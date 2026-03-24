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Entre los próximos retos de Mauro están encontrar apoyos, mecenas o espacios adecuados que hagan posible nuevos conciertos, varios de ellos planteados con fines benéficos. (Foto: Elías Alfageme)
Entre los próximos retos de Mauro están encontrar apoyos, mecenas o espacios adecuados que hagan posible nuevos conciertos, varios de ellos planteados con fines benéficos. (Foto: Elías Alfageme)
/ SOMOS > ELIAS ALFAGEME
Por Oscar García

Hace dos domingos, un niño de 12 años, Mauro Lionel Malca, comandó a una orquesta en el Gran Teatro Nacional. Lo hizo con un brío contagioso que se transmitía desde el podio hasta la última fila. Más allá de lo anecdótico de su edad, lo verdaderamente inusual era que estaba dirigiendo sus propias composiciones. Mauro es autor de un catálogo que, según el conteo de su familia, ya supera las doscientas obras. Esa noche estableció al menos tres nuevas marcas personales, entre ellas convertirse en el artista más joven en presentar un espectáculo propio en el GTN, hitos que alimentan una carrera prometedora.

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