes. Aquí, también se puede tomar la decisión de adquirir legalmente animales como hurones, serpientes o geckos. Eso sí, luego de pasar por asesorías con el equipo de Artrotheca, quienes se encargan de capacitar a los dueños en todo el proceso.

En esta instantánea, un reptil, el dragón barbudo. (Foto: Diego Moreno/ Somos)

Hoy, Artrotheca alberga diversas especies de mantis, insectos palo y tarántulas, así como reptiles como el geckos y el dragón barbudo. Serpientes, tarántulas, escorpiones y ratas se unen en una ruta que busca derribar estereotipos y miedos sobre estos animales y anima a contribuir a su protección.

La artrotheca "Moi Animales Exóticos", ofrece visitas guiadas a grupos pequeños y grandes. Puede coordinar al número 927427843. (Foto: Diego Moreno/ Somos) / Diego Moreno

Curiosidad a tope Las visitas a Artrotheca y Morphotheca (mariposario), deben ser agendadas con anticipación ya que se dividen en grupos de máximo 10 personas por guía.

Los guías son expertos como biólogos, zootecnistas y veterinarios de animales exóticos. El costo por visita es de S/30 por espacio (Morphotheca o Artrotheca) y los niños hasta los diez años pagan S/20.

Grupos grandes, como escuelas, acceden a un descuento especial según el número de alumnos. Para más información puede comunicarse al 927 427 843 o seguirlos en IG, TikTok y Facebook como @artrotheca.

UN PASEO PARA TODOS

Visitar Artrotheca es una oportunidad única para asombrarse con la biodiversidad en su forma más peculiar y, al mismo tiempo, crear conciencia sobre la conservación. Testimonio de un niño que soñaba con cuidar a los insectos, hoy es un lugar que visitan grandes y pequeños, familias y salones de clase. Todos con la misma motivación: reconectar con especies únicas sin prejuicios. //