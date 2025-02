Nos pide que la entrevista sea con cámara y no solo por llamada telefónica. Dice que se siente más cómodo al conversar de esa manera y que las palabras le fluyen mucho mejor. Es que Cristhian Palomino, o el querido Chico de las Noticias que revoluciona TikTok con su estilo de narrar la coyuntura del país, tuvo problemas para hablar desde pequeño. “Toda mi etapa escolar y universitaria he lidiado con esta dificultad, pero al mismo tiempo fue como un reto por vencer. Es por ello que me encantaba recitar, me encantaba exponer, colocarme a mí mismo en riesgo para saber que lo puedo afrontar”, recuerda Cristhian.

El Chico de las Noticias vive en El Agustino. narra la coyuntura diaria y hace labor social Aprovechando el alcance de sus transmisiones. En la imagen, enseña su trofeo de los TikTok Awards. / Archivo personal

Estudió Comunicaciones porque le encanta conversar, argumentar, opinar, pero al mismo tiempo lo hizo como un reto de vida. Por su tartamudez dejó propuestas importantes de trabajo. Pero el esfuerzo por sobresalir fue más fuerte y hoy comprueba que no ha sido en vano.

La semana pasada, Cristhian Palomino viajó a México como nominado a la categoría revelación del año en los TikTok Awards y se llevó el premio. Entre lágrimas agradeció a todo el Perú. “Esto va para mi tierra, que se puso de pie y votó por mí. Gracias por mi familia, ustedes son el motor de todo esto. [...] ¡Arriba las personas que tienen una dificultad como yo! Hablé y levanté mi voz, aunque fue difícil para mí”, dijo frente al público.

Comunicarse, sea con las palabras o con el cuerpo (estudió teatro en Argentina), fue para él como un salvavidas, y lo sigue siendo. Desde la pandemia, su canal El Chico de las Noticias viene acumulando seguidores (ahora tiene cerca de 4 millones en TikTok) que confían en este joven de 32 años que comparte genuinamente, muchas veces, la peor cara de nuestra sociedad. TikTok también es una plataforma que le ha permitido acercarse a las personas que pueden estar pasando momentos difíciles y ayudarlos a través de videos y ‘en vivos’ en dicha red social. “He tratado de imprimirle a mi canal bastante humanidad, aunque intento hacerlo con el tono informativo, pero al mismo tiempo soy humano al reaccionar y creo que ese también ha sido el clic que tengo con la gente. Al mismo tiempo, busco la reflexión”, nos dice.

Ante las críticas hacia su trabajo como narrador de noticias responde con la acción: “Me dicen que solo leo noticias. En parte sí, pero trato de sacar lo positivo de la situación. En 2024, implementamos una central donde nos llegan casos específicos y exclusivos que compartimos”. De esta manera, El Chico de las Noticias ha expuesto casos de personas en situaciones vulnerables y, con la colaboración de la gente, ha podido recolectar dinero para apoyarlos.

¿Qué sintió al recibir el premio? “Ese día yo no sabía qué estaba pasando. Ser un chico con muchas carencias, no solamente económicas, sino en lo verbal, creo que me ha hecho mucho más agradecido con la vida, con mis seguidores y con lo que obtengo. Soportar estos años cosas lindas y fuertes me ha dado la valentía para continuar”, responde Cristhian, mientras nos enseña con orgullo su trofeo tornasolado con el logo de TikTok. En sus propias palabras: “¡Pasa la voz!”. //

