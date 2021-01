Conforme a los criterios de Saber más

En la infancia hay un genuino acercamiento al dibujo. Ya sea por los colores o crayones llamativos; los distintos tipos de bases (papeles, lienzos, madera) a usar, plasmar esas ideas era mágico. Algunos iban dedicados a algún familiar; otros eran retratos de cómo veíamos el mundo en ese entonces. Lo cierto es que no había mayor satisfacción que ver el lleno el cuadernillo de dibujos. Hay quienes lo dejaron en la primaria. Otros; sin embargo, continuaron. Tal es el caso de Camila Gómez (https://www.instagram.com/calustraa/). “En el colegio me volví muy cercana a mi profesora de arte. Ella me enseñó muchísimo de lo que sigo aprendiendo ahora. Después ha sido mucho de mi parte: investigar, tomar cursos por Internet y seguir dibujando. Mientras más dibujas, mejor van saliendo las cosas”, cuenta la ilustradora arequipeña de 23 años, que viene de una familia de artistas: su abuelo se dedica a la pintura y sus tíos al dibujo.

Desde pequeña le ha gustado hacer ‘caricaturas’ de sus amigas. La estudiante de Publicidad pone de ejemplo a Mafalda para entender su estilo de trazo. “Para algún dibujo o ilustración mía, tiene que ser mi interpretación de lo que estoy viendo. Hay personas supertalentosas que pueden hacer dibujos realistas, que jamás me ha salido. Con el tiempo he encontrado una forma de lograr de comunicar lo que estoy viendo de la forma que sea más cercana a mí”. Algo que caracteriza su trabajo es que los personajes tienen ‘chapitas’ en los cachetes. “Mi estilo de ilustración es más infantil. Son bien tiernitas”, agrega risueña, como si pudiera notar su personalidad en cada ilustración que realiza.

"Vivimos en un mundo donde la negatividad y malas noticias no van a faltar. Si podemos darle un respiro [a quien vea su trabajo] de lo que lo está pasando, lo voy a hacer", dice Camila Gómez, @calustraa en Instagram. (Fotos: Archivo Camila Gómez)

El padre de Grettel Montesinos (https://www.instagram.com/gretta.montes/) la ha impulsado a ver el lado creativo de la vida. En sus recuerdos de la infancia está presente su cuaderno de dibujo. “Iba a la biblioteca a dibujar en los recreos. […] Tenía influencia de lo que veía en Cartoon Network y trataba de imitarlo. Me gusta la narrativa visual de las animaciones”. En su época universitaria, buscaba unir su afición con el Marketing. “Llego al mundo de la ilustración plasmando estas dos cosas. Tenía varios amigos músicos y lo que hacía era decirles ‘se me ha ocurrido esta idea, qué tal si lo dibujamos’ y terminaba haciendo posters para sus eventos”. Describe su estilo de dibujo como geométrico. “Me gusta que haya contraste de colores: que hayan 3 o 4 como máximo. Que tenga texturas para que le dé un ambiente más avejentado”.

"Me interesa muchísimo volver a contar las historias desde un punto de vista más contemporáneo", explica Grettel Montesinos, @gretta.montes en Instagram. (Fotos: Archivo Grettel Montesinos)

MÁS QUE UN TRAZO

La ilustración va más allá de lo estético: tiene mayor llegada y puede transmitir un importante mensaje. Grettel, por ejemplo, cuenta las historias desde otro punto de vista al habitual. Eso es lo demostró con El Principito (Estruendomudo, 2019), donde se inspiró en las cerámicas de la cultura Moche para ilustrar la novela de Saint-Exupéry con estética chica.

Junto a Camila han unido su arte en Cuentos Para Normales, de Nosotras (Planeta, 2020), un libro que narra veinte historias reales sobre la menstruación contadas por niñas. “La menstruación es algo natural, algo que nos pasa a todas las mujeres. Necesitamos fomentar una conversación abierta a través de la educación para que esas dudas y miedos vayan desapareciendo”, comenta Claudia Barrera, Gerente de Nosotras.

El libro Cuentos Para Normales contiene 20 historias de niñas que narran sus experiencias vividas con la menstruación. Las historias buscan demostrar que el miedo, el bullying, la vergüenza y las dudas lo sentimos todas y es normal. Ya disponible en todas las librerías a nivel nacional.

“Cuando me contaron de este proyecto fue emocionante porque, viniendo de un colegio solo de mujeres y de una gran familia de muchas mujeres, es un tema que se habla en susurros”, explica Camila Gómez. Por su parte, Grettel Montesinos cuenta que en el proceso hubo mucha introspección y quiso rescatar esos momentos cuando una no se siente cómoda con esa situación. “Estos cuentos hablan de los episodios vergonzosos que todas hemos tenido durante los días del periodo. Hay mucho tabú con el tema y eso traté de retratar”.

ARTE QUE ALEGRA

Grettel está interesada en hacer narrativas con dibujos, pequeñas historias que pueda convertirlas en cómics. “Estaba pensando en varias ideas que tengo para unas novelas gráficas. Empaparme de cuentos infantiles, que es algo que me interesa mucho”.

“La idea no es solo hacer dibujos bonitos porque son bonitos. Si podemos hacer que alguien quede casualidad vea lo que estás publicando, le alegre el día o darle un respiro de lo que lo está pasando, lo voy a hacer. Hay un montón de ilustradores en Perú que hacen eso. Es un pequeño granito para que el día de alguien sea lleva más llevadero, más positivo”, reflexiona Camila. //

