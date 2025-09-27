El fenómeno de los reestrenos de cine en Perú: del éxito de “Orgullo y Prejuicio” al esperado regreso de “Volver al Futuro”

Es una verdad universalmente aceptada que, aunque los clásicos del cine estén disponibles en streaming, nada se compara con verlos en pantalla grande. La nostalgia, como se ha comprobado en múltiples ocasiones, es una fuerza arrolladora que mueve millones en el mundo y une generaciones que solo buscan recordar los viejos buenos tiempos.

Esto explica por qué en los últimos meses títulos como “Tiburón” (1975), “La novicia rebelde” (1965), “Orgullo y prejuicio” (2005) o “La quimera del oro” (1925) han regresado a las salas de cine de todo el país, con gran aceptación entre el público. Pronto se sumará el reestreno por los 40 años del clásico moderno “Volver al futuro”, de Robert Zemeckis, que promete confirmar que el pasado sigue siendo un negocio muy presente.

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

En el momento de su estreno, “La quimera del oro” fue la comedia más costosa hecha jamás. (Foto: Getty Images) / American Stock Archive

Las cosas no siempre fueron así. Hubo un tiempo en que ver el reestreno de un clásico era casi un rito secreto. Había que peregrinar hasta la recordada Filmoteca de Lima, en el Museo de Arte, al Cinematógrafo de Barranco o a algún cineclub escondido en un auditorio. Las copias, en su mayoría en celuloide, solían ser tan viejas como las películas mismas, con rayones que cruzaban la pantalla, cortes bruscos y un audio áspero que chisporroteaba. Todo eso formaba parte del encanto. Hoy la escena es otra: los clásicos regresan restaurados, en 4K, proyectados en IMAX, con sonido envolvente y hasta con butacas que vibran al ritmo de la acción. Y lo mejor es que, en muchas ocasiones, las salas están llenas.

Con esta película, del año 2005, Keira Knightley obtuvo nominaciones para los premios más importantes: Oscar y el Globo de Oro a la Mejor Actriz. En la cinta basada en la novela homónima de Jane Austen (1813), Keira interpretó a Elizabeth "Lizzy" Bennet. (Foto: Universal Pictures)

Eso fue lo que ocurrió el mes pasado en el Perú con el reestreno por los 20 años de “Orgullo y prejuicio”. La película romántica protagonizada por Keira Knightley y ambientada a inicios del siglo XIX se convirtió en la más vista en su primer día, superando incluso a estrenos recientes como “Otro viernes de locos”, con Lindsay Lohan. “Fue algo realmente histórico: tuvo 750% más de asistencia que hace 20 años y superó en 155% nuestras propias estimaciones”, comenta Sarah Mansilla, marketing manager de United International Pictures.

Este éxito se explica, en gran parte, por la fuerza del ‘fanbase’: las admiradoras de Jane Austen —autora que sigue vigente en todas las librerías— son legión, y la preventa para la película se volvió una verdadera locura. Al final, hubo tanta demanda que las salas se ampliaron y terminó quedándose hasta tres semanas en cartelera.

Otros casos confirman la fuerza de esta ola. Las películas del director de animación Hayao Miyazaki, cabeza del renombrado Studio Ghibli, han tenido una asistencia bastante decente en el país, pese a que la mayoría de ellas es tán disponibles en Netflix. Otra de las películas que han confirmado su regreso a salas es “Amores perros”, el debut del mexicano Alejandro G. Iñárritu, cuyo reestreno en versión remasterizada en el Perú está previsto para el 9 de octubre, al conmemorarse su aniversario 25.

¿Qué explica este ‘boom’? Para Mansilla, hay dos factores que se cruzan: “El peruano, el latino, es mucho de nostalgia, de emociones, de acordarse de cuando era niño e iba con la familia. Eso se potencia con los formatos especiales: ver “Tiburón” en IMAX o en Dbox no es lo mismo que verlo en casa. Además, estas proyecciones son una experiencia compartida. Observas a abuelos, a padres y nietos juntos, disfrutando”.

Detrás de esa nostalgia, hay también un cálculo más frío de la industria. Tras la pandemia, con menos estrenos y el público todavía disperso, las distribuidoras y exhibidores encontraron en el catálogo clásico una apuesta segura: títulos probados, costos más bajos, campañas asociadas a aniversarios y la posibilidad de llenar butacas en horarios poco competitivos. Fue el caso de “Ben-Hur” (1959), que vimos en salas casi saliendo de la pandemia, y ha regresado a la pantalla grande durante las últimas dos Semanas Santas.

En 1995, Pixar Animation Studios estrena Toy Story, el primer largometraje creado por computador. (Foto: Pixar)

El impacto cultural va más allá de lo comercial. Reestrenar es también revalorizar y ofrecer a las nuevas generaciones la posibilidad de experimentar un fragmento de historia. Que un joven descubra “La quimera del oro” en pantalla grande o que una madre comparta “Orgullo y prejuicio” con su hija es, ante todo, una memoria compartida. En tiempos de consumo fragmentado y solitario, estos reestrenos devuelven al cine su esencia de ritual y experiencia colectiva. Y eso, como dicen, no tiene precio. //