Hace unas semanas, Víctor Luperdi, actor de doblaje peruano y fundador del estudio Torre A, se fue a comer chifa con Marty McFly. No con Michael J. Fox, el protagonista de “Volver al futuro”, sino con Roberto Carrillo, el actor mexicano cuya voz acompañó las aventuras del personaje en español. Aunque lleva años en el medio, a Luperdi la oportunidad de alternar con las voces que escuchó de niño en las películas le sigue pareciendo irreal. Recuerda que, durante mucho tiempo, los actores de doblaje fueron profesionales prácticamente anónimos, pero ese ya no es el caso. Hoy son invitados a convenciones y festivales casi cada mes, firman autógrafos y cuentan con comunidades de admiradores tan ruidosas y combativas que son capaces, incluso, de conseguir que se modifique una película.

Un caso reciente es el de “Wildwood”, la película de animación en ‘stop motion’ cuya realización tomó dieciséis años. La cinta fue muy bien recibida por la crítica, pero su doblaje al español latino fue duramente cuestionado por el público en redes sociales. Los reproches apuntaban al desempeño de tres intérpretes contratados bajo la modalidad de ‘star talent’; es decir, la elección de personalidades famosas, cuya popularidad ayuda a promocionar la película, en lugar de actores de doblaje. “El doblaje es una especialización de la actuación. Ni siquiera actores preparados, buenísimos actores de cine o de televisión, te aseguran que sean buenos actores de doblaje”, explica Juan Diego Polanco, actor, director y socio de Luperdi en Torre A Doblaje. La distribuidora respondió reemplazando a los tres intérpretes por profesionales del doblaje cuando la película ya estaba en cartelera, una decisión insólita.

Basada en la novela de Colin Meloy, la película "Wildwood" narra la historia de Prue McKeel, una adolescente que debe adentrarse en los misteriosos y mágicos bosques de las afueras de Portland para rescatar a su hermano (Foto: Laika Entertainment)

Luperdi considera que lo ocurrido con “Wildwood” puede ser un arma de doble filo. Si bien no cuestiona necesariamente la inclusión de celebridades (“a mi mamá le encanta que Chayanne sea Flynn Rider en ‘Enredados’, pero entiendo que no a todos les gusta el uso de ‘star talents’”), celebra que finalmente se haya recurrido a profesionales del oficio. Aunque, en el balance, le genera incertidumbre el precedente que se sienta. Para Polanco, el episodio también deja una lección comercial: “Se supone que el uso de ‘star talents’ hacía que la gente fuera a ver la película. Es lo que decían, pero estamos viendo que no siempre es así”.

Mientras en México, el gran referente latinoamericano del doblaje, se debaten estos temas, en el Perú viene creciendo una industria que casi nadie nota. Uno de sus protagonistas es Torre A Doblaje, el estudio que Luperdi fundó en 2011 junto a Polanco, la directora y actriz de voz Pilar Soto y otros socios. El día que lo visitamos, Luperdi acababa de crear en su servidor las carpetas de trabajo de sus películas número 96 y 97. Entre sus producciones recientes está una nueva aventura animada de “Heidi”, que se estrenará el 3 de diciembre. Las voces, la traducción, la dirección, la edición y la mezcla de sonido estuvieron a cargo de profesionales peruanos.

Una historia olvidada

Aunque pueda sorprender, el Perú ya producía doblajes hace casi medio siglo. Según Luperdi, a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, Radio Programas del Perú fue uno de los principales impulsores de esta actividad. Actores de la talla de Haydeé Cáceres, Hernán Romero, Roberto Moll y Reynaldo Arenas prestaron sus voces a películas, series chinas y telenovelas brasileñas. Algunos recibieron capacitación de profesionales mexicanos y chilenos. Aquella experiencia no tuvo continuidad. Luperdi cree que su declive estuvo relacionado con discrepancias sobre las remuneraciones de los intérpretes.

Víctor Luperdi de Torre A Doblaje. Su estudio ha doblado al castellano casi 100 películas. Pronto pondrán las voces en la cinta animada Heidi. (Foto: Elías Alfageme). / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

La relación de Luperdi con el micrófono empezó en la infancia. Integró el elenco infantil de Yola Polastri y, hacia los ocho años, ya grababa comerciales de golosinas y galletas. Con la llegada de Internet a su vida descubrió que sus series favoritas, “El príncipe del rap” y “Tres por tres”, no eran originalmente habladas en español. La idea de que hubiera otros actores detrás de aquellos personajes le resultó fascinante. Estudió Comunicación Audiovisual y en el 2011, tras conocer a sus futuros socios en un taller de doblaje, decidió emprender un proyecto propio.

Los primeros años estuvieron dedicados principalmente a la formación. Organizaron talleres, trajeron maestros extranjeros y reinvirtieron sus ingresos en equipamiento e instalaciones. Luperdi viajó a México para aprender de intérpretes como Mario Filio, voz del rey Julien de “Madagascar”. “Estudié en todos los lugares que pude, con todos los maestros que pude, me tomé todos los cafés que pude con quien podía recibirme”, recuerda. A partir de la pandemia, dejaron de ser una escuela de doblaje para convertirse en un estudio de producción que también dicta clases.

La proliferación de plataformas de streaming ha ampliado las posibilidades de trabajo. Durante años, el género que más se dobló en Torre A fue el terror. Últimamente, buena parte de sus esfuerzos está dedicada a los dramas chinos, algunos de cincuenta episodios de cuarenta y cinco minutos cada uno. También han trabajado en documentales sobre figuras de la WWE para la plataforma Peacock y creado voces originales para películas peruanas de animación.

Luperdi considera que los peruanos tenemos condiciones favorables para aprender el llamado español neutro, la variante sin marcas regionales que se usa para que un doblaje funcione en toda Latinoamérica. Sin embargo, desmiente una creencia extendida entre sus compatriotas. “Cuando dicen que el Perú no tiene acento, es falso, es un mito. Sí tenemos un acento muy marcado, solo que entre nosotros no lo detectamos, pero en el extranjero sí”. La pronunciación es apenas una de las exigencias del oficio. “La gente nos confunde con imitadores o con locutores”, apunta Polanco. El desafío real consiste en sincronizar los diálogos con los movimientos del personaje y, más aún, transmitir sus emociones únicamente con la voz. //