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Resumen

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“Algunos adultos lo ven como una reivindicación ante la frustración de no haber podido adquirir el juguete de niños porque los padres no lo compraron. Ahora, con acceso a ingresos, pueden darse ese engreimiento”, apunta el director de Márketing de USIL. (Foto: iStock)
“Algunos adultos lo ven como una reivindicación ante la frustración de no haber podido adquirir el juguete de niños porque los padres no lo compraron. Ahora, con acceso a ingresos, pueden darse ese engreimiento”, apunta el director de Márketing de USIL. (Foto: iStock)
/ mixetto
Por Celeste Pérez

Una muñeca de edición limitada, una figura de colección de Star Wars o una caja misteriosa cuyo contenido nadie conoce hasta el momento de abrirla. Para muchos adultos, estos objetos representan más que un simple capricho: son una puerta a la nostalgia, una forma de aliviar el estrés y, cada vez más, una declaración de identidad.

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