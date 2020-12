Conforme a los criterios de Saber más

La Mg. Ana Miluzka Baca, especialista en educación de salud sexual y reproductiva, había observado un panorama que empezaba a preocuparla: el ritmo de vida de sus pacientes jóvenes complicaba cuadrar horarios de consulta. Eso sumado al temor, vergüenza y desconocimiento en lo que a temas sexuales se refiere, acentuaban las barreras en el asunto. Sabía que el mundo digital sería un buen aliado, pero no fue hasta un encuentro con la Mg. Norma León, que la propuesta empezó a tomar forma. Ambas, docentes de la Universidad San Martín de Porres (USMP), asistieron a un seminario de investigación de la casa de estudios en noviembre del 2019 y conversaron para -junto con sus equipos- desarrollar una plataforma que brinde consejería de forma virtual.

Se pusieron manos a la obra hasta que, claro, llegó la pandemia. Los planes, sin embargo, no cambiaron. El trabajo continuó -de forma remota- porque la crisis sanitaria hizo más que evidente la necesidad de implementar servicios digitales. Las cifras sobre salud sexual en el país, por su parte, eran (y son) cada vez más preocupantes: el número de atenciones a adolescentes usuarias continuas y nuevas de métodos anticonceptivos modernos se redujo en el mes de abril -el pico más bajo registrado en el año- hasta un 36.8% y 54% respectivamente, según el Sistema de Información del Minsa (HIS- MINSA). La prestación de servicios de salud sexual y reproductiva disminuyó en un 50%, provocando un incremento del 12% de embarazos en adolescentes.

“Estamos poniendo en riesgo muchos indicadores que se han avanzado años atrás. Buscamos propuestas a las que pueden acceder las personas. Sabemos que estamos mucho en el entorno virtual y aquí es donde Telenanu tiene empuje para brindarse”, explica la obstetra Baca. Telenanu (‘Tele’ viene de telecomunicaciones y ‘Nanu’, que traducido del quechua significa confidente) es un chatbot que brinda teleconsejería en salud sexual y reproductiva, haciendo uso de los cinco pasos de una consejería presencial: establecer una relación cordial, identificar necesidades, responder a las necesidades, verificar la comprensión y mantener el buen ambiente.

Por el momento, Telenanu atiende en castellano. A futuro planean incluir lenguas nativas y, para que pueda ser usado a nivel internacional, 20 idiomas. (Foto: Telenanu)

Han conciliado temas que -en experiencia del equipo de salud- los jóvenes pregunta en las consultas: métodos anticonceptivos, sintomatologías de infecciones de trasmisión sexual, cómo reconocer los días fértiles, qué hacer si se olvida de tomar el anticonceptivo, entre otros. “Si Telenanu no logra comprender lo que preguntas, el mismo robot te dice para que accedas a una teleconsejería con un profesional. Igual si es que no complace las necesidades de orientación y consejería”, explican y enfatizan en que no hacen diagnóstico ni ofrecen medicamentos.

Para acceder a la teleconsejería, debe buscarlos vía Facebook (https://www.facebook.com/TeleNanu.Oficial). Una vez que chatean por Messenger, los direcciona a una página web donde podrá hablar con Telenanu. “Microsoft nos proporciona la plataforma tecnológica en Azure, la cual es segura. Sobre todo en software de telemedicina, donde la privacidad es importante porque no podemos exponer la información de los pacientes”, agrega la ingeniera Lescano. Toda información que brinde al chatbot es confidencial. Incluso, hay una opción llamada ‘olvida’, donde se borran los datos.

"La mascotita es un preservativo medio robotizado. Tiene aplicaciones incaicas en referencia a lo que hace el Perú", explica el equipo. (Foto: Telenanu)

El equipo está en búsqueda de socios estratégicos para eliminar las brechas de desigualdad desarrollando el servicio también en lenguas nativas. Si estás interesado en formar parte, puede escribirles al mail abacag@usmp.pe

La arquitectura del chatbot y la página web fueron desarrolladas por Carlos Andres Oroz Narro (Desarrollador web), Alvaro Raul Racchumi Santillan (Desarrollador IA) y Veronica Antuanet Varas Bohorquez (Implementadora de redes sociales), estudiantes de ingeniería. A ellos se suman los profesores de la misma facultad Mg. Norma León Lescano y el Mg. Eiriku Yamao.

Además, cuentan con el apoyo del equipo voluntario de comunicación: Ana Gabriela Baca Gamarra y el Lic. Robinson Asencios Falcón, quienes se encargan de difundir y crear los contenidos de información científica de una forma amigable y creativa.

La Universidad de San Martín de Porres está participando con tres innovadoras investigaciones, en la 8va Feria Perú con Ciencia que organiza Concytec de manera virtual hasta el 5 de diciembre. Puede visitar el stand en https://feriavirtual.peruconciencia.pe/stand/ODA0NQ==.

