Hoy El Comercio no solo se lee. También se mira, se escucha y se vive. Han pasado sus buenos años desde que el periódico tenía como únicos puntos de venta la tienda del señor Dorado en la calle de Judíos, en el Centro de Lima, o en la botica Inglesa. Eran épocas sin autos, cuando las noticias tardaban dos meses en llegar de Europa. Hablar de 185 años es hablar prácticamente de la vida republicana del Perú. Muchas empresas con menor antigüedad no lograron adaptarse a los cambios; algunas quedaron congeladas en el tiempo; otras dieron un giro de timón por completo. El reto del periodismo actual, y su futuro, pasa por reinventarse para garantizar la relevancia y la subsistencia. Ese es el desafío para El Comercio en el siglo XXI, y un compromiso que se renueva día a día.

“La industria periodística ha experimentado cambios que se han acelerado en los últimos años. Estamos inmersos en un proceso de transformación digital, y en El Comercio sentimos que esa transformación tiene un secreto y es que no va a acabar nunca”, señala Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico del Diario desde el 2020. “Necesitábamos un diario que sea ágil, abierto a cambiar y a adaptarse a lo que venga en el futuro. Yo siempre digo que El Comercio ya no es solo lo que sale publicado al día siguiente: es lo que está sucediendo en este momento. Somos un diario multiplataforma”.

lima 20 de abril del 2024 corresponsales escolares del diario el comercio hicieron un recorrido por las instalaciones del diario y asi conocer de como funciona una redacción de un periodico todo esto guiado porJuan Aurelio Arévalo Miró Quesada. Director periodístico de El Comercio en Grupo el Comercio / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

El futuro de los medios, con los cambios en el consumo de publicidad, pasa ahora más que nunca por la orientación al suscriptor. Esto es evidente cuando navegamos por cualquier sitio web de noticias (desde “The New York Times” hasta “El País”) y nos encontramos con el famoso “candado”. La web de El Comercio estuvo abierta al público durante más de 22 años, pero este modelo no era sostenible, asegura Arévalo. El buen periodismo tiene un costo, y la estrategia para captar suscriptores se centra hoy en las notas de calidad, firmadas, con contenido original, que no se encuentren en otra parte de la red. Pueden ser desde crónicas o análisis, hasta videocolumnas, reportajes de investigación, noticias de última hora, e incluso videos de corto formato para las redes sociales.

“La suscripción es la manera de hacer sostenible una empresa como El Comercio. Esta nos permite, además, sacar adelante nuevos proyectos, nuevas formas de hacer un mejor periodismo, como ha pasado con la sección ECDATA, que existe gracias a la suscripción”, dice el director. Hasta hace unos pocos años, el punto de contacto entre el diario y sus lectores se solía dar por las mañanas, en los quioscos, en las manos de los canillitas. Y no se volvía a encontrar con su audiencia sino hasta la mañana siguiente, con una nueva edición en papel. “Ahora El Comercio trata de acompañarte durante el día en distintos momentos y con distintos formatos. Está la edición impresa, la web, el ‘newsletter’. Hemos rediseñado la app de El Comercio para que puedas personalizar la experiencia, para que escojas tus temas de interés o autores favoritos. Ahí también están las ofertas para los suscriptores. La idea es que toda la experiencia de El Comercio esté en un solo lugar”, concluye Arévalo.

el equipo de producción de “cuenta la historia”: Nelson Tadeo, Mónica Panta, Katty Llerena, Gonzalo Torres, Bryan Albornoz, Billy Flores y José Manuel Romero. Las grabaciones de los nuevos episodios tomaron cerca de tres meses. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO





HABLEMOS CLARO

El Diario ha dado un paso adelante en su transformación digital y audiovisual con la creación del videopodcast “Tenemos que hablar”, conducido por la editora de Economía, María Rosa Villalobos. Este programa busca llegar a nuevas audiencias y adaptarse a las tendencias de consumo de noticias, especialmente entre el público más joven que se informa por la mañana en programas de Internet. Para Villalobos, este es el camino, el futuro del periodismo. Es un reto estimulante, asegura, sobre todo para los periodistas que vienen del mundo del papel.

