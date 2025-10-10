“Siempre espero que mis canciones encuentren un hogar, que toquen a alguien”: Dua Lipa se confiesa en exclusiva con El Comercio

Somos tiene una cita con Dua Lipa (Londres, 1995) una hora antes de su segundo show en Texas. Aquella noche, ella variará su rutina: se volverá una porrista más de los Dallas Cowboys, el equipo favorito de la capital del estado. Pero pese a su calidad de megaestrella –ganadora de tres Grammys, ícono cultural, imagen de campaña en firmas de moda, perfumes y autos–, se muestra humana, la inquietud no le es ajena.

“No sé si son los nervios, creo que es la adrenalina y la emoción y las mariposas en el estómago; gracias a Dios las tengo porque creo que significa que todavía amo lo que hago”, dice la cantante a través del Zoom. Antes de llegar al Perú, ya habrá cantado 77 veces como parte de la gira mundial Radical Optimism que la ha llevado por cuatro continentes.

Dua, que significa “amor” en albanés, ha estado varias veces en América Latina. Argentina le abrió las puertas en sus inicios y luego volvió a visitar el país en su gira “Future Nostalgia”, nombrada por el álbum que sacó en 2020 y que la catapultó al estrellato. Para esa gira también cantó en Chile, Colombia, Brasil y México. Perú se quedó con las ganas de verla, pero Dua no se quedó con las ganas de venir aquí; en abril último confirmó al país como parte de las fechas finales de la gira para noviembre.

“Siempre ha estado arriba de mi lista ir a Machu Picchu. De verdad me gustaría ir y visitarlo. Así que espero tener la oportunidad de hacer eso”, dice ella, sin asegurar su presencia en la maravilla del mundo, debido al apretado cronograma. Pero algo hará en el Perú. No por nada uno de los comentarios más repetidos en redes sociales dice que Dua vive en “vacaciones permanentes”.

Junto a su prometido, el actor Callum Turner (35), quien la ha acompañado en varias fechas de su tour. / Samir Hussein

Vaya o no al Cusco, sabrá divertirse. Los restaurantes de lujo no faltarían en su itinerario, y tampoco los otros: en su paso por Singapur visitó un mercado de comida callejera; en México, una taquería de precios populares. Si busca un pan con chicharrón en Lima, nadie tendría que sorprenderse.

Dua habla con nosotros vistiendo un polo verde; lo hace en un ‘backstage’ carente de glamour. Pero cuando le diriges la palabra sabes que tienes toda tu atención. Ella, quien reconoce sentir el éxtasis de cantar frente a una multitud, prefiere empezar cada fecha de la gira con el tema “Training Season”, un himno donde confiesa que esta vez va en serio en cuanto a encontrar a la pareja ideal.

“Me gusta empezar las cosas con un ‘bang’ –nos explica–. Todo en un tour y en un show es pensado muy meticulosamente: qué canción va muy bien con la siguiente y cómo contamos una historia con el espectáculo que estamos haciendo. Y ‘Training Season’ justamente se siente como una forma muy fuerte y empoderadora de empezar”.

¿Se siente vulnerable frente a los miles que la ven en cada fecha? Confiesa que sí, por momentos. Hay veces, dice, en las que se percibe “fuerte e invencible”; en otros, se siente casi transparente. “Como si los espectadores pudieran ver exactamente lo que pasa por mi mente, en especial cuando estoy cantando ciertas canciones”, advierte. Tal vez se refiere a “Maria”, donde le canta a la expareja de un hipotético novio, agradeciéndole por convertirlo en la persona que es ahora.

En junio último durante uno de sus shows en el Wembley del Reino Unido. Se calcula que 150.000 personas la vieron solo en este estadio. / Samir Hussein

Pronto en Lima

Dua no es una artista que revele demasiado en sus entrevistas. Como condición para esta plática, su equipo solicita previamente un cuestionario con las preguntas que se le harán y rechaza las que cree conveniente. Esta hija de inmigrantes kosovares, parte de los cuatro millones de desplazados por las guerras yugoslavas, cuida su imagen al extremo. Nadie salvo sus amigos cercanos y su familia la conoce realmente. En una época donde la tecnología parece haber conspirado contra la vida privada, Dua Lipa elige ser un enigma. Entre lo poco que se ha animado a revelar está su reciente compromiso con Callum Turner, actor de la serie “Masters of the Air”. Muy a su estilo, una de las cuestiones que terminó uniéndolos fue el amor compartido por los libros: cuando empezaron a conocerse ambos leían la novela “Fortuna” del argentino Hernán Díaz.

