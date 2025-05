La historia de “El Eternauta” comienza con un fenómeno climatológico que se convierte en el primer presagio de la tragedia. En una ciudad donde la nieve es una rareza, como Buenos Aires, los argentinos observan alarmados la caída de copos que pronto revelan su verdadera amenaza: basta tocarlos para morir. No hay refugios seguros. Solo queda atrincherarse en comunidad, resistir o perecer.

Así arranca la histórica historieta creada en 1957 por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, una obra cumbre del cómic latinoamericano que transformó una catástrofe silenciosa en un símbolo eterno de la resistencia humana. Hoy, más de seis décadas después, esa nevada letal vuelve a caer, ahora en formato de serie, para recordarnos que, frente a un desastre como una pandemia o una invasión, nadie puede salvarse solo.

El peso del protagónico en esta adaptación de Netflix recae en Ricardo Darín, uno de los actores más importantes y queridos del cine argentino y latinoamericano. En esta adaptación, Darín es Juan Salvo, encarnación del hombre común que lidera una resistencia en una Buenos Aires desolada. Salvo no es un héroe tradicional: es alguien que se ve obligado a organizarse y a luchar junto a otros para sobrevivir. Con su carisma y su sobriedad actoral, Darín aporta la humanidad para este personaje tan emblemático del siglo XX.

Ricardo Darín protagoniza "El Eternauta". / Mariano Landet / Netflix

La adaptación, a cargo de Bruno Stagnaro, es fiel en gran parte a la historia original de Oesterheld, pero introduce cambios que resultan necesarios para actualizar una obra tan antigua, anclada en un contexto y una sensibilidad muy distintos a los actuales. “En la historieta original casi no había personajes femeninos”, recuerda Andrea Pietra, quien en la serie interpreta a la esposa del “Tano” Favalli. La actriz explica que, en el cómic, las mujeres ocupaban un rol muy secundario: estaban allí para recibir, alimentar, acompañar. “Y eso ya no puede ser”, afirma. En esta nueva versión, las mujeres toman decisiones, participan activamente y tienen un pasado propio. “Yo creo que todos estos nuevos ingredientes no traicionan la esencia de El Eternauta”, dice Pietra.

Andrea Pietra interpreta a Ana, esposa de Alfredo Favalli, uno de los amigos del protagonista Juan Salvo. (Foto: Neftlix).

Su colega Carla Peterson, por su lado, asume el rol de Elena, la esposa de Juan Salvo, pero desde una mirada renovada. “Sabía que íbamos a contar algo muy poderoso, pero también entendía que tenía que pasarlo por el cuerpo, por la acción real. Un cómic es como un cuadro congelado; acá había que hacerlo vivir, moverse, respirar en nuestro tiempo”, señala.

Además de los cambios en los personajes, la serie busca actualizar el contexto urbano y emocional de la historia. “El Eternauta” de 2025 se ambienta en la actualidad, y no en el contexto de la Guerra Fría en el que lo imaginó su guionista, Héctor Germán Oesterheld, desaparecido en 1977 durante la última dictadura argentina. “Muchas cosas han cambiado. Las ciudades cambiaron. Buenos Aires hoy se puede parecer a todas las ciudades en donde suceden tantas cosas, en donde se concentra tanta gente viviendo y compartiendo y trasladándose”, reflexiona Carla Peterson.

Carla Peterson en la serie "El Eternauta" (Foto: Netflix)

Aunque si hay algo que permanece intacto en esta relectura, es el mensaje de fondo: la reivindicación de lo colectivo frente al aislamiento individual. “El Eternauta es el héroe colectivo, el que no se salva solo, el que se salva en grupo”, afirma Peterson. “Y esta época está muy hostil con todo lo que tiene que ver con lo colectivo. Es una época que tira mucho más al individualismo, al ‘yo me salvo y a vos que te pase lo que te pase’. Yo creo que es muy acertado que esté en este momento, que la pueda ver todo el mundo, que pueda reflexionar sobre eso”. En tiempos en que la desconfianza parece marcar un nuevo contrato social, “El Eternauta” reaparece como advertencia de qué rumbo queremos darle a nuestras vidas. //