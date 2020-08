En las grandes ligas de Dota 2, las cifras que se mueven son millonarias y sus mejores jugadores son considerados estrellas. Como ocurre en el fútbol, o en el rock. El año pasado, por ejemplo, el torneo The International 2019 –conocido como el Mundial de Dota 2– repartió US$ 33 millones en premios. Allí estuvo “Infamous Gaming” haciendo historia: el equipo peruano quedó entre los ochos primeros del evento, algo que nunca había logrado ningún equipo de la región, y se llevaron a casa cerca de US$ 850 mil. A su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, tras un largo viaje desde Shanghái, en China, fueron recibidos por sus seguidores y la prensa especializada en eSports. “Estamos felices de llegar aquí. Fue una gran experiencia para el equipo. Llevamos jugando poco tiempo juntos. Esto nos va ayudar a crecer mucho”, le dijo a El Comercio Steven ‘Stinger’ Vargas, uno de los pocos jugadores que aquella vez dio declaraciones.

Los que conocen poco o nada del tema, quizás deban saber que Dota 2 es un videojuego desarrollado por la empresa estadounidense Valve Corporation, la misma que organiza cada año el torneo The International. Fue lanzado al mercado en julio del 2013 y los especialistas lo definen como un juego del género de estrategia de acción en tiempo real o, como también se le conoce, MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), en el que se enfrentan dos equipos de cinco jugadores cada uno, denominados Radiant y Dire. Inicialmente fue un escenario personalizado para ‘Warcraft III: The Frozen Throne', llamado ‘Defense of the Ancients', de donde viene el nombre Dota.

Desde hace algunos años, Dota 2 se ha posicionado como uno de los juegos de eSports más importantes de todos los tiempos. En la actualidad posee una comunidad de más de 40 millones de jugadores. En el Perú cuenta con gran popularidad y su máximo representante es el equipo “Infamous Gaming”. “Yo creo que la constancia ha sido clave para lograr nuestros objetivos. A pesar de que en un principio nadie daba nada por nosotros, hemos demostrado de que podemos llegar lejos”, cuenta Christian Roque, CEO de la startup “Infamous Gaming”. “La gente puede pensar que solo es un juego, pero no es así. En el equipo hay todo un trabajo detrás de personal técnico, ingenieros y programadores que también hacen posible los resultados“, añade sobre una industria que cada año crece a pasos agigantados.

PROYECTO VIRTUAL

Christian Roque se reconoce como un fanático de los videojuegos desde que era un niño. Creció jugando con las consolas más populares de las últimas tres décadas: Super Nintendo, Game Cube, Play Station, Nintendo 64, Play Station 2. Su juego favorito era Super Mario Bros, recuerda. Un buen día, ya de adolescente, fue a una cabina de su barrio y quedó fascinado con los juegos de estrategia en línea. “Me pareció bacán, sobre todo cuando empiezas a competir. Te vas enfrentando a gente de otros distritos y así poco a poco vas creciendo. Yo estuve jugando por un tiempo, pero luego lo dejé por la universidad”, comenta.

Christian Roque, CEO “Infamous Gaming”.

Estudió Administración de Empresas y al poco tiempo ingresó a trabajar a un banco. Le iba bien, con posibilidades de crecimiento dentro de la empresa, pero sentía que eso no era la suyo. “Mi idea siempre fue tener algo propio. Pero en esa época no tenía muy claro qué podía hacer”, recuerda. Un buen día, tras una jornada de trabajo, se reencontró con un viejo amigo de cabina, quien se alistaba para competir en un torneo de Dota que daba US$ 3 millones en premios. Este le comentó que era muy difícil conseguir algún patrocinador y ahí encontró una oportunidad. Dejó su trabajo en el banco, armó un plan, y se embarcó en la aventura de crear “Infamous Gaming”, sin imaginar que, cinco años después, en el 2020, sería el equipo de eSports más grande de Sudamérica.

"Infamous Gaming" es una organización de eSports profesional.

“A pesar de lo que algunos me decían, yo seguí adelante con mi decisión. Debo reconocer que el inicio fue muy duro. Recién después de diez meses conseguimos nuestro primer auspiciador, que era una marca de laptops”, cuenta Xristian. Su despegué llegó en el 2017, cuando “Infamous Gaming” clasificó por primera vez a The International, tras ocupar el primer lugar en las clasificatorias regionales de América del Sur. La alta competencia les ha traído importantes marcas globales, como la compañía de seguridad informática ESET; los ha llevado por destinos tan disímiles como Brasil, Estados Unidos, Indonesia, o Bielorrusia; y también les ha dado extenuantes temporadas y algunos fichajes bomba, como el caso del argentino Mariano ’Papita’ Caneda.

Al cierre de esta nota, “Infamous Gaming” competía en el torneo ESL One Thailand –que es como una Champions League, acota Christian- donde se miden contra los mejores doteros del planeta. “Nuestro objetivo es dejar el nombre del Perú en lo más alto. Que se sepa que un equipo de peruanos está entre los mejores del mundo”, concluye. El camino es largo. Y ellos sienten que esto recién empieza. //

