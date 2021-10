Conforme a los criterios de Saber más

La mejor maestra en el Perú tiene una agenda cargada. Reparte su día entre preparar sus clases para los más de 500 estudiantes (tiene a cargo 22 aulas entre segundo y tercero de secundaria) que se conectan desde casa; afinar detalles para los talleres con docentes peruanos y extranjeros; entrevistas con entidades públicas y privadas; seguir con sus capacitaciones en el programa global Educación Digital, de la Fundación Telefónica; actualizar su blog Cuaderno 2.0 (https://cuaderno20.wixsite.com/), donde comparte sus experiencias.

La vida de Aleyda Leyva ciertamente ha cambiado tras ser distinguida –entre más de 8 mil candidaturas y solicitudes procedentes de 121 países– en la lista de los 50 mejores docentes del mundo por el Global Teacher Prize (el ex ministro de educación Juan Cadillo León obtuvo el reconocimiento en 2017). A sus responsabilidades se ha sumado verificar que el Colegio Peruano Español, en su natal Chiclayo, cumpla con los requerimientos para que los niños y niñas puedan volver a clases el próximo año.

Amanece en la ‘Capital de la Amistad’, a 770 kilómetros de Lima. La profesora nos recibe en el que fue su salón de clases antes de la pandemia. Se toma un tiempo para observarlo en silencio. En su escritorio nunca falta su agenda, que tiene una portada de un avatar propio que diseñó uno de sus alumnos, y una figura tejida de ella y su perro schnauzer. Hace una pausa cada vez que ve a alguno de sus alumnos. “No conozco las caritas de muchos porque no les pido que tengan la cámara prendida. Uno no sabe qué está pasando en casa. Que estén conectados ya es un esfuerzo”. Su empatía la ha ayudado a ser mejor maestra.

Piero García (15) grabó, junto a sus compañeros, un análisis de los Comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Es bueno en la edición de videos. (Foto: Richard Hirano / Somos)

Tenía 23 años cuando terminó la carrera de Educación en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Por ese entonces, recuerda, era el boom de los colegios preuniversitarios. “Nunca he sido de la idea de memorizar, siempre trataba que los estudiantes contextualizaran y que el aprendizaje les ayudara a tener un pensamiento crítico, una ciudadanía activa”. Sintió que era necesario reformar la educación. La oportunidad se dio a mediados de ese mismo año, cuando la llamaron para cubrir a una docente que se iba unos meses por licencia. Eran alumnos de quinto de secundaria. Medían hasta 30 centímetros más que ella. Ya estaban acostumbrados a un estilo y a una docente. “Recurro a la tecnología para empezar a captar la motivación con algunos juegos, bastante sencillos y con contenido histórico”. Esa fue la primera vez que recurrió a la tecnología de la informática y comunicación (TIC) –con enfoque humanístico e interdisciplinario–, un recurso para mejorar los aprendizajes de los estudiantes e incrementar la motivación en el aula.

Gustó tanto que la directora la motivó a participar en el concurso “Adeublog, experiencias de Ciencias Sociales y TIC”, de EducaRed, en 2009, donde se llevó el segundo puesto. Con el tiempo ha pulido su metodología de, ahora, seis pasos: observar, empatizar, reflexionar, proponer, actuar y compartir. “Con el tiempo entendí que lo más importante es que los estudiantes empleen las TIC correctamente para realizar acciones de cambio en su comunidad”. La tecnología ya es su aliada. Ha logrado que sus alumnos se conviertan en booktubers, en creadores de películas con un smartphone, que usen la técnica del stop motion o que construyan museos virtuales. Eso sí, usando programas gratuitos. Desde entonces ha recibido premios nacionales e internacionales por innovación educativa. “Mi sueño es que mis estudiantes puedan estar en un laboratorio para desarrollar –mejor– sus proyectos. Que apliquen la creatividad para resolver problemas”.

"Mi labor es en el aula. Para estar el Ministerio se requiere de preparación de experiencias que en este momento no pienso tenerlas. Tengo que seguir creciendo. Si en algún momento se da, tiene que ser cuando sienta que de verdad puedo servir para mejorar", dice luego de preguntarle si quisiera ocupar un cargo en el Ministerio de Educación. (Foto: Richard Hirano / Somos)

Tarea pendiente

El problema más urgente de la educación en el país, enfatiza la profesora Leyva, es el regreso a las aulas. “Hay colegios como este [en Chiclayo aún no abren las escuelas] que recién vamos a volver el próximo año. Lo mismo en otras partes del país. Ahora que estamos en la virtualidad, es importante ver la conexión con los estudiantes. Y también mejorar la calidad educativa”.

¿Qué hace a un(a) buen(a) docente?, le preguntamos. “Conocer a sus alumnos. Más allá de la tecnología y que me capacite en estrategias, lo primero es conocer a los estudiantes. Si no, no va a haber impacto en ellos”. //

Las TIC de Miss Leyva

CANVA. Es un sitio de herramientas de diseño simplificado que ofrece herramientas online para crear sus propios diseños desde cero, añadiéndoles imágenes, otros elementos y textos.

GOOGLE GADGETS. Dentro de las herramientas de Google está el Page Creator, que permite a los profesores y estudiantes crear páginas web útiles. Con iGoogle, se puede crear una página personalizada para tus alumnos, con componentes como calendario escolar, favoritos, noticias y más.

VEGAS PRO. Antes conocido como Sony Vegas, es un software de edición de video y audio. Su interfaz accesible y amplio abanico de herramientas y funciones permiten que, más allá de los conocimientos de edición del usuario, pueda crear archivos multimedia de alta calidad.

Lucy Chicoma (15) es parte de la Revista Teen, un magazine escolar que aborda problemas alimenticios, salud emocional, enfermedades mentales y estereotipos, entre otros. (Foto: Richard Hirano / Somos)

