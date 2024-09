A Almendra Nizama siempre le gustó tomar fotografías y ver comerciales de televisión. Encontrarse con paneles callejeros de publicidad le hacían preguntarse: ¿por qué los hacen y cómo? En pandemia, como para pasar el rato, tomó algunos cursos online de diseño gráfico y así comenzó su fascinación. Hace solo unas semanas, con 21 años, Almendra ganó el segundo lugar en el Adobe Certified Professional World Championship 2024, en EE.UU., usando Photoshop.

Almendra Nizama (Lima, 2003). / © Victor Idrogo / Icónica

Ahora se está profesionalizando. Almendra estudia Dirección y Diseño Publicitario en el instituto Toulouse Lautrec: “Me llamaba la atención el pensamiento del consumidor y cómo llegar a ellos para vender algo, qué colores usar, qué fotos, qué recursos, así me animé por la publicidad. Todavía estoy en el proceso de definir mi estilo, pero me gusta mucho trabajar con fotos reales”, nos dice con una curiosidad innata.

Otro representante de la creatividad peruana es sin duda nuestro ganador del Latin Grammy al mejor diseño de empaque, Gustavo Ramírez, junto al talentoso artista Kaifex. Desde Ayacucho, lugar donde nació, Gustavo nos comenta que su vida dio un giro después del Grammy, pues ahora siente que ha despejado muchas dudas sobre sus proyectos y confía en que su camino artístico y profesional es el correcto.

Gustavo Ramírez es director de arte y ganó el Grammy Latino a Mejor Diseño de Empaque junto al artista Kaifex. / Archivo personal

Creció involucrado en la escena del rock, la música underground y la electrónica, una pasión que unió a su interés por diseñar fanzines y portadas de discos, todo a mano, pues el uso de las computadoras en los años 90 no era como ahora: “En segundo de secundaria descubrí el entorno gráfico, Apple y el diseño. Solo me preocupaba eso. Estaba muy impactado por todo ese avance y el colegio me molestaba”.

Con este diseño del disco “Atipanakuy Deluxe” los ayacuchanos Kaifex y Gustavo Ramírez ganaron el premio Grammy Latino. Ambos trabajaron juntos en todo el proceso. / www.gustavoramirez.art

En efecto, estaba tan cautivado con las posibilidades que la música y la creatividad le ofrecían que repitió segundo de secundaria dos veces sin imaginarse que ese interés tan especial lo llevaría a trabajar, años después, como diseñador de arte con el productor musical Moby en la creación del concepto visual de su videoclip, después con Renata Flores, Kaifex y más artistas top del mundo. Su filosofía es involucrarse en todo el desarrollo del disco y plantear una curaduría visual en torno a la música. Para lograrlo, la investigación es clave.

El diseñador Alejandro Gavancho, especialista en ‘packaging’ (empaque), coincide en que la investigación que precede al desarrollo del producto es fundamental y es la etapa que demanda más tiempo: “Nosotros no trabajamos en base a gustos, siempre hay una investigación, para definir qué se va a plantear, el color, dónde va a vivir el empaque, qué otras marcas similares existen. Hay que hacer una estrategia. No diseñamos para el cliente, sino para un público”. Gavancho y su equipo suelen trabajar con clientes pequeños y medianos porque les dan mayor libertad de crear todo el universo de la marca.

Encuentra las propuestas de este artista peruano del 'packaging', Alejandro Gavancho, en su página de Instagram @designbymagno. / Archivo personal

Actualmente vive a cuatro horas de Londres, en Leeds, un pueblo cercano a Escocia con mucha actividad artística. Suele visitar galerías de arte y espacios de diseño independiente en donde encuentra referencias, pero su identidad peruana se trasluce en su estilo: “He encontrado un buen ritmo laboral. Ahora tengo una oficina y me buscan porque de alguna manera creo que en mi trabajo hay una esencia de mucho color. Viniendo de un país que es tan rico en cultura, donde sales a la calle y encuentras mucho color dentro de lo caótico, uno puede absorber mucha información visual y eso de alguna manera siempre va a estar en mí”.

Diseño de Alejandro Gavancho para la marca escocesa Onça Chocolate. Visita sus diseños en IG: @designbymagno. / Archivo personal

La propuesta de Alejandro Gavancho, generalmente aplicada al rubro gastronómico y de bienestar, no solo es original, sino también hermosa, talento que le ha merecido varios premios internacionales. //

El Oscar del diseño

Víctor Sanjinez nació en Arequipa. Ha trabajado en países como Mexico y Estados Unidos. Actualmente, reside en Hong Kong a donde llegó para trabajar en el diario "South China Morning Post".

Hace dos años, el diseñador gráfico arequipeño Víctor Sanjinez recibió una propuesta que no pudo rechazar: “Me llamaron del ‘South China Morning Post’ [un diario del nivel del ‘New York Times’] para trabajar con ellos remotamente. A los dos meses me llevaron a China”, nos dice el artista quien también se especializó en infografías en el diario El Comercio. Desde ese momento Sanjínez vive en China, país donde trabaja y considera toda una sorpresa. Poco a poco se ha adaptado a las diferencias culturales.

“Como infografista debes estar atento a los temas de actualidad y así proponerlos”. Nos cuenta Sanjinez que en el “South China Morning Post” se toma su tiempo para investigar y encontrar sus fuentes. Lo principal es hacer un trabajo infográfico original y que no se parezca a lo que pueda leerse en otros medios. Su trabajo “Bailu: la transición al otoño” mereció la medalla de oro del Best of News Design de la SND, considerado el premio Óscar del diseño. //