‘Tenemos que Hablar’: El Comercio lanza streaming matutino de noticias. Foto: ALESSANDRO CURRARINO

La ventaja diferencial de “Tenemos que hablar” es que se emite en vivo, con la carga extra de adrenalina que conlleva este tipo de transmisiones. “Ese es nuestro principal valor frente a otros programas”, dice Villalobos. “Tenemos que hablar” salió al aire el 11 de marzo y ya se ha ganado una audiencia fiel. Puede verse en la web de El Comercio, en YouTube y en otras plataformas.

REACTIVACIÓN DE LAS CAMPAÑAS

Otro tema potenciado en la actual dirección de El Comercio es la reactivación de las campañas, que han sido parte del ADN del Diario desde siempre, como su lucha contra la esclavitud en el siglo XIX. La idea es promover la participación de los lectores y la formación de ciudadanía a través de diversas iniciativas como la reactivación de los corresponsales escolares (ya hay más de 2.500 pequeños periodistas de 433 colegios) y, más recientemente, las audiencias vecinales, una antigua iniciativa promovida por Francisco Miró Quesada Rada que permite a vecinos y autoridades conversar y llegar a compromisos. “Los alcaldes, por ley, están obligados a realizar audiencias, dos veces al año, pero en algunos distritos, la percepción de la población es que estas no son útiles. La diferencia que ofrecemos nosotros es que, además de lograr que el alcalde escuche, lo comprometemos a realizar promesas de gestión y a establecer plazos de cumplimiento, y nos encargamos de hacer el seguimiento. Esto no se les ofrecía a los vecinos”, precisa Martín Hidalgo, jefe editorial.

Lima - Perú, 20 Abril 2024: Taller de El Comercio previo a la Audiencia Vecinal de San Borja. En la foto, Martín Hidalgo, periodista y jefe editorial. Foto: Julio Reaño / @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JULIO REAÑO

En la misma línea, destacan las campañas de periodismo urbano como #NoTePases y Pasa en la Calle, lideradas por el editor de Nacional de El Comercio, Juan Pablo León. Estas premiadas campañas han posicionado al Diario como referente en asuntos como transporte o nuevas modalidades de estafas. “Son campañas capaces de iluminar y abordar problemas concretos de la sociedad de manera efectiva. Y dado el exceso de información al que estamos expuestos, la única forma de dar visibilidad a un problema ciudadano es abordarlo de manera estratégica y planificada”, apunta León. Las denuncias que abordan estas secciones suelen tomar tiempo porque se busca el mayor impacto mediante contenidos diversos: textos, infografías, videos. El periodismo urbano permite el involucramiento directo con el lector, quien enfrenta a diario dificultades como baches, tráfico vehicular, estafas y abusos. El Comercio se encarga de visibilizar estos problemas, diferenciándose de cualquier otro medio.

JUEVES 25 DE MAYO DEL 2022 El periodista Juan Pablo León en una sesión promocional para un nuevo microprograma de El Comercio FOTOS:RENZO SALAZAR / NUCLEO-FOTOGRAFIA > RENZO SALAZAR

Un último desafío hacia el futuro tiene que ver mucho con el fenómeno de las burbujas de información, de gente que, como dice el director Arévalo, no quiere ser informada sino “afirmada” en sus creencias. En tiempos de polarización, es una materia de preocupación para la prensa. “Un diario con 185 años es un gran testigo de nuestra historia republicana. Está muy metido en las raíces de este país. Y vivimos en una época complicada. Muchas personas quieren que los medios les digan solo lo que quieren escuchar. Piensan que el medio les debe decir algo de acuerdo con sus creencias, y cuando no lo hace no se sienten identificados. Eso genera de vez en cuando cortocircuitos en la sociedad. Pero yo creo que el buen periodismo es el que te dice la verdad aunque no te guste”. //