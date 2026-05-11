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En el Encuentro Boletero se reúnen cada mes a coleccionistas que preservan miles de boletos surgidos tras la “combización” de Lima (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
En el Encuentro Boletero se reúnen cada mes a coleccionistas que preservan miles de boletos surgidos tras la “combización” de Lima (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
/ Julio Reaño
Por Ángel Navarro Quevedo

Más de 120 veces por día, la escena se repite: un bus se lanza por la izquierda para ganarle la carrera a otro; en la perpendicular, una combi —con más papeletas que asientos libres— piensa lo mismo y, en la esquina de alguna avenida, llega el choque. Los heridos van al hospital y los choferes, a la comisaría. Luego del susto —u otras consecuencias—, ¿a quién llama uno para reclamar? La respuesta cabe en la mano. Literalmente. Basta meterla al bolsillo y sacar el boleto, que es, básicamente, el comprobante de pago.

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