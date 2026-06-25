Bautizados como ‘kidults’ (por la unión de las palabras en inglés ‘kid’ y ‘adult’: niño y adulto), son descritos como grupos de personas que continúan consumiendo juguetes, coleccionables y productos asociados a la infancia, más que por tendencia, por verdadera conexión y nostalgia.

En los últimos años, y debido a su gran impacto en el comercio, este fenómeno se ha vuelto uno de los motores de crecimiento más importantes de la industria del entretenimiento.

Para LEGO, el público adulto es importantísimo: la marca cuenta con colecciones exclusivas que van más allá de piezas relacionadas con películas o personajes, buscando entrar en la vida cotidiana con modelos para salas de estar, escritorios y oficinas. (Foto: Shutterstock)

“Los adultos se han convertido en consumidores clave de este rubro: son esencialmente niños con la capacidad económica de comprar los juguetes que desean y sin las restricciones de los padres”, explica Claudio Huamán de los Heros, director de la carrera de Márketing de la USIL.

Dopamina asegurada Basta darse una vuelta por un centro comercial para notar que las cajas sorpresa ya dejaron de ser un fenómeno de nicho. Miniso ofrece ‘blind boxes’ protagonizadas por personajes coleccionables, Falabella ha lanzado ediciones especiales con los futbolistas favoritos del Mundial y Ripley apuesta por una colección imperdible de las Bratziez como parte del aniversario 25 de estas muñecas. El atractivo es el mismo en todos los casos: comprar con la emoción de no saber exactamente qué hay dentro.

Las marcas lo entendieron hace tiempo. Gigantes como LEGO, Mattel y Hasbro han desarrollado líneas exclusivas para adultos, mientras que franquicias como Star Wars y Marvel han encontrado en los coleccionables una fuente de ingresos incluso más rentable que sus películas. Según Huamán de los Heros, por cada dólar generado en taquilla, Star Wars produce entre 2,5 y 3 dólares adicionales en juguetes, ropa y licencias.

COLECCIÓN PERSONAL

La nostalgia es uno de los principales motores detrás de este consumo. “Permite reconectarse con experiencias positivas de la infancia, con momentos en los que la principal responsabilidad era jugar”, señala Huamán. Sin embargo, no es el único factor. El bienestar emocional también juega un papel importante.

Los ‘blind box’ o cajas sorpresa son un verdadero boom en redes sociales. En nuestro país, se pueden encontrar opciones desde los 25 y 100 soles, de diversas temáticas y personajes. En la foto, el charm de las Bratziez, una blind box disponible en Ripley y Ripley App. (Foto: MGA)

Para el psicólogo Juan Pablo Castro, de Mapfre, el coleccionismo funciona muchas veces como una pausa frente a las exigencias de la vida adulta. “Los juguetes son objetos asociados a un significado emocional y simbólico. Mantienen un vínculo con el pasado y ayudan a preservar la identidad personal a lo largo del tiempo”, explica.

El auge de las ‘blind boxes’ —cajas sorpresa que contienen figuras aleatorias— es un ejemplo claro de cómo las emociones influyen en el consumo. El atractivo está precisamente en no saber qué se recibirá. “La incertidumbre resulta estimulante porque activa circuitos cerebrales relacionados con la recompensa y la dopamina”, comenta Castro sobre ellas. En otras palabras, la expectativa puede ser tan emocionante como el premio.

Las redes sociales han amplificado esta tendencia. Videos de ‘unboxing’, comunidades de coleccionistas y lanzamientos de edición limitada convierten cada compra en una experiencia compartida. Para muchos, además, completar una colección representa algo más profundo que acumular objetos: es encontrar pertenencia.

“Las colaboraciones entre marcas y franquicias permiten que las personas expresen aspectos de su identidad y pertenencia cultural”, afirma Huamán de los Heros. Castro coincide: el coleccionismo no solo valida gustos personales, también crea espacios de conexión con otros.

Si antes crecer significaba dejar atrás ciertos intereses infantiles, hoy ocurre lo contrario. Los adultos consumen nostalgia sin culpa y con orgullo. Porque, al final, esos juguetes ya no representan una etapa superada, sino una forma de recordar quiénes fueron y, en cierta forma, quiénes siguen siendo. //