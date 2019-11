En 50 minutos uno puede conocer que la tristeza no tiene fin.

Hirsz, Norbert, Esther y Lothar son cuatro ciudadanos judíos que lograron escapar del terror impuesto por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Para quienes aún no lo saben, el genocidio más cruel de la historia de la humanidad: se calcula que durante el Holocausto -o la Shoá, en hebreo- fueron aniquilados 6 millones de judíos por órdenes de Adolf Hitler, líder del partido nazi alemán. Hirsz, Norbert, Esther y Lothar ya no son unos niños pero su memoria, fresca y llena de postales que no deben repetirse, está depositada en los 50 minutos del documental de El Comercio Sobreviví al Holocausto, que este viernes 29 de noviembre desde las 4 p.m. se exhibe en la Sala Azul del Centro Cultural de la PUCP.

Otra oportunidad para que los recuerdos de Lothar Rosenmann, Esther Karl, Hirsz Litmanowicz y Norbet Feiger puedan sanar.

***

Renzo Giner es un muchacho enorme predestinado para dos cosas. Se lo he dicho alguna vez, pero creo que no me cree: unos brazos de concreto para jugar al rugby y un corazón lo suficientemente noble para contar una historia. Eso fue lo que quiso hacer cuando, hace unos meses, pensó en Sobreviví al Holocausto, después de hacer más de 500 entrevistas para la página Posdata de El Comercio. “Sobreviví al Holocausto -dice él- busca ser un manifiesto de esperanza y renacer. De diferentes formas, en diferentes años y a través de diferentes medios los cuatro sobrevivientes llegaron y se establecieron en nuestro país. El Perú es, además de su segunda patria, la luz que hallaron tras pasar por el infierno”.

En el camino encontró a Rudy Jordán, poeta y director de cine cuyo tamaño del corazón calzaba perfecto en las intenciones de Giner.

Los dos, junto con el apoyo del equipo de videorreporteros del Decano, además de las fotografía de Rolly Reyna, editaron este documental.

***

“Los nazis entraron a nuestro hogar y nos llevaron con sus pistolas al gueto (...) Entonces, apoyada por mi papá, se toma la decisión de huir (...) no sin antes llevar un frasco de veneno (...) antes de entregarnos a los nazis, nos iba a dar de tomar de frasco y se iba a envenenar ella misma...”

Esther Karl narra así la historia de su vida en el arranque del documental. Para que otras vidas no padezcan esa atrocidad.

Esther Karl fue llevada al gueto de Lwów, en Polonia, al día siguiente de su nacimiento. Su madre, Mali, escribió un libro sobre el terror que vivió su familia. (Rolly Reyna / El Comercio)





