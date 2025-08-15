El concierto benéfico con la Big Band del colegio Humboldt que busca recaudar fondos para los niños de Satipo

Después de haber vivido años en Europa, la peruana Gina Pezet regresó al país con la ilusión de convertir la desigualdad en una causa por la que luchar. Fue en un viaje a Satipo, en la selva de Junín, donde una escena la impactó de forma decisiva: niños que apenas sobrevivían entre el abandono y la precariedad. Esa experiencia despertó en ella un compromiso que cristalizó en la creación de Creciendo, una iniciativa que nació como proyecto personal en 2003 y que hoy se ha consolidado como una ONG dedicada a transformar la educación rural del Perú.

Su visión es clara: sembrar un mejor futuro para la niñez de comunidades remotas del distrito de Río Negro (Satipo). Entre sus acciones se destacan programas como Reforzando la educación, que distribuye material educativo y promueve capacitaciones, y los talleres Guardianes del bosque, pensados para fortalecer el vínculo entre estudiantes y su entorno natural. “Este año ya he estado tres veces en Satipo y me he enterado que el programa Qali Warma ha dejado de funcionar. Estamos pensando en hacer algo parecido, pero para ese necesitamos tener más fondos”, nos dice Gina.

Gina Pezet fundó la ONG Creciendo en 2003 / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Para que sus esfuerzos sigan rindiendo frutos, ha organizado el evento benéfico ‘Música, arte y amigos’, que se llevará a cabo el 20 de agosto en el auditorio del colegio Alexander Von Humboldt, en Miraflores. Este concierto solidario contará con la presentación del dúo conformado por Ernesto Hermoza y María Elena Pacheco, destacados músicos que le rinden culto al Perú, y la participación estelar de la Big Band del colegio, uno de los ensambles escolares más destacados del país.

Integrada por estudiantes de secundaria, esta banda juvenil combina metales, maderas, percusión y bajo eléctrico para recrear clásicos del jazz, el swing y la música latina con arreglos llenos de frescura. Bajo la dirección de Luis Monzón, el grupo ha participado en festivales y conciertos benéficos, mostrando un nivel interpretativo que sorprende por su calidad y entusiasmo. “El repertorio que hemos trabajado para este año ha sido música latina. Tenemos el repertorio clásico de Duke Ellington, pero también música salsa, desde Marc Anthony hasta Daniela Darcourt, que los chicos se han esforzado mucho para poder interpretarlas”, comenta Monzón. “También vamos a incluir un repertorio peruano, con clásicos como ‘El cóndor pasa’”, añade.

El dúo conformado por Ernesto Hermoza y María Elena Pacheco también se presentará en esta velada

Comprar una entrada para este concierto es mucho más que asegurar una noche de buena música: es sumarse a una causa que transforma vidas. La Big Band del Humboldt promete un espectáculo lleno de energía y talento, y cada nota que suene será un paso más hacia un futuro con más oportunidades para los niños de Satipo. “Yo creo que el mejor capital, la mejor inversión que se puede hacer en un país es trabajar por la niñez. Lo que nosotros tratamos de hacer es rescatarlos de su situación de abandono y brindarles las herramientas necesarias para enfrentar la vida”, concluye Gina Pezet.

Están todos invitados. //

¿Cómo ayudar?

Para asistir al concierto de este 20 de agosto solo hay que comunicarse al número 977 447 806. Las entradas se pueden pagar mediante Plin o Yape. El evento comenzará a las 7:00 p.m. en el auditorio del colegio Humboldt (avenida Benavides 3081, Miraflores). La donación es de 100 soles.