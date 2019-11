Drake Bell (33) es un artista nato. Desde los tres años incursionó en la actuación. Su contacto con la música fue a los 13 años, cuando aprendió a tocar el piano. Un año después, fue nominado a los Hollywood Young Artist Award en la categoría de ‘Mejor Actuación’ por su rol como Cage Redding en The Jack Bull, una película para la pantalla chica. Fue considerado, pues, como una joven promesa en el mundo artístico. A los 15 años inició su relación con la guitarra, convirtiéndolo -ahora sí- es un multifacético.

En 2002 presentó su primera canción ‘Lost a Love’ en The Amanda Show. Sin embargo, su carrera despegó a nivel internacional dos años después gracias a Drake & Josh, una serie de Nickelodeon, donde interpretó por a Drake Parker. Al ya haber probado su talento musical, su canción ‘I found a way’ fue la elegida como el single introductorio de la ficción creada por Dan Schneider.

Giras iban y venían. Presentaciones en programas en vivo, firma de autógrafos, grabaciones. La vida de una estrella. El 2008 fue un año de muchos retos. Drake & Josh llegaba a su fin, así que el artista debía reinventarse. Participó en el filme Superhero Movie como Rick Riker (La Libélula). Su video ‘Leave it all to me’ junto a Miranda Crosgrove -su compañera de reparto- recibió premios por parte de la audiencia. Decidió, entonces, enfocarse más en lo musical.

México, cómo no, era uno de los destinos elegidos. Fue ahí donde empezó a formar el vínculo con sus seguidores y su cultura. No había tour que no incluyera el D.F., Monterrey, Puebla o Guadalajara. No debería sorprender, entonces, que ahora haya decidido ‘honrar’ esa unión decidiendo hablar -de ahora en adelante- solo español en redes sociales. Esto, claro, no es fortuito. La semana pasada, durante su participación en los Premios Telehit, Drake Bell sorprendió al público tras interpretar Cielito Lindo, un himno de la tierra azteca.

mis redes sociales ahora solo estarán en español, no más inglés — Drake Bell (@DrakeBell) November 17, 2019

Tras el anuncio, claro, sus seguidores -en especial los mexicanos- aplaudieron la iniciativa. A eso sumarle que el artista ya ha sacado singles en spanglish (una mezcla de español e inglés). Posicionándose en los primeros lugares de los ránking musicales latinos.