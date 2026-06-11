Por Pierina Denegri Davies

En medio de las conversaciones sobre sistemas de riego, voluntariados y especies nativas, Jean Carlos Torres camina por un asentamiento humano de Villa María del Triunfo con el mismo accesorio que lo acompaña desde hace años: un sombrero como el de Luffy, protagonista del anime “One Piece. No es un detalle menor. Para él, el personaje representa algo que valora profundamente: la perseverancia de quienes persiguen sueños que parecen imposibles.

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