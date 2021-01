Conforme a los criterios de Saber más

Un informe del Ministerio de Educación, publicado en septiembre, reveló cómo la pandemia ha golpeado la educación universitaria. El último año, la tasa de deserción alcanzó un 18,6% de un total de 955.000 estudiantes; es decir, unos 174.000 jóvenes peruanos tuvieron que dejar sus estudios en las diferentes universidades del país.

Javier Barreda Joo (21), Humberto Bernal (20) y Amaru Escalante (20), estudiantes de la universidad UTEC, sentían que no podían estar ajenos a esa situación. Ellos se conocieron hace dos años gracias a un programa organizado por la comunidad de Innovación y Emprendimiento SpinOut, llamado “How Might We Start a Startup” (¿Cómo empezar una startup desde cero?).

“En este programa, debíamos definir problemas y, a través de metodologías de innovación, encontrar soluciones. Fue aquí que los tres conversamos por primera vez. Coincidimos con problemas en común y, desde ese día, no hemos parado en esta travesía que -estamos seguros- recién empieza”, le cuenta a Somos Javier Barreda.

Así nació Luteach, una plataforma e-learning de reforzamiento académico para estudiantes de primeros ciclos de las carreras de ciencias, tecnología e ingeniería. Esta permite reservar asesorías grupales o individuales con estudiantes de ciclos superiores. En un inicio, las sesiones se daban de forma presencial, pero con la llegada del coronavirus tuvieron que implementar una nueva dinámica para brindar sus servicios de forma virtual.

Luteach es una plataforma e-learning de reforzamiento académico para estudiantes de primeros ciclos de las carreras de ciencias, tecnología e ingeniería. (Foto: Difusión)

“Una tarea compleja era adaptarnos a los cambios y encontrar la forma de relanzar un servicio de asesorías que era netamente presencial. Fue la tecnología la que nos permitió hacer esto posible y nos volvimos un servicio de asesorías personalizadas 100% virtual. Las barreras geográficas y los cientos de kilómetros se redujeron a un par de bytes que viajaban a través de las redes de Internet”, añade Humberto Bernal.

Hasta el momento son más de 10.000 clases dictadas a casi 1.000 estudiantes. Una parte fundamental del engranaje de la startup son los “luteachers”, como llaman a los profesores que dirigen las sesiones, compuestos principalmente por estudiantes de muchas universidades del Perú que tienen una pasión inmensa por enseñar y guiar a otros estudiantes en su ruta de aprendizaje.

“Dentro del equipo, nos gusta trabajar de manera horizontal, organizando nuestros avances de la mano de metodologías como Scrum, Design Sprint, entre otras. Nos gusta saber cómo se sienten nuestros estudiantes y nuestros luteachers. Los esfuerzos se concentran en la experiencia de usuario y en que cada estudiante cumpla sus objetivos”, complementa Amaru Escalante.

RECONOCIMIENTO

Este emprendimiento, cuentan, fue impulsado por su propia universidad a través de la aceleradora de negocios UTEC Ventures. “Esta ha sido muy importante en el desarrollo de Luteach, a través de IncUVa, el programa de emprendimiento para alumnos en el que se busca incubar las startups con ideas más innovadoras, con el objetivo de transformar el mundo mediante el desarrollo de la tecnología”, comentan.

Por estos días, UTEC Ventures es reconocida por Platzi, una plataforma de educación en línea latinoamericana, como uno de los 30 actores más importantes en el ecosistema de Startups de Latinoamérica. Además, es la única aceleradora en el Perú en formar parte de la Global Accelerator Network (GAN), la prestigiosa red que agrupa a más de 80 aceleradoras de negocios en más de 120 ciudades alrededor del mundo.

El proyecto acaba de ganar el primer lugar en la edición nacional del Global Student Entrepreneur Awards (GSEA). (Foto: Difusión)

Con su proyecto, Javier, Humberto y Amaru acaban de ganar el primer lugar en la edición nacional del Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) y con ello recibieron 10 mil soles y acceso a la red de inversionistas de esta prestigiosa organización. También representarán al Perú en la edición global del mismo certamen y competirán por un premio de 40 mil dólares.

“Emprender te ayuda a desarrollar mucho tus capacidades. Podríamos decir que somos adictos a aprender (learn-aholics le llaman), y hemos aprendido mucho de la vida y el uno del otro, teniendo en cuenta que emprender y estudiar no es fácil pero la disciplina, el mindset y apasionarnos por el problema hace que nuestra brújula no pierda el norte”, concluyen.//