Ella no responderá en esta entrevista si el pop actual puede desafiar intelectualmente a los oyentes (es la única de nuestras preguntas que filtró su equipo). Sí hablará, en cambio, de cuánto le apasionan las tiendas de discos, casi en extinción ante el auge del streaming. ¿Se sentiría ella cómoda en un mundo que tenga solo distribución digital?

“No, yo amo coleccionar vinilos, amo las cosas físicas. Creo que es una cosa muy hermosa y espero que no la perdamos. No hay nada como escuchar un vinilo en una tornamesa, la forma en que la música suena, el crepitar de las canciones. Descubrir nueva música en una tienda de discos siempre es muy, muy especial. Así que espero que no perdamos eso ante el streaming. Creo que ambas cosas pueden coexistir”.

En 2019 Dua Lipa ganó sus dos primeros Grammys, Mejor artista nuevo y Mejor grabación de dance por la canción “Electricity”. / Dan MacMedan

Más allá del ‘setlist’ que se repite en cada ciudad, en esta gira Dua agasaja a su audiencia con el cover de una canción de relevancia local. En mayo último, en Madrid, cantó “Me gustas tú” de Manu Chao; en Dallas, hizo lo mismo con “Since U Been Gone” de Kelly Clarkson. Sobre el tema que tiene reservado para Lima, no hay forma de develar la sorpresa. Pero sí le preguntamos su opinión sobre la música peruana.

“Hay mucha inspiración de los incas y eso me parece muy hermoso, porque encuentras muchas cosas distintas. Incluso la canción de Simon & Garfunkel que usa música peruana”, contesta en referencia a “El cóndor pasa (If I Could)”, originalmente compuesta por el huanuqueño Daniel Alomía Robles. “Es divertido descubrir, aprender y escuchar distintos tipos de música”, agrega la cantante de 30 años.

Aún hay entradas para ver a Dua Lipa en Lima, una ciudad donde las divas del pop anglo juegan de visitantes: no somos necesariamente su territorio. Pase lo que pase en noviembre, Dua seguirá en lo suyo: descubrirá cada ciudad por la que pase, con la esperanza de que su música cobre impulso, que gane vida en otras vidas. “Siempre espero que mis canciones encuentren un hogar, que toquen a alguien –dice–. Que hayan estado allí para la gente a través de su vida y sus experiencias, y espero que sean el soundtrack de una buena noche de fiesta. Que formen recuerdos para la gente junto a sus seres más cercanos y queridos. Eso es todo lo que puedo esperar que haga mi música”.

Difusora cultural ¿Puede una cantante hacer de periodista? Dua lo hace con Service95, web y newsletter de recomendaciones culturales y de estilo de vida. Incluye un club de lectura donde cada mes entrevista a un autor al que interpela. ¿Enriquece su música el contacto con estos autores? “Creo que los libros enriquecen mi vida”, le dice a Somos. “Amo leer porque amo escribir. Al tener acceso a estos autores me siento increíblemente afortunada porque son brillantes. Y creo que eso enriquece mi vida”.

Somos: En una entrevista reciente Patti Smith dijo que tienes una auténtica sed de conocimiento. ¿Dirías que está en lo correcto? Dua: Es una forma muy dulce de ponerlo, supongo. Sí, creo que mantenerse curiosa… y mientras te mantengas curiosa, creo que siempre te mantendrás joven, supongo, en cierta manera. Tener curiosidad, nunca sentirse como si fueses la persona más lista de la habitación, siempre querer aprender; creo que eso es increíblemente importante. Así que, sí, creo tengo un amor real por aprender diferentes tipos de cosas. Siempre me mantengo muy curiosa.